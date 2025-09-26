Είναι πολύ ενεργός στην αντιπολίτευση του πληκτρολογίου από προχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά την ανάρτηση για τους απεργούς πείνας, έκανε και μια για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Για την ακρίβεια, πόσταρε για να επιτεθεί στην κυβέρνηση πως κρατάει την Ελλάδα «στη μειοψηφία των χωρών. Στη λάθος πλευρά της Ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη». Πάντως, επειδή τα 140 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που επικαλέστηκε δεν το αναγνώρισαν όλα την Κυριακή, αυτός, όταν είχε τα ηνία του ελληνικού, γιατί δεν έδειξε την ειλικρινή φιλοπαλαιστινιακή του διάθεση;

Ελέφαντας

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ήθελαν να κάνουν αποτίμηση της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, αλλά κατέληξαν πάλι να μιλάνε για τον Τσίπρα, χωρίς να αναφέρουν το όνομά του. Ας πούμε, ο Τρύφων Αλεξιάδης ζήτησε από όποιον δεν του αρέσει το κόμμα και το πρόγραμμά του να φύγει τώρα κι όχι να περιμένει την ίδρυση ενός νέου. Ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Εχει γίνει μια αγέλη ελεφάντων που ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τις προβοσκίδες τους σαν ρόπαλα.

Χριστιανόμετρα

Χθες στη Βουλή ο Δημήτρης Νατσιός τσακώθηκε με τον Αδωνη. Ακούστηκαν πολλά εκατέρωθεν και τα περισσότερα ενείχαν μομφές για τη θρησκευτική πίστη του αντιπάλου. Λογικό. Το χριστεπώνυμο πλήθος είναι ακόμη μεγάλη εκλογική δεξαμενή για δεξιούς και υπερσυντηρητικούς κυνηγούς του σταυρού. Τα χριστιανόμετρα, όμως, είναι για τους τελευταίους ό,τι η άμμος για τις στρουθοκαμήλους: κρύβουν εκεί την αποτυχία τους να καταλάβουν τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου.

Φιλοξενούμενοι

Ο Μάριος Σαλμάς έχει διαγραφεί από την ΚΟ της ΝΔ εδώ και δώδεκα μήνες. Ωστόσο, βγαίνει και δίνει συνεντεύξεις για όσα λέγονται στο εσωτερικό της επειδή ύστερα από 25 χρόνια νεοδημοκράτης μιλάει – κατά δήλωση του στα ερτζιανά – «με πάρα πολλούς βουλευτές». Οι γαλάζιοι συνομιλητές του, λοιπόν, του λένε ότι δεν θέλουν τον Μητσοτάκη στην ηγεσία επειδή κυβερνάει με «φιλοξενούμενους» που «δεν πατάνε στη βάση». Τελικά, μπορείς να βγάλεις έναν διαφωνούντα από το κόμμα αλλά δεν μπορείς να του βγάλεις το αντάρτικο χούι.