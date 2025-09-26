Αν ξύσεις με το νύχι τους τύπους και τα προσχήματα, η διπλωματία αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπό της. Τόσο ανθρώπινο, που συχνά θυμίζει τις σχέσεις μεταξύ των εφήβων. Εχει πείσματα. Ακύρωσε το ραντεβού. Μου κάνει νάζια ή θέλει να δείξει ότι δεν με υπολογίζει; Του έστειλα μήνυμα. Αλλά με άφησε στο «διαβάστηκε» ή, ακόμα χειρότερα, δεν το άνοιξε καν. Γιατί έβγαλε selfie με αυτήν; Α, θα της κρατήσω μούτρα. Δεν μπορώ να πω κάτι για το Ισραήλ, είναι ο πιο στενός μου σύμμαχος. Εγώ δεν πουλάω τους κολλητούς μου. Και πάει λέγοντας. Υπάρχουν μυστικοί έρωτες, one night stands για να πουληθεί καμιά φρεγάτα, λυκοφιλίες που στήνονται μόνο και μόνο για να καρφώσουν ένα μαχαίρι στην πλάτη κάποιου που αντιπαθούν και οι δύο. Εντάξει, λογικό είναι. Τι είναι, άλλωστε, τα κράτη; Σύνολα από ανθρώπους. Και στην εποχή που όλα καταγράφονται από κάμερες και μεταδίδονται απευθείας, αισθάνεσαι ότι και οι ίδιοι οι παγκόσμιοι ηγέτες συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι των σχέσεων. Παίρνουμε τα νάζια τους και τα μετατρέπουμε σε πολιτικές θέσεις. Γίνονται είδηση και συχνά σκεπάζουν την ουσία. Το παραπολιτικό στιγμιότυπο αποκτά μεγαλύτερη επικοινωνιακή βαρύτητα από την ουσία των πραγμάτων. Γύρισαν τα μάτια της Μελόνι όταν της μίλησε ο Μακρόν. Χαστούκισε η Μπριζίτ τον πρόεδρο; Και δείτε την έκφραση στο πρόσωπο του Ερντογάν επειδή η πομπή του Τραμπ έκλεισε τους δρόμους στο Μανχάταν. Οι ηγέτες φωτογραφίζονται κάθε στιγμή από κάθε δυνατή γωνία. Παίρνεις τα καρέ και φτιάχνεις υπέροχο φωτορομάντζο. Στην εποχή που, χωρίς καμία αναστολή, επιβάλλεται το δίκαιο του ισχυρού, είναι λογικό να αναδεικνύεται η ανθρώπινη φύση των πραγμάτων με ένστικτα που εκδηλώνονται σε αγώνα επιβίωσης. Και αν δεν το βλέπετε τώρα, θα το διαπιστώσετε όταν ο Τραμπ ρίξει την πρώτη καρπαζιά on camera σε ηγέτη που θα τον επισκέπτεται στο Λευκό Οίκο. Για αυτό και κάτι τέτοιες στιγμές λείπει αφόρητα ο Ανδρέας. Θα είχε μπροστά του όλους αυτούς, θα κατέβαζε μια γερή γουλιά ουίσκι και θα έκρυβε τα πρόσωπα τους φυσώντας τον καπνό από το Marlboro.

Επαφή με τον πρόεδρο

Στον Λευκό Οίκο υπάρχει ένας διάδρομος με φωτογραφίες των προέδρων. Σε ίδιο μέγεθος, μέσα σε πανομοιότυπη κορνίζα. Ο Τραμπ αντικατέστησε τη φωτογραφία του Μπάιντεν. Στη θέση της τοποθέτησε φωτογραφία με ένα στιλό που κινείται από μηχανικό βραχίονα. Καμία έκπληξη. Του χρόνου μπορεί στον ίδιο διάδρομο να υπάρχει μόνο το πορτρέτο του Ουάσιγκτον και η φωτογραφία του Τραμπ. Ο Τραμπ σιχαίνεται τον Μπάιντεν. Ο Μητσοτάκης μίλησε στο Κογκρέσο επί Μπάιντεν. Είναι αναμενόμενο να μη βρίσκεται στις προτεραιότητες του Τραμπ. Και επίσης είναι σαφές ότι υπάρχει μία κάποια απόσταση ανάμεσα στο Μαξίμου και στον Λευκό Οίκο. Αλλά όποιος γνωρίζει καλά τον πρόεδρο, ξέρει ότι αυτά τα εμπόδια ξεπερνιούνται σχετικά εύκολα. Ο πρόεδρος θέλει διαρκή επιβεβαίωση του μεγαλείου του. Και ένα καλό δώρο εις ένδειξη σεβασμού. Αν δεν είναι αεροπλάνο, μπορεί να είναι ένας Trump Tower σε κάποιο ωραίο σημείο της Αθήνας. Οχι, δεν είναι δική μου η ιδέα…

Οι δικηγόροι

Τέμπη. Καλεσμένος στο πρωινό του Mega είναι δικηγόρος που εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων. Και δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι συνάδελφοί του, που οδηγούν τους εντολείς τους στην κατάθεση αιτήσεων εκταφής, έχουν ως σκοπό να καθυστερήσει η δίκη. Για ποιο λόγο; Κυρίως για πολιτικά οφέλη. Και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο αυτές οι αιτήσεις δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακολούθησαν το κλείσιμο της ανάκρισης. Δεν χρειάστηκε να απαντήσει, το γνωρίζουμε. Και κατάλαβα το εξής: οι συγκεκριμένοι δικηγόροι έχουν καταφέρει να αφομοιωθούν από τον εντολέα τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε ακόμα και η μομφή για τις μεθοδεύσεις τους μεταφράζεται ως προσβολή εις βάρος των τραγικών γονέων. Νομικά, πρόκειται για πολύ καλό χειρισμό. Δεν ξέρω όμως αν είναι και έντιμος.

Η STAR ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ

Η Αννα Διαμαντοπούλου είπε το αυτονόητο: αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να αποκτήσει προοπτική κόμματος εξουσίας οφείλει να μείνει μακριά από τις κραυγές και τον λαϊκισμό. Δέχθηκε επιθέσεις επειδή εκστόμισε το όνομα της κυρίας Καρυστιανού. Ομως αυτό ζητά η πολιτική. Να λες τα πράγματα με το όνομά τους.