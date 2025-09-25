Χωρίς κανένα επιστημονικό επιχείρημα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε προχθές ότι η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους μπορεί να κάνει τα παιδιά αυτιστικά, επικαλούμενος παραδείγματα που στερούνται λογικής, π.χ. ότι η απομονωμένη κοινότητα των Αμις που δεν παίρνει παρακεταμόλη και δεν εμβολιάζει τα παιδιά της δεν έχει κανένα «κρούσμα» αυτισμού.

Προφανώς, εξέδωσαν αμέσως ανακοινώσεις ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, φορείς και υπουργεία σε όλον τον κόσμο. Ενδεικτικά, ο βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, είπε στους πολίτες «να μη δίνουν καμία προσοχή σε ό,τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για ιατρικά ζητήματα».

Η παρακεταμόλη είναι το πιο κοινό παυσίπονο και αντιπυρετικό στην Ελλάδα. Εχοντας περάσει και την εμπειρία της πανδημίας, θα περίμενε κανείς ότι θα επιδείξουμε ανάλογη αντιμετώπιση των δηλώσεων Τραμπ. Εξέδωσε μια ανακοίνωση ο ΕΟΦ η οποία, δυστυχώς, δεν πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα.

Ο υπουργός Υγείας, όμως, είναι λαλίστατος και παίζει τη δημοσιότητα στα δάχτυλα. Και, όποια πολιτική διαφωνία και να έχει κανείς μαζί του, είχε τηρήσει σαφή στάση στην πανδημία απέναντι σε κάθε νύξη ανορθολογισμού, ενώ δεν ήταν καν επικεφαλής του αρμόδιου υπουργείου. Τώρα, όμως, που ο φορέας του επικίνδυνου ανορθολογισμού είναι ο αγαπημένος πρόεδρος, ο κ. Γεωργιάδης δεν φωνάζει. Δεν αφιέρωσε ούτε ένα τουίτ, παρότι σχολίασε την υπόλοιπη τραμπική δραστηριότητα των ημερών.

Κι αφού ρωτήθηκε (στην ΕΡΤ) απάντησε χαμηλόφωνα: «Δεν γνωρίζω μελέτες που έχει υπ’ όψιν του ο κ. πρόεδρος. Εμείς σαν ΕΟΦ βγάλαμε ανακοίνωση χθες παρόμοια με αυτήν που έβγαλε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη με διάφορα τέτοια φαινόμενα. Και γι’ αυτό έχει βγει και ανακοίνωση που λέει ότι μπορείτε να ρωτάτε τον γιατρό σας και δεν συνιστάται η αποφυγή της». Ερωτηθείς γιατί δεν τις σχολίασε ο ίδιος, όπως μίλαγε επί κορωνοϊού, επέμεινε ότι «είναι θέμα των γιατρών, εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτά… Εγώ είμαι υπουργός Υγείας… Εγώ δεν δίνω ιατρικές συμβουλές. Αυτές τις δίνουν όσοι έχουν σπουδάσει Ιατρική… Είμαι βιβλιοπώλης, δεν είμαι γιατρός… Θα προτιμήσω να σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ για τη μετανάστευση με τις οποίες είμαι απολύτως σύμφωνος».

Σύμφωνος και ειδικότερος. Βιβλιοφιλικά μιλώντας.