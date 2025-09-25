Στην επιβολή προστίμων ύψους άνω των 2,2 εκατ. ευρώ σε δύο αλυσίδες σουπερμάρκετ για παραβάσεις του πλαφόν και του Κώδικα Δεοντολογίας προχώρησε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνέχεια και των προαγγελιών που είχε κάνει ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος για εντατικούς ελέγχους στην αγορά.

Όπως ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που διεξήγαγε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) – για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία Lidl και αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο υπουργός Ανάπτυξης. Η διαδικασία των ελέγχων αυτών ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία Σκλαβενίτης, για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, μετά από έλεγχο που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Καταγγελίες

Τους τελευταίους μήνες το υπουργείο Ανάπτυξης είχε δεχθεί αρκετές καταγγελίες, και είχε δώσει εντολή για εντατικούς ελέγχους στα σουπερμάρκετ. Μάλιστα η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς από τις αρχές του χρόνου έχει επιβάλει επιπλέον πρόστιμα συνολικού ύψους 565.000 ευρώ.

«Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία θα ενισχυθεί με 300 νέους ελεγκτές και ψηφιακά εργαλεία ώστε να εφαρμόζεται η νομοθεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αντιδράσεις

Από την πλευρά της πάντως η εταιρεία Σκλαβενίτης αρνείται την οποιαδήποτε παράβαση νόμου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της για το επιβληθέν πρόστιμο:

«Η ΔΙΜΕΑ επέβαλε στην επιχείρησή µας παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο ύψους 1.440.000 ευρώ, επικαλούμενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, µετά από έλεγχο σε 36 ταµπελάκια τιμών στο κατάστημά µας στη Νέα Χαλκηδόνα. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η επιχείρησή µας δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών µας. Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούμε τους πελάτες µας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώματος σε ταµπελάκια τιμών, για τα οποία είχαμε λάβει έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταµπελάκια υπήρχε η ένδειξη “ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ”, ενώ στην πραγματικότητα αναγραφόταν κωδικοποιημένα η ένδειξη ΑΤ µε ιδιαίτερα μικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους.

Όσον αφορά δε το κίτρινο χρώµα, το χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταµπελάκια στα καταστήματά µας, προκειμένου οι πελάτες µας να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα µε χαμηλές τιμές. Η Επιχείρησή µας τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία και πιστεύει ότι το εν λόγω πρόστιμο της επιβλήθηκε µε απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων, γι’ αυτό θα ασκήσει κάθε ένδικο µέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιμα ότι συκοφαντείτε».

Μετά τη Σκλαβενίτης απάντησε και η Lidl, η οποία χαρακτήρισε το πρόστιμο «άδικο και αυθαίρετο», τονίζοντας ότι θα εξαντλήσει όλα τα νομικά μέτρα που παρέχονται.