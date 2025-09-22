Μπορεί οι εικόνες του βασιλικού δείπνου που παρέθεσε ο Κάρολος της Αγγλίας να κατέκλυσαν τη διεθνή ενημέρωση με το μυθικά μεγαλειώδες που ανέδυαν, όμως το ταξίδι του αμερικανού προέδρου Τραμπ στη Βρετανία ήταν πολύ περισσότερα από αυτό. Βγαλμένο από τα βάθη της αυτοκρατορικής βρετανικής ιστορίας, το δείπνο ήταν η επισφράγιση, όχι η ίδια η ουσία. Ηταν το πλαίσιο αναφοράς όσων συνέβησαν εκεί, σε συνεργασία με έναν άλλο πρωταγωνιστή: τον βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ. Που μαζί με τον Τραμπ μετατοπίζουν το κέντρο βάρους του παραπαίοντος δυτικού κόσμου – και ίσως τελικά όχι μόνο αυτού – γράφοντας Ιστορία, η οποία αφήνει μακράν πίσω της ό,τι άλλο συμβαίνει σήμερα στη Δύση.

Κάτι τέτοιο είχε προβλεφθεί ότι θα συνέβαινε ήδη από την εποχή της σύγκρουσης για το BREXIT, ενάντια στον πρωτοφανή διεθνή ορυμαγδό τρομοκρατίας εις βάρος των βρετανών ψηφοφόρων που εξαπολύθηκε τότε για να μην προχωρήσουν σε αυτό. Και που σήμερα όλοι πλέον βλέπουν – εκτός και αν δεν θέλουν με τίποτα να δουν μπροστά στα μάτια τους ή αν απλώς υποκρίνονται – ότι υπήρξε, όπως είχε επίσης προβλεφθεί εν μέσω ακατάσχετων ύβρεων, σωτήριο για το Λονδίνο, όταν η Ευρώπη, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαίρως εγκατέλειψε, βουλιάζει κάθε μέρα όλο πιο βαθιά, όλο και πιο απελπιστικά και ανεπίστρεπτα, χωρίς όμως να μπορεί πια να πάρει και τη Βρετανία μαζί της στον τάφο της Ιστορίας. Κάτι που θα ήταν αδύνατο χωρίς το BREXIT, αν και ουδείς ζητεί συγγνώμη για τη μαύρη φασίζουσα, ψευδή τρομοπροπαγάνδα…

Το Λονδίνο ξεκινά, έπειτα από μια πράγματι δύσκολη περίοδο, που όμως φτάνει στο τέλος της, τη δική του νέα πορεία, της οποίας ακρογωνιαίος λίθος καθίσταται ο μοναδικός δεσμός του με την Ουάσιγκτον: κάτι που θα ήταν αδύνατο στο πλαίσιο της ΕΕ.

«Απλώς δείτε τι πετυχαίνουμε σήμερα μαζί. Οι συμφωνίες και οι επενδύσεις που ανακοινώνονται σήμερα σπάνε κάθε ρεκόρ. Τι μέρα! 250 δισεκατομμύρια στερλίνες ρέουν εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό πακέτο αυτού του είδους στην ιστορία της Βρετανίας» είπε ο Στάρμερ, ο οποίος και υποδέχθηκε τον Τραμπ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία Τσέκερς. Παράλληλα, το πρωθυπουργικό γραφείο αναφέρθηκε σε αμερικανικές επενδύσεις 150 δισεκατομμυρίων στερλινών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την ίδια ακριβώς στιγμή δεν χρειάζεται καν να αναφέρει κανείς τι συμβαίνει στη Γαλλία που διολισθαίνει σε τραγική και εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση γνωστή στους πάντες. Λιγότερο όμως έχει αποδοθεί σημασία στο δραματικό πρόβλημα της Γερμανίας με τις συνεχείς μαζικές απολύσεις σε βιομηχανικές μονάδες που κλείνουν, με την Ακροδεξιά που έχει πλέον σχεδόν εγκατασταθεί στη θέση του πρώτου κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις μετρήσεις και, επιπλέον, με τα όσα είπε προχθές ο καγκελάριος Μερτς, θυμίζοντας την Ελλάδα της κρίσης και προαναγγέλλοντας μεγάλα προγράμματα περικοπών: «Ζούμε εδώ και χρόνια πάνω από τις δυνατότητές μας», κάτι που σημαίνει ότι η Ακροδεξιά θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και, αντίστροφα, η Ευρώπη θα απονεκρωθεί ακόμα πιο βαθιά.

Ισως στο Λονδίνο όμως, όπου υποτίθεται θα ερχόταν η συντέλεια του κόσμου επειδή η Βρετανία θα εγκατέλειπε την ΕΕ, Τραμπ και Στάρμερ μίλησαν μαζί σε κορυφαίους άγγλους και αμερικανούς επιχειρηματίες, αναφερόμενος ο Στάρμερ στη «μεγαλύτερη συμφωνία επενδύσεων που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ στην Ιστορία» και ο Τραμπ πλέκοντας το απόλυτο εγκώμιο της Βρετανίας και της ειδικής σχέσης με τις ΗΠΑ – «σήμερα ισχυρότερης από ποτέ». Αυτά σε μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας που η Ευρώπη πέρα από τη Μάγχη την έχει ξεχάσει εδώ και καιρό και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με κανένα τρόπο για τα επόμενα πολλά χρόνια. Αντίθετα, το τοπίο θα γίνεται όλο και πιο ερεβώδες, με τα αδιέξοδα, τις αδράνειες και την υποκρισία διαρκώς να μεγαλώνουν σε μια Ευρώπη που πεθαίνει.