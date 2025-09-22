Δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ στην εφετινή περίοδο. Κι ας είναι σημαντική η χρονική στιγμή, καθόσον θα συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής. Τι κι αν ο Ιβάν Σαββίδης πασχίζει να κάνει παντί τρόπω αισθητή την παρουσία του, ακόμη ακόμη και μέσω επικοινωνιακών μεθόδων που δεν συνήθιζε; Στην Τούμπα είχαν κάνει το «3 στα 3», ωστόσο το απόλυτο των νικών έμοιαζε με παραμορφωτικό καθρέπτη και ιδού το γιατί: οι δύο πρώτες επιτυχίες ήρθαν στο σπίτι του ΠΑΟΚ και με το αναιμικό 1-0: απέναντι σε Λάρισα και Ατρόμητο.

Το 2-1 με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, άρα σε σούπερ ουδέτερο γήπεδο. Η γκέλα ήταν προφανές πως παραμόνευε για μια ομάδα που δεν φημίζεται για τη σταθερότητά της. Μόλις την περασμένη Τετάρτη, ο Λουτσέσκου έκανε αλλαγές, ο Γκουγκεσασβίλι δεν ήταν αξιόπιστος κάτω από την εστία του, τα χαφ του Λεβαδειακού αλώνιζαν στο χορτάρι και το τελικό 4-1 ήταν μια σφαλιάρα που δημιουργεί ζήτημα για το κατά πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να νιώθει άνετα στο Κύπελλο. Μη λησμονεί κάποιος πως υπάρχει στο πρόγραμμα και το κλασικό ντέρμπι με τον Αρη.

Και το βράδυ του Σαββάτου, ένας κοντόσωμος αλλά ικανός τερματοφύλακας, ο Τσάβες, απέδειξε πως το «λέει η καρδιά του» και σταμάτησε όσες προσπάθειες έκαναν οι κυνηγοί του Δικεφάλου. Η Τούμπα «κοχλάζει» κατά το κοινώς λεγόμενο. Ο κόσμος γκρινιάζει. Ο ρουμάνος προπονητής φαίνεται πως έχει εγκλωβιστεί σε αδιέξοδα και σε μεταγραφές που ίσως ήθελε αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Τώρα, η ομάδα βασίζεται στον Ζίφκοβιτς για δημιουργία, αλλά ο σέρβος μπαλαντέρ μοιάζει κουρασμένος και χωρίς τις εμπνεύσεις που τον κάνουν απρόβλεπτο και ξεχωριστό. Ο δε Τάισον των 37 ετών, πόσο να αντέξει και για πόσο καιρό θα είναι το σημείο αναφοράς στην επίθεση; Τα γκολ, στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, έρχονται με το σταγονόμετρο. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει απέναντι στις λεγόμενες «μικρές» ομάδες. Θα βρουν τον τρόπο να ανακάμψουν, να «απαντήσουν» οι Ασπρόμαυροι σε κάποιο προσεχές ραντεβού;

Το επόμενο είναι επίσης απαιτητικό, ενώ η σεζόν που διανύουμε θα έχει συνεχή παιχνίδι. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν αστειεύεται και το Γιουρόπα Λιγκ έχει υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Ενα νέο ανεπιτυχές αποτέλεσμα ίσως ανοίξει τον ασκό του Αιόλου στον ΠΑΟΚ. Και αυτό, ξεκάθαρα δεν το θέλει κανείς εκεί στην Τούμπα. Συνεπώς, ένα… φάρμακο επειγόντως!