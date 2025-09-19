Η Pulse ρώτησε το δείγμα της ποιον θεωρεί καταλληλότερο να εκφράσει «καλύτερα και πιο υπεύθυνα» την Κεντροαριστερά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε τρίτη στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων και μάλιστα με διψήφιο ποσοστό (όταν στη λίστα δεν βρίσκεται και το όνομα του Τσίπρα, αναδεικνύεται δεύτερη). Βέβαια, το ερώτημα – είτε του 1 εκατομμυρίου, είτε για το ντιβάνι του ψυχαναλυτή – είναι τι σκέφτεται αυτό το 9% των αυτοχαρακτηριζόμενων κεντρώων που τη θεωρεί ιδανική εκπρόσωπο της Κεντροαριστεράς.

Πανεπιστήμιο

Ο Συμεών Κεδίκογλου κάλεσε την υπουργό Παιδείας να δηλώσει την επίσημη κυβερνητική θέση επί της ιδρύσεως Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας επειδή ο υφυπουργός της λέει πως δεν χρειάζεται, ενώ ο γαλάζιος περιφερειάρχης υποστηρίζει ότι την επιβάλλει «η αρχή της ισοπολιτείας, αλλά και η ανάγκη δημογραφικής θωράκισης της Περιφέρειας». Επίσης, ο συριζαίος επισήμανε ότι οι πολίτες όλων των νομών της «αισθάνονται δικαιολογημένα παραμελημένοι» γιατί οι υπόλοιπες δώδεκα Περιφέρειες έχουν ακαδημαϊκή δομή. Είναι ζήτημα χρόνου να κοπιάρει και Τζαβάρα, που είχε κηρύξει έναν παρόμοιο ανένδοτο.

Καρέκλα

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε στην αίθουσα που συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάθισε στη σειρά πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – όπου θα έπρεπε να βρίσκονται οι εκπρόσωποι της τρίτης κοινοβουλευτικής δύναμης. Οι συριζαίοι Κώστας Μπάρκας, Βασίλης Κόκκαλης και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος διαμαρτυρήθηκαν εντόνως επειδή δεν σέβεται την κοινοβουλευτική τάξη, αλλά αυτός δεν κουνήθηκε. Το παραθέτω για να δείτε ότι ένας καβγάς μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε καρέκλα – όχι μόνο για εκείνες της εξουσίας.

Τεχνογνωσία

Χθες, ο Κώστας Σκρέκας συναντήθηκε με μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, που τυγχάνει να είναι και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου του κράτους. Το κλίμα της συνάντησης, λέει η ΝΔ, επιβεβαίωσε τις καλές της σχέσεις με τους κομμουνιστές της Απω Ανατολής. Πάντως, θα ήταν χρήσιμο στον γαλάζιο γραμματέα να ζητήσει λίγη από την τεχνογνωσία που ο Κινέζος έχει αποκτήσει στη δεύτερη θέση του – προκειμένου να βάζει σε τάξη όσους δεν πειθαρχούν στην κομματική γραμμή.