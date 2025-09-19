Οι θρύλοι του heavy metal προσγειώνονται το Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, με το set list να περιλαμβάνει όλα τα iconic albums των πρώτων δεκαετιών της καριέρας τους και παρουσιάζοντας το πιο θεαματικό τους show μέχρι σήμερα.

Ο λόγος για τους Iron Maiden, οι οποίοι επιστρέφουν με την επετειακή περιοδεία για τα 50 χρόνια τους, “Run For Your Lives”, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ανακοινώνοντας τις πρώτες ημερομηνίες του προγράμματος για το 2026, ξεκινώντας με μια καλοκαιρινή επιστροφή στην Ευρώπη για να παίξουν κυρίως σε φεστιβάλ αλλά και σε στάδια σε χώρες και περιοχές που δεν επισκέφθηκαν το 2025. Ο επόμενος μήνας θα σηματοδοτήσει την έναρξη επισκέψεων σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, τα οποία θα ανακοινωθούν αργότερα.

Το live των Iron Maiden θα γίνει μόλις δύο εβδομάδες μετά από εκείνο των Metallica στο ΟΑΚΑ (9 Μαΐου 2026), καθιστώντας τον Μάιο του 2026 έναν μήνα-σταθμό για τους fans του heavy metal. Η Αθήνα θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας, η οποία θα συνεχιστεί σε Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, με headline εμφανίσεις σε μεγάλα στάδια και κορυφαία φεστιβάλ.

«Ολοι μας αγαπάμε πολύ την περιοδεία “Run For Your Lives”. Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί, το set list είναι τέλειο για την 50ή επέτειο, το show είναι πιθανότατα το καλύτερό μας μέχρι σήμερα και η ζήτηση για εισιτήρια ήταν απίστευτη, με σχεδόν παντού sold out και συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές» σημειώνει ο μπασίστας και κύριος τραγουδοποιός των Iron Maiden, Στιβ Χάρις, που σχημάτισε το γκρουπ στο Λέιτον του Ανατολικού Λονδίνου το 1975. «Ετσι, όλοι σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να παίξουμε μερικές ακόμα συναυλίες στην Ευρώπη προτού κατευθυνθούμε σε άλλα μέρη του κόσμου αργότερα μέσα στη χρονιά. Φυσικά ο Σίμον Ντόσον θα είναι ξανά μαζί μας στη θέση του ντράμερ, και τόσο εκείνος όσο και όλη η μπάντα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς μας για την υπέροχη υποδοχή που του δώσατε στο πρώτο σκέλος (σ.σ.: ο Ντόσον αντικατέστησε τον αρχικό ντράμερ Νίκο ΜακΜπρέιν, που αποχώρησε από την ενεργό δράση). Πάντα απολαμβάναμε να παίζουμε σε φεστιβάλ, ειδικά καθώς έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε κοινό που δεν είναι αποκλειστικά για εμάς, και αγαπάμε αυτή την πρόκληση! Ετσι αποφασίσαμε να επισκεφθούμε όσο περισσότερα σπουδαία Metal φεστιβάλ μπορούσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επιπλέον, θα παίξουμε και σε στάδια σε Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, όπου δεν παίξαμε φέτος και όπου πάντα αγαπάμε να παίζουμε μπροστά στους παθιασμένους μας φανς».

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση των Iron Maiden στην Ελλάδα μετά το 2022, όταν η συναυλία τους σημαδεύθηκε από την προσωρινή αποχώρηση του τραγουδιστή Μπρους Ντίκινσον, λόγω καπνογόνων από το κοινό κατά τη διάρκεια του τραγουδιού “The Number of the Beast”.