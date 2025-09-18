Δεν θέλει, είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, να ανοίξει βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ. Οπότε, συμπλήρωσε, δεν θα απαντήσει στον χώρο που του – sic – απευθύνεται με ταραχή. Βέβαια, όταν επισημαίνεις πως «δεν στέκει πολιτικά ένας ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 7% να ζητάει εκλογές», ή αναφέρεις πως ο Ανδρουλάκης «επανειλημμένως έχει κριθεί από τους πολίτες ότι δεν τον θεωρούν εναλλακτική λύση», όχι μόνο την ανοίγεις αλλά δεν φαίνεσαι και διατεθειμένος να κάνεις σασμό κάποτε.

Περιγραφή

«Εγώ τον ψήφισα για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να σας πω πώς αισθάνομαι; Ας προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ κομψός. Οταν κατεβαίνεις για πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και λες για “πάντα ΠΑΣΟΚ”, κατεβαίνεις στις εθνικές εκλογές και λες “για πάντα ΠΑΣΟΚ”, δημιουργείς ένα κάρο εσωκομματικά προβλήματα προεκλογικά λέγοντας ότι “εγώ δεν διαγράφομαι»” και μετά πας και προσχωρείς στη ΝΔ, εγώ δεν χρειάζεται να το περιγράψω αυτό». Τάδε έφη Παναγιώτης Δουδωνής. Θα το περιγράψω εγώ για εκείνον εξίσου γλαφυρά: νιώθει προδομένος.

Συντάξεις

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και επτά ακόμη γαλάζιοι βουλευτές κατέθεσαν ερώτηση στην υπουργό Εργασίας ζητώντας να εξισωθούν παλιές και νέες συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ, ώστε να μην αδικούνται όσοι επηρεάστηκαν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Πάντως, ρωτάνε και ποιο θα είναι το δημοσιονομικό κόστος. Το ανταρτικό είναι λάιτ, δηλαδή. Μπορούν να πουν ότι ακολουθούν την παρότρυνση του Μαξίμου κι αναδεικνύουν ό,τι απασχολεί τους ψηφοφόρους τους στις κακές γλώσσες που ίσως σχολιάσουν την κίνησή τους – επειδή οι ομαδικές ερωτήσεις είναι ύποπτες πια.

Καπέλο

Μάλλον ούτε το κάστρο Ουίνδσορ δεν αρέσει στη Μελάνια Τραμπ – αφού φόρεσε πάλι ένα καπέλο το οποίο έκρυβε το βλέμμα της, όπως είχε κάνει και στην ορκωμοσία του συζύγου της τον Ιανουάριο. Αν ήμουν Βρετανός – και μάλιστα φιλομοναρχικός – δεν θα έπαιρνα καλά τη στυλιστική επιλογή της Πρώτης Κυρίας και θα τη σχολίαζα με τη φράση “all hat and no cattle” («όλο καπέλο και καθόλου βόδια», που σημαίνει πολλή φιγούρα και καθόλου ουσία).