Το καινούργιο κυβερνητικό αφήγημα σχετικά με τη μη θεαματική ανάκαμψη της κυβερνητικής δημοφιλίας είναι ότι οι πολίτες δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τα μέτρα. Ή δεν τα έχουν καταλάβει. Το ενδεχόμενο να μην έχουν την παραμικρή διάθεση να «καταλάβουν» επειδή τα εξήγγειλε ο Μητσοτάκης, ούτε που τους περνάει από το μυαλό.

Πρόκειται για τη λογική τού δεν αρμενίζουμε εμείς στραβά, στραβός είναι ο γιαλός, πράγμα το οποίο θα το θεωρήσω ως και φυσικό – άλλωστε τα ίδια έλεγε κι ο Τσίπρας πριν πέσει με πάταγο το 2019. Και συνέχισε με το ίδιο παραμύθι και αφού έπεσε, επιχειρώντας να βρει ένα άλλοθι για την ήττα. Οτι, τάχα μου, δεν έφταιγε η καταστροφή που είχε επιφέρει στη χώρα για την απομάκρυνσή του από την εξουσία, αλλά το ότι ο λαός (ο μικρόνους, αχάριστος λαός) δεν τον κατάλαβε. Και δεν κατάλαβε και την πολιτική του.

Στον ίδιο δρόμο μού φαίνεται ότι πορεύονται και ετούτοι εδώ…

Kolotoumba μέσα στην ίδια συνέντευξη

Αναμενόμενο ήταν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα έβγαζε στη γύρα τον Ανδρέα Λοβέρδο να εξηγήσει στον λαό το μεγάλο, προς τα δεξιά, βήμα που επιχείρησε. Κι ότι αυτή η γύρα ξεκίνησε από τον (φιλοκυβερνητικό) Σκάι, κι αυτό αναμενόμενο ήταν. Εκείνο που δεν περίμενα από αυτόν ήταν το ότι μέσα στο ολιγόωρο της συνέντευξής του θα αποδείκνυε ότι άμα κάνεις ένα τέτοιο βήμα, μπορείς να παραγράφεις άκοπα, κι ανέξοδα, όσα έχεις υποσχεθεί στην ίδια συνέντευξη.

Διότι ο φίλος Ανδρέας είπε μεν ότι «δεν είναι σωστό να απαντήσει στο ΠΑΣΟΚ… ούτε θα ανοίξει βεντέτα» για όσα (αιχμηρά) σχολίασε περί της μεταγραφής του στη ΝουΔου η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά στη συνέχεια όλα αυτά τα έκανε γαργάρα. Ειδικά όταν αναφέρθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο αίτημά του για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Οπως είπε, του «φαίνεται πως δεν στέκει πολιτικά ένας πολιτικός ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις και τώρα και προ μηνών και πέρυσι και πρόπερσι για την καταλληλότητά του ως πρωθυπουργός και οι πολίτες ανταποκρίνονται με 7%, να ζητάει εκλογές»…

Κατά τον Ανδρέα, λοιπόν, το να ζητάει εκλογές ο Ανδρουλάκης δεν έχει να κάνει με το αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, επειδή «δεν πάει άλλο». Αλλά με το προσωπικό όφελος του Ανδρουλάκη, ο οποίος υποτίθεται ότι ζητάει εκλογές για να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Η εξίσωση είναι αποκαλυπτική τού πώς βλέπει την πολιτική ο ένας και πώς ο άλλος, νομίζω…

Οι «μετρήσεις» του ΠΑΣΟΚ

Και εάν μεν το άφηνε εκεί, πες ότι όσα λέει τα λέει διότι, όπως και να το δεις, όπως και να το κάνεις, μια πικρία τού έχει απομείνει με τον Ανδρουλάκη. Και λογικό θα το χαρακτηρίσω. Ο πρόεδρος Νίκος τού στέρησε δύο φορές την ευκαιρία να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ και κατ΄ επέκταση να το μεταβάλει σε παρακολούθημα της ΝουΔου του Κυρ. Μητσοτάκη. Αλλά ο Λοβέρδος το συνέχισε δηλώνοντας ακόμη πιο βαριά πράγματα:

«Δεν μπορείς να λες για εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένα σε εκλογές και ο πολίτης δεν σε βλέπει ως εναλλακτική λύση. Αρα, δεν παρέχεις αυτό το οποίο η εκλογική διαδικασία εγγυάται, δηλαδή τη συνέχεια μιας χώρας»!!

«Μετριέται συνεχώς», λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα, ε; Ωραίο! Λες και δεν ξέρεις πώς γίνονται αυτές οι «μετρήσεις» και πώς ακριβώς βγάζουν τα αποτελέσματα…

Προθέρμανση για αντάρτικο

Και μέσα σε όλα έχουμε και μερικούς βουλευτές της ΝουΔου, οι οποίοι, προφανώς κατενθουσιασμένοι που στο κόμμα εισήλθε ένας – ακόμη! – πρώην πασόκος, ο οποίος στον επόμενο ανασχηματισμό ασφαλώς θα τους φάει μία – ακόμη, επίσης! – θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπαν να ασχοληθούν με τα προβλήματα των κυριών που… χηρεύουν!

Οκτώ είναι και αυτοί που υπογράφουν τη νέα ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας – κάποιοι εξ αυτών υπέγραφαν και την προηγούμενη – με θέμα την αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ. Πρόκειται για τους γνωστούς και μη εξαιρετέους Γιώργο Καρασμάνη, Χαράλαμπο (Μπάμπη για τους φίλους του) Αθανασίου, Βασίλη Γιόγιακα, Αθανάσιο Καββαδά, Γιώργο Κοτρωνιά, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Φίλιππο Φόρτωμα και Ευριπίδη Στυλιανίδη. Θα μου πεις, από όοοολα τα προβλήματα της κοινωνίας (ακρίβεια, ανασφάλεια, Αγροτικό, ΟΠΕΚΕΠΕ, διαφθορά κ.λπ.) οι «οκτώ» καμπαλέρος με τις συντάξεις χηρείας βρήκαν να ασχοληθούν; Ναι, γιατί κάνουν ενός είδους προθέρμανση για αργότερα, όταν θα σφίξουν τα γάλατα.

Αλλωστε, όπως δηλώνουν στην ερώτησή τους, «δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι», ενώ «δημιουργείται η αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας».

Τουτέστιν, θέλω να σκίσω την κυβέρνηση, και θα το κάνω, αλλά δεν βιάζομαι, θα το επιχειρήσω σε δεύτερο χρόνο. Της δίνω της κυβέρνησης (δίνω του προέδρου Κυριάκου δηλαδή) μια δεύτερη ευκαιρία…

Ασυλο στις παραβάσεις

Θα αναφερθώ για μία ακόμη φορά στο φαινόμενο (γιατί περί φαινομένου πρόκειται) της πλήρους αδυναμίας του ιστού Αστυνομία – Δικαιοσύνη να δικαιώσει την ύπαρξή του και τον ρόλο του στην προστασία της κοινωνίας. Αφορμή, αυτός ο Συροπαλαιστίνιος, ο οποίος επιτέθηκε σε μικρά παιδιά στο Αιγάλεω και αποπειράθηκε να βάλει φωτιά στον Υμηττό. Ναι, το ξέρω ότι οι ευαίσθητοι εκ των αναγνωστών μου θα υποστηρίξουν τη θέση ότι πρόκειται για «διαταραγμένο άτομο», άρα δεν τίθεται θέμα για τις ευθύνες της πολιτείας. Θα απαντήσω ότι, είναι – δεν είναι διαταραγμένο το άτομο, δεν μπορεί να έχει συλληφθεί 20 φορές για ένα πλήθος αδικημάτων και να εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερο. Και δεν είναι απάντηση αυτή του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ότι «θα επανεξεταστεί το αίτημά του για την παροχή ασύλου». Ποιο άσυλο; Και ποια επανεξέταση; Εδώ, ο τύπος δεν χρειάζεται καν να δικαστεί για τις εγκληματικές του πράξεις. Επρεπε να είχε ήδη φορτωθεί στο αεροπλάνο και να σταλεί από εκεί που ήρθε. Γιατί ξέρετε ποια θα είναι η συνέχεια; Τώρα θα κρατηθεί για λίγο – αν κρατηθεί και δεν αφεθεί ελεύθερος με τη γελοιότητα των «περιοριστικών όρων». Εν συνεχεία θα εμφανιστεί, αν εμφανιστεί, σε ένα δικαστήριο, θα καταδικαστεί σε μια ποινή 8-10 μηνών με αναστολή και μετά θα κόβει και πάλι βόλτες ελεύθερος στους δρόμους της Αθήνας. Και ποιος ξέρει, ύστερα από λίγο καιρό, ίσως να ασχοληθούμε και πάλι με αυτόν και τα «έργα» του…

Ο ΑΦΜ του «φραπέ»

Βλέπω μια επιμονή στους πασόκους για το αν η κυρία με τη Φεράρι και την Πόρσε, η «αγρότισσα» με την ευρεία έννοια Καλλιόπη, Πόπη για τις φίλες της, Σεμερτζίδου εξακολουθεί να ανήκει στο στελεχικό δυναμικό της ΝουΔου. Και ρωτάνε συνεχώς τον Μαρινάκη (τον Παύλο) και την εκπρόσωπο Τύπου της ΝουΔου, την κυρία Σδούκου, αν παραμένει στο κόμμα η Σεμερτζίδου και γιατί παραμένει, και τέτοια. Συγγνώμη, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, η Σεμερτζίδου σάς μάρανε; Ο «φραπές», ο «χασάπης» και τ’ άλλα παιδιά, όχι; Παράδειγμα αναφέρω: ο υπουργός Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε προ ημερών ότι ελέγχθηκαν καμιά χιλιάδα «παράνομοι» ΑΦΜ (παράνομοι με την έννοια ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ) και ότι εντοπίστηκε ένα ποσό της τάξεως των 23 εκατ. που έλαβαν τα παλικάρια ως μη όφειλαν. Ωραία; Ρώτησε κανείς τον υπουργό αν μεταξύ των διερευνηθέντων ΑΦΜ συμπεριλαμβάνονταν εκείνοι του «φραπέ» ή των συνεργών του; Οχι. Γιατί αυτή η παράλειψη; Ηρεμα ρωτάω…