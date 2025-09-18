Οι δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ θα εξαγοραστούν από κοινοπραξία που περιλαμβάνει την Oracle, την εταιρεία venture capital Andreessen Horowitz και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) Silver Lake Management, βάσει συμφωνίας που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συζητήσει με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg. Με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο θα δημιουργηθεί μια αμερικανική έκδοση της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Η Oracle, η Andreessen και η Silver Lake θα κατέχουν όλες μερίδια στη νέα οντότητα, ανέφερε το Bloomberg. Εάν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία θα αποτελέσει βήμα για τη βελτίωση των σχέσεων Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη συμφωνία το μερίδιο της μητρικής ByteDance στο TikTok θα μειωθεί κάτω από το 20% με βάση νόμο των ΗΠΑ του 2024 που απαιτούσε από την εταιρεία με έδρα το Πεκίνο να εκποιήσει τις επενδύσεις της ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση στην αμερικανική αγορά. Μόλις οριστικοποιηθεί η συμφωνία, οι χρήστες της εφαρμογής θα μεταβούν σε νέα πλατφόρμα, ανέφεραν οι πηγές. Οι μηχανικοί τεχνολογίας του TikTok στις ΗΠΑ δοκιμάζουν αυτή τη νέα εφαρμογή, η οποία θα βασίζεται σε αλγορίθμους προτάσεων που κατέστησαν την πλατφόρμα τόσο δημοφιλή εξαρχής, ανέφεραν οι πηγές. Στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο, η ByteDance θα παραχωρήσει άδεια χρήσης της τεχνολογίας της, δήλωσε αξιωματούχος του Πεκίνου.

Στουρνάρας: Οι 4 προκλήσεις

Τέσσερις μεγάλες προκλήσεις ανέδειξε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας από το βήμα του Διεθνούς Συνεδρίου Επενδύσεων της Αθήνας. Πρώτον, υπογράμμισε το πρόβλημα των συχνών αλλαγών στη νομοθεσία και τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, που έχουν ως αποτέλεσμα την αναβολή – ή ακόμα και την ακύρωση – επενδύσεων. Δεύτερον, αναφέρθηκε στη χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα και τις χαμηλές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Τρίτον, τόνισε ότι το στεγαστικό ζήτημα έχει μεγεθυνθεί λόγω της επίμονης αύξησης των τιμών της κατοικίας και ως τέταρτο μεγάλο πρόβλημα ανέδειξε το δημογραφικό, για το οποίο υπογράμμισε ότι χρειάζονται πολιτικές συμπερίληψης. Βαρχυπρόθεσμα, οι προβληματισμοί του Γιάννη Στουρνάρα εστιάζονται στον υψηλό πληθωρισμό (εκτίμηση για 3,1% το 2025), στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χαμηλή αξία των εξαγώγιμων προϊόντων.

Ξετρυπώνουν φοροδιαφυγή

Συνεχίζεται από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ η επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω», που περιλαμβάνει ελέγχους σε ημερόπλοια. Μετά τη Σαντορίνη, σειρά είχε η Κως, όπου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων από κλιμάκια της ΑΑΔΕ με την υποστήριξη και συνεργασία της λιμενικής Αρχής του νησιού. Η δράση επικεντρώθηκε σε ημερόπλοια, που εκτελούν καθημερινά μίνι κρουαζιέρες σε παραθαλάσσιες περιοχές της Κω και προς τα γειτονικά νησιά, Ψέριμο και Κάλυμνο. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, προερχόμενοι από υπηρεσίες εκτός Κω, επιβιβάστηκαν σε ημερόπλοια, παριστάνοντας τους τουρίστες, αγοράζοντας εισιτήρια είτε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, είτε με μετρητά. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, παρακολουθούσαν τη χρήση ταμειακών και POS και κατέγραφαν τη διαδικασία έκδοσης αποδείξεων. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας, αποκάλυψαν την ιδιότητά τους, παρουσίασαν υπηρεσιακές ταυτότητες και εντολές ελέγχου προχωρώντας στον καταλογισμό παραβάσεων. Συνολικά ελέγχθηκαν 8 ημερόπλοια. Σε 6 εξ αυτών διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 75%, και επί του πλήθους των ελέγχων.

Σαφάρι σε τουριστικές επιχειρήσεις

Αυξημένος κατά 10% είναι ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιθεώρηση Εργασίας εφέτος το καλοκαίρι σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, μεταφορών και ταξιδιωτικών πρακτορείων. Από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2025, έγιναν 8.141 έλεγχοι έναντι 7.405 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επιβλήθηκαν 1.652 πρόστιμα, αντί 2.221 το καλοκαιρινό τρίμηνο του 2024, συνολικού ποσού 6.366.105 ευρώ, από 7.362.959 ευρώ πέρυσι.

Απεργία την 1η Οκτωβρίου

Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση της Εκτελεστικής της Επιτροπής για την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Για την ίδια ημέρα έχει κηρυχθεί 24ωρη απεργία και από την ΑΔΕΔΥ. Οπως αναφέρει η ΓΣΕΕ κύρια αιτήματα της απεργίας είναι: η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, η μείωση του ωραρίου με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Εξαιρέσεις για τα ενοίκια ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Την εξαίρεση πέντε κατηγοριών μισθωμάτων από την επιβολή κυρώσεων σε βάρος ιδιοκτητών και ενοικιαστών στην περίπτωση μη τραπεζικής καταβολής τους, αλλά και τέσσερις πρόσθετες ρυθμίσεις που θα πρέπει να ισχύσουν για την εύρυθμη εφαρμογή του μέτρου από 1η Ιανουαρίου 2026, ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Ανάμεσα στα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ είναι: να εξαιρεθούν τα μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ μηνιαίως, τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.