Η καταδίκη των «πρώην κουκουλοφόρων» ψευδομαρτύρων της Novartis είναι ασφαλώς μια δικαίωση για όσους από την πρώτη στιγμή κατάλαβαν τη μεθόδευση και τη στόχευση της σκευωρίας.

Παραμένει όμως ένα σοβαρό κενό.

Ποιοι τους έβαλαν; Και γιατί αυτοί που τους έβαλαν έμειναν ατιμώρητοι;

Δεν υπάρχει κανείς λογικός άνθρωπος να πιστεύει ότι δύο υπάλληλοι ξύπνησαν ένα πρωί, πήραν ταξί, πήγαν σε έναν ανακριτή να δώσουν όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο με δική τους πρωτοβουλία.

Αλλά ακόμη κι αν το κίνητρό τους ήταν το χρήμα ή αν έχουμε να κάνουμε με αρρωστημένους μυθομανείς ή αν ξεκαθαρίζουν προσωπικούς λογαριασμούς, δεν φτάνει.

Κάποιοι πήραν σοβαρά τις ψευδείς καταθέσεις και τις έθεσαν υπό δικαστική προστασία.

Κάποιοι κίνησαν τις ποινικές διαδικασίες κατά δέκα πολιτικών της (τότε) αντιπολίτευσης. Κάποιοι μίλησαν για «μεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβολής ελληνικού κράτους».

Κάποιοι έλεγαν για FBI, αμερικανούς πράκτορες και άλλα κουραφέξαλα. Κάποιοι απειλούσαν ότι ο Αδωνις θα συλληφθεί μόλις πατήσει το πόδι του στην Αμερική. Κάποιοι πίεσαν μάρτυρες.

Κάποιοι λειτουργούσαν ως φερέφωνα μιας ανυπόληπτης εισαγγελικής Αρχής. Κάποιοι αμφισβητούσαν τα «αδιευκρίνιστα» ποσά.

Ολοι αυτοί έμειναν στο απυρόβλητο ή έπεσαν στα μαλακά. Και δεν είναι μόνο ο Παπαγγελόπουλος ή ο Πολάκης.

Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι πραγματικοί υπαίτιοι διέφυγαν χωρίς ζημιές.

Τι συνέβη; Λειτούργησε ασφαλώς μια κακώς εννοούμενη δικαστική αλληλεγγύη. Λειτούργησε ενδεχομένως μια λογική «πού να μπλέκουμε τώρα».

Λειτούργησε όμως και η ανεκτική στάση της κυβέρνησης που διαδέχτηκε τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν ήθελε να ανοίξει φασαρίες και να κρατήσει λογαριασμούς με τους προηγούμενους.

Πράγμα που φάνηκε και στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, Καλογρίτσα κ.λπ. όπου οι υπαίτιοι έπεσαν επίσης στα μαλακά. Πράγμα που φάνηκε και στο Μάτι.

Ενδεχομένως αυτή η στάση να είναι θεσμικά η ενδεδειγμένη. «Ο,τι έγινε, έγινε…», έκρινε η κάλπη. Αλλά δεν ξέρω αν είναι προνοητική.

Δεν εμπόδισε τον ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργεί σε κατάσταση υστερίας και να συζητάει σήμερα την επιστροφή του Τσίπρα.

Από την άλλη όμως ακούω και μια διαφορετική άποψη. «Και τι έγινε; Δεν τους διαλύσαν τα δικαστήρια και διαλύθηκαν μόνοι τους. Καλύτερα!».

Απλώς είναι βέβαιο πως όποιος υποβάθμιζε τη Novartis, τους κουκουλοφόρους και τους ψευδομάρτυρες ή υπέθαλπε την ανοχή στη σκευωρία αποκλείεται να είχε προβλέψει ότι οι συριζαίοι θα πλακωθούν με δική τους πρωτοβουλία σε ένα μπουζουξίδικο.

Και μάλιστα δεν πλακώθηκαν καν για την Αννα Βίσση ή την Κατερίνα Λιόλιου. Αλλά για τον Κασσελάκη.