Στο κείμενο που ακολουθεί «ΤΑ ΝΕΑ» επέλεξαν 10+1 ταινίες υψηλών καλλιτεχνικών προδιαγραφών και με ενδιαφέρουσα θεματολογία που θα απασχολήσουν μεγάλο μέρος του κινηματογραφόφιλου κοινού τους τελευταίους μήνες του έτους. Ολες πρόκειται να διανεμηθούν σίγουρα στις αίθουσες, εκτός από μία, τον «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, που καθότι είναι παραγωγή Netflix μπορεί να προβληθεί κατευθείαν στην πλατφόρμα (το ενδεχόμενο να παιχτεί και στα σινεμά υπάρχει). Οι περισσότερες από τις παρακάτω ταινίες έχουν κάνει ήδη την πρεμιέρα τους σε κινηματογραφικά φεστιβάλ οπότε συνοδεύονται με μια σύντομη άποψη. Οπου ήταν εφικτό σημειώσαμε και την ημερομηνία Α’ προβολής της ταινίας, αλλού μόνον τον μήνα, γιατί ως γνωστόν συχνά ο προγραμματισμός αλλάζει. Καλή θέαση!

Μια μάχη μετά την άλλη (One battle after another)

25 Σεπτεμβρίου

Η σύνοψη της τελευταίας ταινίας του Πολ Τόμας Αντερσον για την οποία γυρίστηκε και το πιο μυστηριώδες, ίσως (όπως και κάπως εκνευριστικό) τρέιλερ της χρονιάς, έχει ως εξής: «Οταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται ύστερα από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο». Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το τι ακριβώς θα περιμένει από την ταινία, στην οποία ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ηγείται ενός εκλεκτού καστ (Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν, Ρετζίνα Χολ κ.ά.) Η δημιουργική ομάδα πίσω από την κάμερα περιλαμβάνει αρκετούς τακτικούς συνεργάτες του Αντερσον, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής φωτογραφίας Μάικλ Μπάουμαν, η σκηνογράφος Φλορένσια Μάρτιν και ο υπέροχος συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ.

The smashing machine

2 Οκτωβρίου

Κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα καλύτερης σκηνοθεσίας στο τελευταίο Φεστιβάλ Βενετίας αλλά η ταινία του Μπεν Σάφντι, στην ουσία, ξεχωρίζει για ένα και μόνο πράγμα: τη μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον σε δραματικό ηθοποιό. Ο Τζόνσον υποδύεται έναν παλαιστή σε τεράστια κρίση (πρόκειται για την ιστορία του πραγματικού παλαιστή Μαρκ Κερ) ο οποίος προσπαθεί να συναρμολογήσει από την αρχή τη θρυμματισμένη ζωή του. Είναι πολύ πιθανόν ο πρώην wrestler με το παρατσούκλι The Rock και σταρ ταινιών όπως «The Scorpion King» και ταινίες των franchise «Jumanji» και «The fast and the furious» να κερδίσει για αυτήν την ταινία την πρώτη υποψηφιότητά του στα Οσκαρ. Είναι πραγματικά καταπληκτικός.

Ανεμώνη (Anemone)

23 Οκτωβρίου

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δέχθηκε να επιστρέψει στον κινηματογράφο ύστερα από οκτώ χρόνια απουσίας – «Η αόρατη κλωστή» είναι ταινία του 2017 – προκειμένου να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του 27χρονου γιου του, Ρόναν. Από μόνο του, αυτό αποτελεί κινηματογραφικό γεγονός καθώς ο Ντέι Λιούις είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς στον κόσμο – για πολλούς ο καλύτερος εν ζωή. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε την ταινία, η ιστορία της οποίας εκτυλίσσεται στο Γιόρκσαϊρ τέλη της δεκαετίας του 1980 και αφορά δυο αδελφούς που υπήρξαν πρώην παραστρατιωτικοί με τους Βορειοϊρλανδούς. Για την προώθηση της ταινίας, ο Ντέι Λιούις ενδέχεται να έρθει και πάλι στην Ελλάδα, όπως το συνηθίζει.

Μετά το κυνήγι (After the hunt)

16 Οκτωβρίου

Παίζοντας μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που θα βρεθεί αντιμέτωπη με διάφορες κρίσεις στη ζωή της, η Τζούλια Ρόμπερτς είναι η καρδιά της τελευταίας ταινίας του Λούκα Γκουαντανίνο, ο οποίος, εδώ, φαίνεται να έχει στο μυαλό του τον Γούντι Αλεν (ακόμα και οι τίτλοι αρχής είναι πανομοιότυποι με τους τίτλους αρχής των ταινιών του Αλεν). Συνεστιάσεις διανοούμενων, ανταλλαγή απόψεων για διάφορα θέματα μετά τυρού και αχλαδίου και στη μέση ένα επίμαχο θέμα, εκείνο της σεξουαλικής παρενόχλησης στους πανεπιστημιακούς χώρους. Η ταινία προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στο τελευταίο Φεστιβάλ Βενετίας και πολύ πιθανόν να τη δούμε στα Οσκαρ.

Βουγονία (Bugonia)

6 Νοεμβρίου

Μέσα από την ιστορία της απαγωγής μιας γυναίκας σε υψηλή θέση τεράστιας επιχείρησης (την υποδύεται η Εμα Στόουν, αγαπημένη ηθοποιός, βραβευθείσα με Οσκαρ Α’ ρόλου για το «Poor Things»), ο Γιώργος Λάνθιμος θίγει ζητήματα της ζωής μας, από την αποτυχία της επιστήμης και της θρησκείας μέχρι τις θεωρίες συνωμοσίας αλλά και την… εξωγήινη απειλή. «Το σενάριο του Γουίλ Τρέισι που διάβασα όταν έπεσε στα χέρια μου πριν από τρία χρόνια ήταν πολύ επίκαιρο», είπε χαρακτηριστικά ο Λάνθιμος στο περασμένο Φεστιβάλ Βενετίας όπου η ταινία έκανε πρεμιέρα αλλά χωρίς να βραβευτεί. «Σήμερα όμως, δυστυχώς είναι πολύ πιο επίκαιρο από τότε. Ισως με αυτήν την ταινία κάποιος κόσμος θα αρχίσει να σκέφτεται κάπως διαφορετικά το μέλλον».

Nuremberg

Δεκέμβριος

Με τον Ράσελ Κρόου στον ρόλο του Χέρμαν Γκέρινγκ, η ταινία ακολουθεί έναν αμερικανό ψυχίατρο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Ντάγκλας Κέλι (Ράμι Μάλεκ) ο οποίος αξιολογεί τους ηγέτες των Ναζί πριν από τις δίκες της Νυρεμβέργης. Το σενάριο της ταινίας του Τζέιμς Βάντερμπιλτ στηρίζεται στο βιβλίο «22 κελιά στη Νυρεμβέργη» του Κέλι όπου μέσα από μια λεπτομερή περιγραφή αναφέρεται και στις αλληλεπιδράσεις του με άτομα που συμμετείχαν στη δίκη της Νυρεμβέργης, όπως ο Γκέρινγκ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου ο Κέλι περιγράφει επίσης πώς φανταζόταν τα γεγονότα της προπολεμικής Γερμανίας να συμβαίνουν στις σύγχρονες Ηνωμένες Πολιτείες.

Springsteen: Deliver me from nowhere

28 Δεκεμβρίου

Η μεγάλων προσδοκιών ταινία του Σκοτ Κούπερ, εξιστορεί τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» (1982) του Μπρους Σπρίνγκστιν, ενός ακατέργαστου ακουστικού δίσκου που σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη ζωή του και ανήκει στα πιο διαχρονικά έργα του. «Το γύρισμα της ταινίας ήταν βαθιά συγκινητικό, καθώς μου επέτρεψε να μπω στην ψυχή ενός καλλιτέχνη που θαυμάζω εδώ και καιρό και να παρακολουθήσω από κοντά την ευθραυστότητα και τη δύναμη πίσω από τη μουσική του» δήλωσε ο σκηνοθέτης για τον μοναδικό αυτό καλλιτέχνη που δημιούργησε το «Nebraska» την εποχή που πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα φαντάσματα του παρελθόντος του. Τον υποδύεται ο Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ.

Σπασμένη φλέβα

27 Νοεμβρίου

Η έκτη μεγάλου μήκους ταινία του Γιάννη Οικονομίδη σε σενάριο του ιδίου και του ηθοποιού Βαγγέλη Μουρίκη (ο οποίος δεν εμφανίζεται εδώ) ακολουθεί την απεγνωσμένη πορεία ενός μεσήλικα επιχειρηματία με άξονα τη σύγκρουσή του με τον τοκογλύφο της περιοχής. Η «Σπασμένη φλέβα» προωθείται ως «ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο». Οπως δηλαδή περίπου συμβαίνει σε όλες τις ταινίες του σκηνοθέτη ο οποίος εδώ συνεργάστηκε με τους ηθοποιούς (εκτός άλλων) Βασίλη Μπισμπίκη, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθη Σταμουλακάτο, Σοφία Κουνιά, Γιάννη Νιάρρο, Γιάννη Αναστασάκη και Μαρία Καλλιμάνη.

Καποδίστριας

25 Δεκεμβρίου

Υστερα από πολλές περιπέτειες και αναβολές από την εποχή του Covid κιόλας, τα γυρίσματα του «Καποδίστρια» ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή πάνω στον μεγάλο έλληνα ηγέτη Ιωάννη Καποδίστρια βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας της. Αυτό το «όνειρο ζωής» του σκηνοθέτη με τον τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα προϋπολογισμό γυρίστηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα) όπως και στο εξωτερικό. Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου ανέλαβε η COB Advisors που εξειδικεύεται στην άντληση κεφαλαίων για τέτοιου είδους φιλόδοξα κινηματογραφικά σχέδια. Στην ταινία, τον ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια υποδύεται ο Αντώνης Μυριαγκός.

Father Mother Sister Brother

Δεκέμβριος (τέλη)

Ο πρίγκιπας της αμερικανικής ανεξάρτητης σκηνής από τα μέσα των eighties ως τις μέρες μας, ικανός να αντλήσει κινηματογραφική ποίηση κυριολεκτικά από το τίποτα, ο ένας και μοναδικός Τζιμ Τζάρμους μας ταξιδεύει εδώ στον μικρόκοσμο τριών διαφορετικών οικογενειών σκιαγραφώντας με αγάπη τα μέλη της κάθε μίας. Μοιρασμένη σε τρία μέρη η ταινία έχει ως πρώτο επεισόδιο τον Πατέρα που εστιάζει σε έναν μποέμ πατέρα (Τομ Γουέιτς) και τα δύο παιδιά του (Ανταμ Ντράιβερ και η Μαγίμ Μπαλίκ). Στο δεύτερο επεισόδιο, Μητέρα, κεντρικά πρόσωπα είναι μια αριστοκράτισσα ιρλανδέζα μάνα και οι δύο κόρες της (Σαρλότ Ράμπλινγκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς). Και το τρίτο επεισόδιο όπου χώρος δραματουργίας είναι το Παρίσι, λέγεται Αδελφός – Αδελφή και εξετάζει τον χρόνο που θα αφιερώσουν δύο αδέλφια (Ιντια Μουρ, Λουκά Σαμπά) για μια επίσκεψη στην τελευταία κατοικία των γονιών τους.

Φρανκενστάιν

(Frankenstein)

Δίνοντας ξανά ζωή στο κλασικό μυθιστόρημα τρόμου και φαντασίας της Μαίρη Σέλεϊ, ο μεξικανός σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο εκπληρώνει ένα προσωπικό όραμα που τον «κυνηγά» από παιδί και προσφέρει ένα θέαμα που πάνω – κάτω φαντάζεται κανείς με την προϋπόθεση ότι γνωρίζεις το έργο του δημιουργού ταινιών όπως ο «Λαβύρινθος του Πάνα» και «Η μορφή του νερού». Ο «Φρανκενστάιν» του Ντελ Τόρο είναι μια ταινία – γαργαντούας που ξεχωρίζει για τα πληθωρικά, γεμάτα φαντασία σκηνικά αλλά και από το γεγονός ότι προκειμένου να στηρίξει την άποψη του δημιουργού της ότι όλα γίνονται καλύτερα αν υπάρχει αγάπη και συμφιλίωση παρουσιάζει το Τέρας του παρανοϊκού επιστήμονα ως… Μεσσία. Τους δύο ήρωες υποδύονται αντιστοίχως ο Οσκαρ Αϊζακ και ο Τζέικομπ Ελόρντι (η παραγωγή του Netflix ενδέχεται να μη διανεμηθεί στις αίθουσες αλλά να προβληθεί κατευθείαν στην πλατφόρμα τον Νοέμβριο).