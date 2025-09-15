Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, κυρίαρχος του οίκου του κατά 99,9%, σχεδίασε με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο που μοίρασε τη μεγάλη περιουσία του και τις επιχειρήσεις του σε συγγενείς και σύντροφο ζωής. Με τη διαθήκη του που κατατέθηκε στις ιταλικές φορολογικές αρχές την περασμένη εβδομάδα ο Αρμάνι ευνόησε τον σύντροφο και δεξί του χέρι, σχεδιαστή Λέο Ντελ’ Ορκο, έδωσε ίσα μερίδια μετοχών σε τρεις ανιψιές και έναν ανιψιό, δεν αδίκησε τη μοναδική εν ζωή αδελφή του (χωρίς όμως να της παραχωρεί δικαίωμα ψήφου στον επιχειρηματικό όμιλο) και προνόησε για το μέλλον της αυτοκρατορίας και του στυλ Armani.

Ο Μαέστρο αντιμετώπισε τo σχήμα της διαδοχής του με την ίδια σχολαστικότητα που επέβλεπε τη δημιουργία των συλλογών του ελέγχοντας τη διαδικασία και επιβάλλοντας την άποψή του. Σύμφωνα με το περιοδικό “Forbes”, ήταν ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία, ο 235ος στον κόσμο και δεν είχε άμεσους κληρονόμους. Η περιουσία του εκτιμάται μεταξύ 11 και 13 δισ. ευρώ. Περιλαμβάνει την εμβληματική εταιρεία του, βίλες, γιοτ, έργα τέχνης και συμμετοχές σε μεγάλες πολυεθνικές.

2.700 καταστήματα

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε την πρώτη του δουλειά του διακοσμητή βιτρινών και αργότερα του αγοραστή ανδρικών ενδυμάτων στο La Rinascente, το κορυφαίο πολυκατάστημα του Μιλάνου, για να ιδρύσει την εταιρεία του με τον τότε σύντροφό του στη ζωή και στις επιχειρήσεις, Σέρτζιο Γκαλεότι. Ο όμιλός του σήμερα έχει κύκλο εργασιών 2,3 δισ. ευρώ, περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους και 2.700 καταστήματα σε 60 χώρες.

Σύμφωνα με τη διαθήκη, το Ιδρυμα Αρμάνι θα κατέχει πλέον το 9,9% των μετοχών. Ο 72χρονος Παντελέο (Λέο) Ντελ’ Ορκο θα κληρονομήσει το 30% των μετοχών της επιχείρησης. Το υπόλοιπο 60% μοιράζεται εξίσου μεταξύ της αδελφής του Αρμάνι, Ροσάνα Αρμάνι (86 ετών), του γιου της Αντρέα Καμεράνα (55 ετών) και των ανιψιών του, Σιλβάνα Αρμάνι (69 ετών) και Ρομπέρτα Αρμάνι (54 ετών), οι οποίες είναι οι κόρες του εκλιπόντος αδελφού του, Σέρτζιο. Ωστόσο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του “Forbes”, τα δικαιώματα ψήφου θα παραμείνουν πλειοψηφικά στην πλευρά του Ντελ’ Ορκο και του Ιδρύματος Αρμάνι που μαζί θα ελέγχουν το 70% των ψήφων. Ο Ντελ’ Oρκο εντάχθηκε στην εταιρεία το 1977, δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της στο Μιλάνο. Είναι επικεφαλής του τμήματος των ανδρικών συλλογών εδώ και δεκαετίες και εκτελεί χρέη διευθύνοντος συμβούλου. Η παρουσία του στη δημόσια σφαίρα έγινε πιο συχνή από το 2021, όταν για πρώτη φορά παρουσιάστηκε δίπλα στον αείμνηστο Αρμάνι στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, στο φινάλε του σόου της ανοιξιάτικης συλλογής.

Αν και στον κόσμο της μόδας ήταν γνωστό ότι ο Αρμάνι ήταν ομοφυλόφιλος, ποτέ του δεν μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και τις σχέσεις του. Η ιδιωτικότητά του προστάτευε τις επιχειρήσεις του. Για αυτές ανησυχούσε, καθώς οι καταναλωτές στις αναδυόμενες παγκόσμιες αγορές – κυρίως στην Κίνα –, με τις συντηρητικές απόψεις τους θα έδειχναν μικρή ανοχή αν μάθαιναν ότι ο Αρμάνι δεν ήταν στρέιτ. «Νομίζουν ότι η Ρομπέρτα (που φροντίζει τους διάσημους πελάτες του Αρμάνι) είναι κόρη του» είχε πει ένα από τα πρώην στελέχη του στους “Times”.

Οι πολυτελείς βίλες

Ο Ντελ’ Ορκο, ο σύντροφος του σχεδιαστή, θα έχει επίσης την ισόβια επικαρπία της κατοικίας του Αρμάνι στο Μιλάνο, ένα κτίριο στη Via Borgonuovo. Ο Αρμάνι ανέφερε συγκεκριμένα ότι οι πίνακες και τα έπιπλα του σπιτιού «δεν θα μετακινηθούν από εκεί που βρίσκονται», με εξαίρεση ένα έργο του Ματίς και μια φωτογραφία του Ρέιμαν, τα οποία παραχωρούνται στην αδελφή του Ροσάνα.

Οι βίλες του Αρμάνι παραχωρήθηκαν στην αδελφή του Ροσάνα και στα ανίψια του Αντρέα Καμεράνα και Σιλβάνα Αρμάνι. Οι πολυτελείς κατοικίες βρίσκονται διάσπαρτες μεταξύ του Σεν Τροπέ, της Αντίγκουα, του Μπρονί και της Παντελέρια και ανήκουν στην εταιρεία L’Immobiliare Srl, η επικαρπία της οποίας θα περιέλθει επίσης στον Λέο Ντελ’ Ορκο.

Χάρη στην κληρονομιά των περιουσιακών στοιχείων του Αρμάνι, το “Forbes” εκτιμά ότι και οι πέντε κληρονόμοι του είναι πλέον δισεκατομμυριούχοι. Ο Ντελ’ Ορκο είναι ο πλουσιότερος, με εκτιμώμενη περιουσία 2,3 δισ. δολαρίων. Ακολουθεί η ανιψιά του Σιλβάνα με 1,1 δισ. δολάρια. Ενώ η Ρομπέρτα Αρμάνι, ο ανιψιός του Αντρέα Καμεράνα και η αδελφή του Τζόρτζιο Αρμάνι, Ροσάνα Αρμάνι, αποκτούν περιουσία αξίας 1 δισ. δολαρίων ο καθένας.

Οι όροι της διαθήκης: Τα σχέδια για το μέλλον της αυτοκρατορίας

Ο Μαέστρο υπήρξε πρωτοπόρος στη διαφοροποίηση των εμπορικών σημάτων. Ηταν ο πρώτος σχεδιαστής που χώρισε την εταιρεία του σε σχεδόν 12 μίνι εμπορικά σήματα, από το προσιτό Α/Χ Armani Exchange, το φτηνό AJ Armani Jeans, το Emporio Armani και το Collezioni, μέχρι το πανάκριβο Black Label Giorgio Armani και το Privé υψηλής ραπτικής.

Πριν από χρόνια, ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφτασε κοντά στο να πουλήσει ένα μεγάλο μερίδιο της εταιρείας του στον γαλλικό όμιλο πολυτελείας LVMH του Μπερνάρ Αρνό. Ωστόσο άλλαξε γνώμη λέγοντας σε συνέντευξή του στους “Times” ότι «θα έχανα την προσωπικότητά μου. Δεν θα ήμουν πλέον ο Αρμάνι». Αργότερα, εγκατέλειψε μια συμφωνία και με τον όμιλο Gucci και συνέχισε να αρνείται κάθε οικονομική προσφορά. Αλλά έγινε κάτοχος του 2% των μετοχών της EssilorLuxottica, της γαλλοϊταλικής πολυεθνικής εταιρείας που ειδικεύεται στα οπτικά, αξίας περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Με τους όρους της διαθήκης του ο Αρμάνι δίνει στους κληρονόμους του περιθώριο 18 μηνών να συνυπάρξουν τηρώντας αυτό το διοικητικό μοντέλο και να συνεχίσουν πάνω στα δικά του ίχνη την ιστορία του οίκου του. Υστερα από αυτό το χρονικό όριο ο γνωστός για την ανεξαρτησία του Αρμάνι δίνει εντολή καθένας από τους πέντε κληρονόμους του να πουλήσουν το 15% των μετοχών του ομίλου. Προσδιόρισε μάλιστα τρεις προτιμώμενους πλειοδότες: τον όμιλο LVMH (που πριν από χρόνια είχε απορρίψει να τον εξαγοράσουν), τον γαλλικό κολοσσό ομορφιάς L’Oréal (συνεργάστηκε μαζί τους για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των προϊόντων περιποίησης και μακιγιάζ Armani Beauty) και την εταιρεία οπτικών EssilorLuxottica (στην οποία είχε ήδη μετοχές), τη μεγαλύτερη εταιρεία γυαλιών οράσεως στον κόσμο.

Εντός 5 ετών

Διαφορετικά, η διαθήκη ορίζει το δεξί χέρι του Αρμάνι, δηλαδή τον Λέο Ντελ’ Ορκο, να εντοπίσει εναλλακτικούς αγοραστές μεταξύ των ομίλων πολυτελείας. Στη συνέχεια, εντός πέντε ετών από τον θάνατο του Αρμάνι, οι κληρονόμοι του πρέπει να πουλήσουν μεταξύ 30% και 54,9% της εταιρείας στον ίδιο αγοραστή, ή να εισαγάγουν την εταιρεία στο ιταλικό χρηματιστήριο ή σε μια διεθνή αγορά ανάλογου κύρους. Επίσης ο κάθε κληρονόμος θα πρέπει να παραχωρήσει κι άλλο ένα 15% στο Ιδρυμα Αρμάνι, ώστε αυτό να διατηρεί το ποσοστό του στο 30,1%.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι υπέδειξε επίσης με σαφήνεια ποιες θα έπρεπε να είναι οι αρχές που θα καθοδηγούν την εταιρεία. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διαχείριση της εταιρείας «με ηθικό τρόπο, με ηθική ακεραιότητα και δικαιοσύνη» και «η επιδίωξη ενός ουσιώδους, σύγχρονου, κομψού και απέριττου στυλ».

Πέρα από τη μόδα: Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σπα, έπιπλα

Η άποψη του Αρμάνι να επιβάλλει στη μόδα την παλέτα του από ασαφή ουδέτερα χρώματα που υπονοούσαν μία αμφιβολία παρά μία βεβαιότητα, ένα γκρι που έφερνε στο μπεζ και γινόταν γκρεζ, ένα σκονισμένο ροζ που έμοιαζε με τον τόνο της γυμνής επιδερμίδας θαμπής από κόκκους άμμου, έβαλε τα θεμέλια ενός τρόπου ζωής που ξεχώριζε ως η «λιτή πολυτέλεια Αρμάνι» που πρόβαλλε στις σειρές ξενοδοχείων, θερέτρων σπα, εστιατορίων καθώς και στις συλλογές επίπλων που έφεραν την υπογραφή του. Το ξενοδοχείο Armani στο Μιλάνο όπου το ιαπωνικό εστιατόριο Nobu δημιούργησε τον δικό του χώρο σε αυτό σέρβιρε σούσι στους διάσημους ενοίκους του, αλλά μόνο ιταλικό φαγητό στον ιδιοκτήτη του. Σε 11 ορόφους του γιγάντιου ουρανοξύστη Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι ο Αρμάνι τακτοποίησε την ιταλική αισθητική του θεωρία σε πολυτελή δωμάτια και εστιατόρια με διάφορες κουζίνες επενδυμένα με υφάσματα, έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά αντικείμενα δικού του σχεδιασμού. Η καθαρολογική ματιά του με παράδοξο τρόπο μαγνήτισε τους πλούσιους άραβες πελάτες του που το πληθωρικό τους γούστο για χλιδή πειθάρχησε στις αυστηρές προδιαγραφές του ιταλού δημιουργού και τον έπεισαν να συνεργαστούν στη δημιουργία θερέτρου στην Ντιρίγια, περιοχή χαρακτηρισμένη ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO.

Ο Αρμάνι στήριξε την αυτοκρατορία των επιχειρήσεών του, είτε είναι ενδύματα, αξεσουάρ, αρώματα, είτε τρόπος ζωής, είδη διακόσμησης και καταλύματα στον μοντέρνο εντυπωσιασμό. Το συμπύκνωμα της αισθητικής του χώρεσε στο Armani/Silos. Το κτίριο σε μία πρώην βιομηχανική ζώνη του Μιλάνου, στεγάζει το αρχείο του. Το Armani/Silos δεν είναι απλά ένα κτιριακό κέλυφος στη via Bergognone 40. Η άλλοτε αποθήκη σιτηρών μετατράπηκε σε μουσείο Αρμάνι. «Αποφάσισα να το ονομάσω Silos επειδή το κτίριο αποθήκευε την τροφή, που φυσικά είναι απαραίτητο συστατικό της ζωής. Για εμένα, όπως η τροφή είναι απαραίτητη, αλλά τόσο είναι και τα ρούχα απαραίτητα στη ζωή μου», δηλώνει ο Αρμάνι στο έντυπο-οδηγό το οποίο προμηθεύουν στους επισκέπτες οι μαυροντυμένοι φύλακες με παρουσιαστικό και αναλογίες μοντέλων. Και με το Armani/Silos μπαίνει στην ακολουθία των μεγάλων οίκων της μόδας που δημιουργούν μουσεία με θεαματική ατμόσφαιρα, με σκοπό να προσδώσουν αξία στις αρχειακές συλλογές τους. Ή στα έργα σύγχρονης τέχνης που έχουν αποκτήσει και τα οποία δίνουν κύρος στις τρέχουσες συλλογές των ρούχων που πουλάνε στα καταστήματά τους, σε όλον τον κόσμο.