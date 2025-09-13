Δημοφιλή
Προφυλακίσεις 48 υπόπτων με κατηγορίες διαφθοράς στην Κωνσταντινούπολη – Ανάμεσά τους και δήμαρχος της αντιπολίτευσης
Ένας εισαγγελέας στην Τουρκία διέταξε την προφυλάκιση 48 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος Μπαΐραμπασα στην Κωνσταντινούπολη, που ανήκει στην αντιπολίτευση.
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το σπαρακτικό τελευταίο αντίο από τη σύζυγό του πάνω στο φέρετρο
Η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, μοιράζεται τις απίστευτα συγκινητικές τελευταίες στιγμές με τον δολοφονημένο σύζυγό της, καθώς καταρρέει πάνω στο φέρετρό του. Η χήρα του Τσάρλι Κερκ εμφανίζεται να κλαίει δίπλα στο φέρετρο του συζύγου της, σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό γεμάτο οδύνη. Η ίδια φαίνεται σε ένα βαθιά προσωπικό βίντεο να χαϊδεύει απαλά το […]
To πάθημα έγινε μάθημα για το ΝΑΤΟ – Ασπίδα αέρος από την Αρκτική έως τη Μεσόγειο
Πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης μετά την εισβολή ρωσικών drone στον πολωνικό εναέριο χώρο
Η Fed μπροστά στο δίλημμα των μειώσεων επιτοκίων
Πώς μπορεί να περιορίσει τον πληθωρισμό ενώ μειώνει τα επιτόκια έως και 1,5% μέσα σε έναν χρόνο