Αρκετοί προβολείς είχαν στραφεί αυτές τις ημέρες και στη συνεδρίαση της Ευρωβουλής και είπα να σας ενημερώσω για το τι κάνουν οι έλληνες ευρωβουλευτές μας στο Στρασβούργο. Συγκράτησα ορισμένα ενδιαφέροντα νέα. Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, μαζί με τους ευρωπαίους συντρόφους τους στο ΕΛΚ και τους Σοσιαλιστές, στήριξαν σε ψηφοφορία ψήφισμα υπέρ της μερικής αναστολής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ, υπέρ της αναστολής πληρωμών προς το Ισραήλ (με την εξαίρεση αυτών προς οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και το Γιαντ Βασέμ), ενώ περιελάμβανε και θετική αναφορά στην πρόταση Γαλλίας και Γερμανίας να σταματήσουν τις εξαγωγές όπλων όπου υπάρχει σαφής κίνδυνος τα εξαγόμενα είδη να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου ή σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Εχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ελληνική κυβέρνηση όλα αυτά, που τραβά βεβαίως τη δική της διπλωματική πορεία. Καθώς φαίνεται υπάρχουν, πλέον, ρωγμές στην αρχική θέση της αμέριστης στήριξης στο Ισραήλ από την ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά.

Έφυγαν πριν ψηφίσουν

Οι κατάσκοποί μου, με έκπληξη, μου ομολόγησαν ότι, με εξαίρεση τον Νίκο Φαραντούρη, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν παρόντες για να ψηφίσουν το πρώτο ψήφισμα που πέρασε η Ολομέλεια και αφορούσε τη Γάζα. Εφυγαν νωρίτερα από τους άλλους ευρωβουλευτές, επειδή θέλησαν να προλάβουν την απευθείας πτήση για Αθήνα. Εντυπωσιακό, δεδομένης της ευαισθησίας που δηλώνουν για το θέμα. Οι Σοσιαλιστές, από την άλλη, στους οποίους ανήκει το ΠΑΣΟΚ, στήριξαν τα ψηφίσματα που αναφέρονται σε γενοκτονία στη Γάζα, ενώ ο Γιάννης Μανιάτης υπέγραψε και μια τροπολογία των Σοσιαλιστών με την ίδια αναφορά.

Μίνι αναβολή

Μικρή αναβολή θα πάρει το πρόγραμμα των συναντήσεων με αξιωματούχους της Λιβύης. Η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του κυβέρνησης της Τρίπολης, Ελ Τάχερ Σαλέμ Μουχαμάντ Ελ Μπαούρ, δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Δευτέρα, λόγω της έκτακτης συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου στον απόηχο του ισραηλινού χτυπήματος στην Ντόχα. Συνεπώς η επίσκεψη του Ελ Μπαούρ στην Αθήνα θα επανακαθοριστεί για άλλη ημέρα εντός της προσεχούς εβδομάδας. Από τη συνάντηση αυτή περιμένουμε την ανακοίνωση του χρόνου επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνικών ομάδων Ελλάδας και Λιβύης για τον καθορισμό ΑΟΖ, με επικεφαλής στο ελληνικό τιμ την υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Η Γκίλφοϊλ αποχαιρετά τον Κερκ

Ενα τρυφερό «αντίο» στον τραμπικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης έδωσε η επόμενη πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ανάρτησή της στα social media. «Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος, ο Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υπερασπιζόταν την ελευθερία και ενέπνεε πολλούς με το θάρρος και τις πεποιθήσεις του» έγραψε, συνοδεύοντας τον μικρό επικήδειο με μια χαμογελαστή φωτογραφία τους.

Ο συμβολισμός απορρίφθηκε

Πάντως, να σας πω ότι δημιούργησε αντιδράσεις στις ευρωομάδες της Δεξιάς (τις δεξιότερες του ΕΛΚ, δηλαδή) η απόρριψη του αιτήματος να τηρήσει το Σώμα ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του Κερκ. Η πρόταση κατατέθηκε από ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Συντηρητικού και Μεταρρυθμιστικού Κόμματος (ECR, σε αυτό ανήκουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης) και απορρίφθηκε από την πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα, επικαλούμενη τις σχετικές προβλέψεις του κανονισμού.