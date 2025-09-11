«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για μια ήπειρο ενιαία και ειρηνική. Για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ευρώπη. Μια μάχη για τις αξίες μας και τις δημοκρατίες μας». Καθώς «άνοιξε» την πέμπτη της – και πρώτη της δεύτερης θητείας της – ομιλία για την Κατάσταση της Ενωσης η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε ευθύς εξαρχής τη «γραμμή» βάσει της οποίας θα πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση, έχοντας αίσθηση του «κατεπείγοντος», έναντι ενός νέου «αμείλικτου» κόσμου, αλλά και των οικονομικών δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν οι Eυρωπαίοι εντός.

«Πρέπει να αναδυθεί μια νέα Ευρώπη» δήλωσε χθες απευθυνόμενη στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. «Δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε να περάσει η καταιγίδα» πρόσθεσε δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μιας «ανεξάρτητης» Ευρώπης σε πολλά επίπεδα: στην άμυνα και την ασφάλεια, την τεχνολογία, την ενέργεια, τη δημοκρατία, στη δημιουργία συμμαχιών.

Η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί έναν κόσμο αυτοκρατορικών φιλοδοξιών, όπου εξαρτήσεις εργαλειοποιούνται, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, στέλνοντας μάλιστα μήνυμα ενότητας προς την ΕΕ, στα κράτη – μέλη, τους θεσμούς, το Ευρωκοινοβούλιο, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των φιλευρωπαϊκής του πλειοψηφίας.

Αρκετοί ήταν άλλωστε οι ευρωβουλευτές που περίμεναν απαντήσεις στην κριτική που έχουν ασκήσει στην πρόεδρο της Κομισιόν για τους χειρισμούς της σε σειρά θεμάτων, από την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ μέχρι τη Γάζα με πολλούς ευρωβουλευτές, κυρίως Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινους και Αριστερούς, να έχουν ντυθεί στα κόκκινα, προς ένδειξη στήριξης και για να τιμήσουν τα θύματα στη Γάζα.

Γάζα και Ουκρανία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ήταν προετοιμασμένη, δηλώνοντας αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και εκφράζοντας ανησυχία ότι «υπονομεύεται» η λύση των δύο κρατών, ενώ παράλληλα δεν «χαρίστηκε» στα κράτη – μέλη για την έλλειψη κοινής γραμμής.

«Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου» είπε, ανακοινώνοντας ότι η Επιτροπή θα αναστείλει τη διμερή στήριξη προς το Ισραήλ, θα προτείνει κυρώσεις «κατά των εξτρεμιστών υπουργών και κατά των βίαιων εποίκων», θα προχωρήσει σε μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο και θα συστήσει Ομάδα Δωρητών για την Παλαιστίνη τον επόμενο μήνα, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού εργαλείου για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Για την Ουκρανία, όπου τα λόγια της συνδυάστηκαν με έντονες συναισθηματικές στιγμές, όταν παρουσίασε τον έφηβο Σάσα και τη γιαγιά του, Λουτμίλα, η οποία τον έφερε πίσω από ρωσικό «στρατόπεδο φιλτραρίσματος» παιδιών από την Ουκρανία. Κάλεσε τους ευρωβουλευτές να τους τιμήσουν χειροκροτώντας τους όρθιοι και ανακοίνωσε Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Παιδιών της Ουκρανίας.

Οσον αφορά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία η Φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη χρήση τους, χωρίς να θιγούν τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία, για την έκδοση ενός «Δανείου Αποζημιώσεων» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ενώ δήλωσε ότι θα προτείνει το νέο πρόγραμμα «Ποιοτική Στρατιωτική Υπεροχή» για περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής Αμυνας ανακοίνωσε οικονομική στήριξη της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης έναντι της ρωσικής απειλής. «Οφείλουμε να επενδύσουμε σε ένα Παρατηρητήριο Ανατολικής Πτέρυγας» είπε, για την παρακολούθηση και την υπεράσπιση των συνόρων τους από πιθανή ρωσική επιθετικότητα. «Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της» τόνισε, ενώ οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones στη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας προκαλούσαν συναγερμό στη Δύση.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε επίσης ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σαφή οδικό χάρτη με συγκεκριμένους στόχους για το 2030, δημιουργώντας επίσης ένα «ευρωπαϊκό εξάμηνο» για την Αμυνα, χωρίς, όμως, να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Οπως αναμενόταν η Φον ντερ Λάιεν υπεραμύνθηκε της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Τραμπ όσον αφορά τις απειλές του για αντίποινα με δασμούς εναντίον χωρών με ψηφιακούς κανόνες ή τεχνολογικούς φόρους. «Είτε πρόκειται για περιβαλλοντικές είτε για ψηφιακές ρυθμίσεις, ορίζουμε τα δικά μας πρότυπα, τους δικούς μας κανονισμούς» τόνισε.

Στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας, όπου η Κομισιόν έχει δεχτεί κριτική ότι δεν έχει προχωρήσει αρκετά, η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα ληφθούν νέες πρωτοβουλίες, όπως εισαγωγή κριτηρίων για “made in Europe” στις δημόσιες συμβάσεις, πρόταση νόμου για τον βιομηχανικό επιταχυντή για βασικούς στρατηγικούς τομείς και τεχνολογίες, νόμο για ποιοτικές θέσεις εργασίας, πρόταση ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εξάλειψη της φτώχειας έως το 2050, ενισχυμένη από μια ισχυρή εγγύηση για τα παιδιά. Τόνισε την ανάγκη σαφούς πολιτικής προθεσμίας για έναν οδικό χάρτη μέχρι το 2028 για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, αλλά και πρότασης νόμου για τον βιομηχανικό επιταχυντή για βασικούς στρατηγικούς τομείς και τεχνολογίες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής επέλεξε επίσης να σταθεί με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ευρωπαίων. «Το κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη, οι πολίτες κάνουν θυσίες για να τα βγάλουν πέρα» είπε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους λογαριασμούς ενέργειας, τη στέγαση, την οποία χαρακτήρισε «κοινωνική κρίση».

Πρωτοβουλία για προσιτή στέγη

Σε μια προσπάθεια να δείξει πιο ανθρώπινη μίλησε για τους νοσηλευτές, τους πυροσβέστες, τους φοιτητές που δεν μπορούν να βρουν στέγη. Μίλησε για την παρουσίαση του πρώτου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Προσιτής Στέγασης, για αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να καταστούν δυνατά μέτρα στήριξης της στέγασης, για νομική πρωτοβουλία για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, για σύγκληση της πρώτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία για τα «Μικρά Προσιτά Αυτοκίνητα».

«Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει το δικό της ηλεκτρικό αυτοκίνητο» οικονομικό και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, είπε. Για την ενέργεια, όπου είπε ότι «οι λογαριασμοί έχουν γίνει πηγή άγχους», τάχθηκε ως φαίνεται υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, είπε ότι θα παρουσιάσει πρόταση νέου Πακέτου για τα Δίκτυα, προκειμένου να παράγει περισσότερες εγχώριες ανανεώσιμες, νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Ενεργειακές Λεωφόροι» προκειμένου να εξαλειφθούν οκτώ κρίσιμα σημεία συμφόρησης στις ενεργειακές υποδομές.

Αναπόφευκτα μίλησε επίσης για τη μετανάστευση, για την ανάγκη εφαρμογής του Συμφώνου, αλλά και των επιστροφών όσων δεν έχουν δικαίωμα ασύλου.

Αφού αγνόησε τους επικριτές των δεξιών κομμάτων, πολλοί από τους οποίους διέκοπταν στα γερμανικά, αναγκάζοντάς τη να διακόψει την ομιλία της, προχώρησε στα σχέδιά της για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου με τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας» για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των πληροφοριών και της παραπληροφόρησης, αλλά και με μέτρα ενίσχυσης των ΜΜΕ με νέο πρόγραμμα ανθεκτικότητας των ΜΜΕ.