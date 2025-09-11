Το ημερολόγιο έδειχνε 21 Μαΐου του 2023, εκείνη την βραδιά στο γειτονικό – με τη Ρίγα – Κάουνας της Λιθουανίας όπου διεξαγόταν ένας σούπερ τελικός της Ευρωλίγκας μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού.

Τα παιχνίδια της μοίρας είχαν φέρει ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια στην καριέρα τους, να διεξάγεται ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου, της γιορτής τους.

Ο Κώστας Σλούκας διεκδικούσε την 4η Ευρωλίγκα του και ο Κώστας Παπανικολάου την 3η, με τον πρώτο την παραμονή του τελικού στη συνέντευξη Τύπου όταν τον ρωτήσαμε την πιο… εύκολη ερώτηση (για το τι δώρο θα ήθελε για τη γιορτή του) απάντησε κυνικά:

«Τι άλλο να θέλω, φυσικά το τρόπαιο της Ευρωλίγκας».

Το έφερε η ώρα ώστε να είναι αυτός μετά το «μανταρίνι» μαχαιριά του Σέρχιο Γιουλ που έδινε το προβάδισμα στη Ρεάλ με 78-77 μόλις 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, που θα έπαιρνε την τελευταία επίθεση με ένα σουτ από μέση απόσταση, ένα από τα χιλιάδες που έχει κάνει στην καριέρα του.

Ο χρόνος είχε «παγώσει» για όλους με την μπάλα να πηγαίνει βασανιστικά προς το καλάθι. Βρήκε σίδερο όμως και οι παίκτες της Βασίλισσας ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς ενώ οι δύο Κωνσταντίνοι του Ολυμπιακού έφυγαν πικραμένοι από το γήπεδο όπως και οι συμπαίκτες τους. Από τότε οι δρόμοι τους χώρισαν έγιναν «αιώνιοι» αντίπαλοι, με τον Σλούκα να παίρνει τη ρεβάνς από τη Ρεάλ ένα χρόνο αργότερα στο Βερολίνο οδηγώντας ως MVP του τελικού τον Παναθηναϊκό στο 7ο αστέρι.

Παρέα

Από μεγάλους τίτλους, οι δύο 90ρηδες – και κολλητοί στις μικρές εθνικές ομάδες – έχουν πάρει μπόλικους, όσο για μετάλλια με τη γαλανόλευκη να… φάνε και οι κότες, αλλά προσοχή, ποτέ με την ανδρών!

Οι πλέον πολυμεταλλιούχοι με τα εθνικά συγκροτήματα, μέχρι και το 2009 και το 2010 είχε… πιαστεί ο λαιμός τους από τα πολλά μετάλλια που είχαν κατακτήσει έχοντας και οι δύο ηγετικό ρόλο.

Πέντε μετάλλια πανηγύρισαν παρέα, αργυρό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων Κ18 του 2007, χρυσό ένα χρόνο αργότερα στην ίδια διοργάνωση στη Ρόδο, αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του 2009 και χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2009, με τελευταίο το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2010.

Η Εθνική ανδρών ενδιάμεσα έπαιρνε το τελευταίο της (χάλκινο) μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας στο Κατοβίτσε το 2009, με τον Παπανικολάου να έχει κάνει ντεμπούτο σε ένα φιλικό πριν από τη διοργάνωση (ήταν εκτός αποστολής) ενώ και οι δύο έπαιξαν για πρώτη φορά στην Εθνική σε μεγάλη διοργάνωση το 2011, ο Σλούκας στο Ευρωμπάσκετ της Λιθουανίας (πάλι μπροστά τους η Βαλτική), με την Εθνική να μένει 6η.

Η μεγαλύτερη πρόκληση

Μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Σλούκας, πριν αρχίσει το εφετινό Ευρωμπάσκετ δεν δίστασε να παραδεχτεί: «Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου για να πετύχω κάτι καλό με την Εθνική, ίσως στην τελευταία μου φορά που θα παίζω για αυτήν» ενώ όταν τον ρωτήσαμε εάν είναι προετοιμασμένος για ένα πιθανό νοκάουτ διασταύρωμα με την Τουρκία του προπονητή του στον Παναθηναϊκό Εργκίν Αταμάν, χαμογέλασε και μας είπε κλασικά: «Πας πολύ μακριά, εγώ βλέπω την πρεμιέρα με την Ιταλία στη Λεμεσό. Βήμα – βήμα».

Κώστα μου τα βήματα έγιναν, τα κάνατε άλματα, και πλέον μπροστά τους είναι ένας ακόμα μεγάλος «τελικός» αύριο με την Τουρκία όπου ο νικητής εξασφαλίζει μετάλλιο και διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε εθνικό επίπεδο!

«Είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Οπως είπα και πριν δεν κοιτάμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό και όπως βλέπετε είμαστε στις καλύτερες τέσσερις ομάδες της Ευρώπης. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω ότι κάναμε περήφανους τους Ελληνες σε όλες τις μεριές του πλανήτη» είπε συγκινημένος ο Κώστας Σλούκας λίγο μετά τη λήξη του προημιτελικού με τη Λιθουανία και δίπλα του επίσης συναισθηματικά φορτισμένος ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου πρόσθεσε: «Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό. Ομως όπως είπε και ο Γιάννης δεν έχουμε πετύχει ακόμα τίποτα, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι» και συγκίνησε όταν μίλησε για την αλλαγή στο τσιπάκι που πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία και να βλέπουμε το καλό βάζοντας ασπίδα για τα νέα παιδιά του ποδοσφαίρου και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκαν.

Ο Σλούκας μετράει 4 Ευρωλίγκες, 1 Διηπειρωτικό, 5 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 πρωταθλήματα Τουρκίας, 3 Κύπελλα Τουρκίας, 1 Κύπελλο Ελλάδας, 1 σούπερ καπ Ελλάδας και 118 συμμετοχές με την Εθνική.

Ο Παπανικολάου 2 Ευρωλίγκες, 5 πρωταθλήματα Ελλάδας, 1 πρωτάθλημα Ισπανίας, 5 Κύπελλα Ελλάδας, 3 σούπερ καπ Ελλάδας.

Και όμως και οι δύο ζουν και αναπνέουν για ένα μετάλλιο με την Εθνική ανδρών και η ευκαιρία της ζωής τους είναι μπροστά τους, ίσως στον τελευταίο τους χορό με την Εθνική ομάδα (θα έχουν πατήσει τα 37 το 2027 όπου είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ). Το ξέρουν, το νιώθουν και πραγματοποιούν ένα εκπληκτικό τουρνουά μέχρι τώρα.