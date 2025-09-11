Η αφυδάτωση δεν είναι μόνον καλοκαιρινή υπόθεση και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τους θερινούς μήνες σε συνδυασμό με τη μειωμένη πρόσληψη νερού δεν είναι οι μοναδικές αιτίες που… στραγγίζει ο οργανισμός από απαραίτητα υγρά. Αντιθέτως, οι ειδικοί επιμένουν ότι η αφυδάτωση μπορεί να συμβεί όλες τις εποχές του χρόνου. Οταν δε, κάποιος πίνει επαρκείς ποσότητες νερού αλλά συνεχίζει να βιώνει ύποπτα συμπτώματα, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι αντιμετωπίζει κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας.

Η παθολόγος της παγκοσμίου φήμης κλινικής των ΗΠΑ, Cleveland, Dr. Kayla Rapp, αναλύει στο κείμενο που ακολουθεί άλλους οκτώ παράγοντες – πλην δηλαδή της ζέστης και της χαμηλής πρόσληψης νερού – που δύναται να επηρεάζουν τα επίπεδα υγρών στον οργανισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

1 Διψάτε κι άλλο…

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που νομίζουν ότι πίνουν όσο νερό χρειάζονται κάθε ημέρα, όμως ορισμένοι πέφτουν… έξω στις εκτιμήσεις τους. Και αυτό διότι ο κανόνας των οκτώ ποτηριών δεν είναι ιδανικός για όλους.

Αναλυτικότερα, η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα είναι στην πραγματικότητα 3,1 λίτρα για τους άνδρες και 2,1 λίτρα για τις γυναίκες. Και αυτή η οδηγία εντούτοις είναι γενική. «Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη όχι μόνο το φύλο σας, αλλά και το πόσο δραστήριοι είστε, πόσο συχνά βγαίνετε έξω, πόσο ιδρώνετε, τις διατροφικές σας επιλογές και άλλα. Μια συμβουλή συνεπώς είναι να πίνετε νερό όταν διψάτε».

Ακόμη όμως και τότε υπάρχουν παγίδες καθώς η αίσθηση της δίψας συχνά μειώνεται με την ηλικία. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρά παιδιά. Το συμπέρασμα; «Εάν σπάνια αισθάνεστε δίψα, καταναλώστε τουλάχιστον τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα νερού, ακόμα και αν δεν αισθάνεστε ότι το χρειάζεστε».

2 Ανισορροπία ηλεκτρολυτών

«Το νερό περιέχει υδρογόνο και οξυγόνο», εξηγεί η Dr. Rapp. «Αλλά δεν περιέχει τους ηλεκτρολύτες που χρειάζεται ο οργανισμός σας». Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικοί; Διότι ρυθμίζουν τα επίπεδα υγρών στα κύτταρα, συνεπώς παίζουν κομβικό ρόλο στη διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης. Βοηθούν επίσης στη διατήρηση της ροής του αίματος, καθώς και στη λειτουργία του νευρικού και μυϊκού συστήματος όπως και του εγκεφάλου.

Εξού και η ειδικός συστήνει την επαρκή λήψη ηλεκτρολυτών – όπως νάτριο, κάλιο, ασβέστιο και χλωριούχο μαγνήσιο – από μία ισορροπημένη καθημερινή διατροφή. Σε περίπτωση ανάγκης πάλι, μια καλή λύση είναι τα αθλητικά ποτά και τα συμπληρώματα διατροφής με ηλεκτρολύτες.

3 Η συνήθεια «μονορούφι»

Οσοι π.χ. έχουν τη συνήθεια να καταναλώνουν ένα λίτρο νερό το πρωί, μπορεί στην πραγματικότητα να βλάπτουν τον οργανισμό τους. Κι αυτό διότι, υπερφορτώνοντάς τον με νερό οδηγείται μοιραία στην ανάγκη να αποβάλει τις περίσσιες ποσότητες με την ούρηση. Με τον τρόπο αυτόν όμως αποβάλλονται και πολύτιμοι ηλεκτρολύτες.

Αρα, η πιο ωφέλιμη τακτική είναι να παραμένει κανείς ενυδατωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

4 Ο ρόλος της εφίδρωσης

Με τον ιδρώτα δεν αποβάλλονται μόνον υγρά αλλά και ηλεκτρολύτες. Και στην περίπτωση που αυτοί δεν αναπληρωθούν, η αφυδάτωση είναι υπαρκτός κίνδυνος. Γι’ αυτό και η Dr. Rapp επιμένει ότι το νερό, αν και απαραίτητο, δεν αρκεί για να μας κρατήσει ενυδατωμένους όταν ιδρώνουμε πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι μικροί, μεγαλύτεροι, αλλά και επαγγελματίες αθλητές, τρώνε πορτοκάλια μετά την προπόνηση για να θρέψουν το σώμα τους.

5 Οι υπερβολικές ποσότητες καφέ και αναψυκτικών

Ο καφές μπορεί να έχει ως κύριο συστατικό το νερό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ενυδατώνει τον οργανισμό. Αντιθέτως, αρκετά δημοφιλή ποτά έχουν διουρητική δράση, με αποτέλεσμα να επιδεινώνουν την αφυδάτωση μέσω της αύξησης της παραγωγής ούρων και συνεπακόλουθα της απώλειας υγρών.

Στη λίστα αυτή, σύμφωνα με την παθολόγο της Cleveland, συμπεριλαμβάνονται επίσης τα αναψυκτικά, το αλκοόλ και τα ενεργειακά ποτά.

6 Οι ασθένειες που στερούν υγρά από το σώμα

Από την εποχική γρίπη έως την τροφική δηλητηρίαση, οι ασθένειες είναι μια συνηθισμένη αιτία αφυδάτωσης. Και αυτό διότι, συνήθη συμπτώματα όπως είναι οι γαστρεντερικές διαταραχές (π.χ. έμετος, διάρροια) αλλά και η εφίδρωση, στερούν από τον οργανισμό απαραίτητα υγρά.

Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, η φροντίδα του ασθενούς περιλαμβάνει κα τη σωστή ενυδάτωσή του καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα με την Dr. Rapp, η κατανάλωση υγρών σε μικρές δόσεις καθιστά ευκολότερη την απορρόφησή τους από τον οργανισμό. Επιπλέον η ίδια συνιστά την κατανάλωση συμπληρωμάτων με ηλεκτρολύτες, τσαγιού και ζωμού κοτόπουλου. «Το καλό με τη σούπα κοτόπουλου είναι ότι περιέχει αλάτι, το οποίο βοηθά στη διατήρηση των υγρών στον οργανισμό», συμπληρώνει.

7 Λήψη φαρμάκων

Ορισμένα φάρμακα προκαλούν αφυδάτωση. Σε κάποιες περιπτώσεις η λειτουργία τους αυτή είναι σκόπιμη: τα διουρητικά, για παράδειγμα, έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν την περίσσεια νερού από τον οργανισμό. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πάλι, πρόκειται για παρενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα αντιόξινα (για την αντιμετώπιση των πεπτικών διαταραχών), τα καθαρτικά (για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας) και τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση δύναται να συμβάλουν στην ανάπτυξη αφυδάτωσης.

«Εάν έχετε διαγνωστεί με καρδιακή ανεπάρκεια ή κάνετε κατακράτηση υγρών, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ο οποίος θα σας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες ώστε να παραμείνετε ενυδατωμένοι», συμβουλεύει η Dr. Rapp.

8 Υποκείμενα προβλήματα υγείας

Η αφυδάτωση δύναται να αποτελεί ένδειξη ενός σοβαρότερου προβλήματος υγείας. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ο πλέον «βασικός ένοχος» αλλά όχι ο μοναδικός. Στην πραγματικότητα ο κατάλογος των ιατρικών παθήσεων που μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση είναι μακρύς και περιλαμβάνει τις εξής:

– Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD)

– Σύνδρομο Sjögren

– Κυστική ίνωση

– Γαστρεντερίτιδα

– Σήψη

– Νόσος του Addison.