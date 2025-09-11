Ωχ… Τα μέτρα «διά πάσαν νόσον» (δεν το συνεχίζω, το υπόλοιπο…) που εξήγγειλε ο πρόεδρος Κυριάκος το περασμένο Σάββατο, και εξειδίκευσε Δευτέρα πρωί με την αυγούλα το οικονομικό επιτελείο με επικεφαλής τον Κυριάκο Νο2 (Πιερρακάκη), δεν «περπατάνε». Για την ακρίβεια, δεν έχουν «πέραση», δεν γοητεύουν τα πλήθη, πώς αλλιώς να το περιγράψω;

Τουλάχιστον αυτό προκύπτει – όπως μου έλεγαν χθες το απόγευμα – από τα πρώτα focus GROUP που πραγματοποιεί (επί καθημερινής βάσεως) το επικοινωνιακό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, γιατί δεν μπορεί να περιμένει να ολοκληρώσουν τις δημοσκοπήσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη οι εταιρείες. Με το ζόρι, σου λέει, κουνήθηκε η βελόνα, που ήταν κολλημένη κοντά στο 20%-21% του Ιουνίου, τότε που στην αυλή του Μαξίμου έσκασε «σαν φωτοβολίδα, μες στη νύχτα» (κατά το άσμα του Ορφέα Περίδη) το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες» του κόμματος.

Κι όταν λέμε «κουνήθηκε η βελόνα», μη φανταστείς. Ούτε μονάδα! Ναι, ούτε μονάδα. Εξού και ο φουκαράς ο Πιερρακάκης έχει πάρει σβάρνα τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να αναλύσει περισσότερο τα μέτρα του «πακέτου Θεσσαλονίκης», και δι’ αυτού του τρόπου να πειστούν οι πολίτες-«πελάτες» να μελετήσουν περισσότερο τις εξαγγελίες, αντί να τις ρίξουν, όπως είναι, στον Καιάδα.

Μεγάλες προσδοκίες

Ο άνθρωπος που μου μετέφερε ότι τα μέτρα δεν φαίνεται να περπατάνε, και ως εκ τούτου να αποδίδουν καρπούς πολιτικά, μου εξήγησε ότι «πάντως δεν τους έχει πάρει από κάτω το γεγονός» (εκεί στο Μαξίμου). Πιστεύουν ότι με την πάροδο του χρόνου, και φυσικά με την κατάλληλη προώθηση των μέτρων, η κοινωνία θα καταλάβει «τη σπουδαιότητα της φορολογικής μεταρρύθμισης». Και πως, ακόμη κι αν είναι χαμηλές οι αποδόσεις τους τώρα στη βελτίωση της κυβερνητικής δημοφιλίας, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα μπροστά που με την κατάλληλη επικοινωνιακή στήριξη θα αποφέρουν ορατά αποτελέσματα.

Εντάξει, ποτέ κανείς δεν πέθανε από ελπίδα και προσδοκία, αλλά η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που έχει σημασία. Και η πρώτη εντύπωση από τις εξαγγελίες, προφανώς δεν ήταν τόσο συγκλονιστική ώστε να πέσει τ’ ανάσκελα το εκλογικό σώμα. Ή οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι, να βγουν στους δρόμους και να φωνάζουν «φέρτε μας κάλπες να ψηφίσουμε με τα δυο χέρια, Κυριάκο».

Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό δεν το είδαμε – ούτε το ακούσαμε – πουθενά μέχρι σήμερα.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η αντιπολίτευση, και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, που τα βλέπει όλα αυτά, έχει αναθαρρήσει. Στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζονται, μου έλεγε άνθρωπος του αρχηγού Νίκου, να κάνουν μεθαύριο το μεγάλο «μπαμ». Εχουν ετοιμάσει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα – άλλη μια απόδειξη, θα προσθέσω εγώ, ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει μακράν το μόνο κόμμα που παράγει πολιτικές. Το κυβερνητικό πρόγραμμα λοιπόν που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος Νίκος το βράδυ του Σαββάτου υποστηρίζεται από τους ανθρώπους που το επιμελήθηκαν, ότι «απαντάει σε όλα τα ζητήματα που θέτει η κοινωνία και αποτελεί μια πραγματική εναλλακτική πρόταση εξουσίας».

Θα περιμένουμε να το ακούσουμε, και προφανώς μετά θα έχουμε πολλά να πούμε, διότι αυτά περί «εναλλακτικής πρότασης εξουσίας» τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, αποδείχθηκαν όμως κενά περιεχομένου. Γιατί δεν πάταγαν στη γη και γιατί η λύση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι να λες «ναι σε όλα». Πρέπει όσα δεσμεύεσαι ότι θα πράξεις, να είναι και στοιχειοθετημένα και κοστολογημένα.

Μόνο έτσι πείθεις – αν γίνομαι κατανοητός. Επίσης, ο αριθμός των ευκαιριών που έχεις είναι πεπερασμένος – δεν είναι άπειρες. Το είχε πει, όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, ο αείμνηστος Κώστας Σημίτης, πέρυσι, 3 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο, στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ…

Μπράβο στον αρχηγό

Θα δώσω μια συνέχεια σήμερα, με αφορμή τα όσα ανέφερα χθες, αναφορικά με το τι παιδιά μεγαλώνουμε, και τι κοινωνία είναι αυτή που τους παραδίδουμε. Ελαβα αφορμή γι’ αυτό από τις δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής Μπάσκετ, Κώστα Παπανικολάου. Το παλικάρι, αμέσως μετά τον θρίαμβο της παρέας του Γιάννη, επί της Λιθουανίας, δήλωσε τα ακόλουθα, τα οποία βρήκα εξαιρετικά:

«Στα social media είδα πάρα πολλούς να μειώνουν την προσπάθεια των παιδιών της (Εθνικής) ποδοσφαιρικής ομάδας (που ηττήθηκε με βαριά ήττα) στο ματς με τη Δανία, μιας πάρα πολύ ελπιδοφόρας γενιάς. Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν (να επιτίθενται δηλαδή στους πιτσιρικάδες της Εθνικής Ποδοσφαίρου). Βλέπω τους μεγαλύτερους να κρίνουν τα μικρά παιδιά. Παιδιά που έχουν διαγράψει μία πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Οταν εμείς οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα… πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το “τσιπάκι” και να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα».

Μπράβο στο παλικάρι έχω να πω – ειλικρινά τέτοια ωριμότητα, δεν την περίμενα…

Εκπαίδευση επιπέδου Κρυφού Σχολειού

Επί του ιδίου θέματος: έλαβα επιστολή συνταξιούχου καθηγητή μέσης εκπαίδευσης. Ο άνθρωπος, βαθιά μελετημένος σχετικά με το πρόβλημα (επί 40 χρόνια, με παιδιά είχε να κάνει), μου έγραψε ότι όλα όσα παρακολουθούμε οφείλονται στην κατάρρευση της παιδείας στην Ελλάδα. Και μου απαρίθμησε τι κακό έχουν κάνει διάφοροι υπουργοί Παιδείας που πέρασαν από αυτό το έρμο το υπουργείο, καταργώντας μαθήματα που έκριναν ότι δεν ωφελούν τα παιδιά.

2004 καταργούνται ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ.

2010 καταργούνται ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ.

2015 καταργούνται ΠΥΡΗΝΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ…

2017 μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ…

2017 περιορίζονται οι ώρες διδασκαλίας σε ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ και ΓΛΩΣΣΑ.

2019 καταργείται η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ.

Και μου γράφει με πόνο ψυχής, ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα είναι επιπέδου… Κρυφού Σχολειού, επί οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μου θέτει δε το ερώτημα: πού είναι η αντιπολίτευση, να προβληματιστεί και να απασχοληθεί με όλα αυτά; Ελα μου, ντε. Πού είναι η αντιπολίτευση; ρωτάω κι εγώ. Διότι καλές είναι οι μεγαλεπήβολες πολιτικές και οι περισπούδαστες θέσεις για τις γεωστρατηγικές εξελίξεις, αλλά χωρίς Παιδεία, δεν θα πάμε πουθενά…

Μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο

Αλλοι δίνουν μάχες στο τερέν ενός γηπέδου, κι άλλοι στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώπιον της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο Γιάννης Μανιάτης, ο επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, και από τους πλέον δραστήριους ευρωβουλευτές του Κοινοβουλίου σήμερα, έθεσε στην πρόεδρο της ΕΕ την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ωμά, το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Η Ευρώπη, είπε, κινδυνεύει να βρεθείστο γεωπολιτικό περιθώριο αν δεν δράσει έγκαιρα, άμεσα και αποτελεσματικά. Εκεί ήταν που τα «έριξε» κανονικά και με τον νόμο που λένε, στην Κομισιόν, κατηγορώντας την ότι αντί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα RearmEU των 800 δισ., για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, το ανοίγει «σε τρίτες χώρες, που απειλούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο» όπως η Τουρκία. Τι απάντησε η κυρία Ούρσουλα; Αυτά που λέει πάντα, να μην ανησυχούμε…

Σωθήκαμε δηλαδή.