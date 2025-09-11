Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο σε ετήσια βάση από 3,1% που ήταν τον Ιούλιο. Μπορεί να κατέβασε ταχύτητα, αλλά η ακρίβεια επιμένει, με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει αυξήσεις και στις 12 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, ενώ τα τρόφιμα ανατιμήθηκαν επιπλέον κατά 2,2%.
Τον περασμένο μήνα οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 εντοπίζονται σε σοκολάτες – προϊόντα σοκολάτας κατά 23,2%, στον καφέ κατά 18,5%, στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 18,1%, στα φρούτα κατά 11,6%, στα ενοίκια κατοικιών κατά 10,9%, στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 7,7%, στην ένδυση και υπόδηση κατά 7,7%, στα κρέατα κατά 7,5%, στα ασφάλιστρα υγείας κατά 7%. Στο μέτωπο των τροφίμων η τιμή του ελαιολάδου καταγράφει μείωση 33,2% σε σχέση με πέρυσι.
Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Οι αυξήσεις
Ειδικότερα, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαρτίζουν το «καλάθι» της νοικοκυράς τον Αύγουστο καταγράφηκαν οι εξής αυξήσεις:
- 2,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, πίτσες και πίτες, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αβγά, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, σοκολάτες – προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ζυμαρικά, ελαιόλαδο, λαχανικά νωπά, πατάτες, σάλτσες – καρυκεύματα.
- 1,2% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
- 7,7% στην ομάδα Ενδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
- 3,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
- 0,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.
- 0,6% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ιατρικά προϊόντα, ιατρικές – οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.
- 1,6% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.
- 1,7% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.
- 1,2% στην ομάδα Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε μικρά είδη αναψυχής – άνθη, κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών.
- 2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- 6,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια – ζαχαροπλαστεία -καφενεία – κυλικεία.
- 0,2% στην ομάδα Αλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας.