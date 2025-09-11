Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο σε ετήσια βάση από 3,1% που ήταν τον Ιούλιο. Μπορεί να κατέβασε ταχύτητα, αλλά η ακρίβεια επιμένει, με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει αυξήσεις και στις 12 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, ενώ τα τρόφιμα ανατιμήθηκαν επιπλέον κατά 2,2%.

Τον περασμένο μήνα οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 εντοπίζονται σε σοκολάτες – προϊόντα σοκολάτας κατά 23,2%, στον καφέ κατά 18,5%, στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 18,1%, στα φρούτα κατά 11,6%, στα ενοίκια κατοικιών κατά 10,9%, στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 7,7%, στην ένδυση και υπόδηση κατά 7,7%, στα κρέατα κατά 7,5%, στα ασφάλιστρα υγείας κατά 7%. Στο μέτωπο των τροφίμων η τιμή του ελαιολάδου καταγράφει μείωση 33,2% σε σχέση με πέρυσι.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Οι αυξήσεις

Ειδικότερα, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαρτίζουν το «καλάθι» της νοικοκυράς τον Αύγουστο καταγράφηκαν οι εξής αυξήσεις: