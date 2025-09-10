Από ένα άγνωστο ρήγμα σε μια περιοχή μεσαίας σεισμικότητας προήλθε το χτύπημα του Εγκέλαδου που αναστάτωσε χθες τα ξημερώματα την Εύβοια και την Αττική. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ εκδηλώθηκε σε έναν χώρο χωρίς ιστορικό μεγάλων σεισμών, όμως παραμένουν επιφυλακτικοί μέχρι να συλλεχθούν περισσότερα δεδομένα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Μέχρι χθες η μετασεισμική ακολουθία ήταν ήπια ενώ οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εκδήλωσης μετασεισμού μεγέθους έως και 4,5 ρίχτερ το επόμενο διάστημα.

Ηταν σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν δεκάδες άνθρωποι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους της Νότιας Εύβοιας. Είχε προηγηθεί σεισμική δόνηση διάρκειας αρκετών δευτερολέπτων με δυνατή βοή, στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αγίας Μαρίνας Αττικής και Νέων Στύρων, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα Νέα Στύρα και σε βάθος σχεδόν 14 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της γης.

Ο σεισμός σκόρπισε τον φόβο και στην Αττική. Λόγω της εγγύτητάς της με την περιοχή που έχει διεγερθεί – η απόσταση του επικέντρου από τη Νέα Μάκρη είναι σε ευθεία γραμμή 17 χιλιόμετρα και από την Αθήνα μόλις 41 χιλιόμετρα – η σεισμική δόνηση έγινε έντονα αισθητή και ξύπνησε μνήμες από τον μεγάλο σεισμό της Πάρνηθας. Σύμφωνα με τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν χθες κλιμάκια μηχανικών, ρωγμές εντοπίστηκαν σε περισσότερα από 15 σπίτια των οικισμών Κάψαλα, Στύρα και Νέα Στύρα ενώ ο δήμαρχος Καρύστου ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

32 μετασεισμικές δονήσεις

Οπως επεσήμανε στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σεισμολόγος Βασίλης Καραστάθης, μέχρι χθες το απόγευμα είχαν σημειωθεί 32 μετασεισμικές δονήσεις, με την ισχυρότερη να έχει μέγεθος 2,8 ρίχτερ. «Από τη μέχρι τώρα αξιολόγησή μας φαίνεται ότι δεν πρόκειται για κάποια μεγάλη δομή που θα μπορούσε να δώσει ισχυρό σεισμό. Τα επίκεντρα των σεισμών που έχουν γίνει βρίσκονται σε μια ευθεία, σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο και άλλωστε μιλάμε για μια περιοχή ήπιας σεισμικότητας χωρίς ιστορικό μεγάλων και καταστροφικών σεισμών. Η ακολουθία βαίνει φυσιολογικά, με αρκετά μικρά μεγέθη αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε ο αριθμός των μετασεισμών να αυξηθεί και να γίνει επαρκής για αξιόπιστη στατιστική αξιολόγηση της ακολουθίας. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί κάποιος σεισμός μεγέθους 4 – 4,5 ρίχτερ, όμως δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί», σημειώνει.

«Πρόκειται για έναν ενδιαφέροντα σεισμό που συνέβη σε ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, σε βάθος 14 χιλιομέτρων, δηλαδή στον μέσο φλοιό της Γης, εκεί όπου το δυναμικό των ρηγμάτων είναι σχετικά μέτριο, οπότε σε εκείνα τα βάθη δεν περιμένουμε μεγάλο σεισμό» λέει στα «ΝΕΑ» ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. «Χαρακτηριστικό της Νότιας Εύβοιας είναι ότι δεν έχουμε καταγεγραμμένα μεγάλα μεγέθη. Ο πιο πρόσφατος σεισμός στην περιοχή σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022, σε απόσταση 12 χλμ. ΒΑ από τον χθεσινό σεισμό, με επίκεντρο στα 7 χλμ. από τον οικισμό Ζάρακες, και με μέγεθος 5 ρίχτερ. Η υποθαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε ο χθεσινός σεισμός έχει χαρτογραφηθεί ολόκληρη από το ΕΛΚΕΘΕ, όμως στους νεοτεκτονικούς του χάρτες περιλαμβάνονται όλα τα επιφανειακά ρήγματα, δηλαδή αυτά που βρίσκονται στα πρώτα 10 χιλιόμετρα, και τα οποία αποτυπώνουν μια διαφορετική κατάσταση. Στον μέσο φλοιό επικρατεί διαφορετικό σύστημα τάσεων, το οποίο προκαλεί διαρρήξεις σε ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης και γι’ αυτό μιλάμε για έναν «ενδιαφέροντα», από επιστημονικής πλευράς, σεισμό, διότι οι περιπτώσεις τέτοιων σεισμών δεν είναι συχνές – η πλειονότητα των σεισμών συμβαίνει σε κανονικά ρήγματα όπου το ένα τέμαχος βυθίζεται κάτω από το άλλο».

Σε μήκος 2-4 χιλιομέτρων εκτείνεται η περιοχή στην οποία εντοπίζονται τα επίκεντρα των 5,2 ρίχτερ και των μετασεισμών που είχαν καταγραφεί μέχρι χθες το απόγευμα. «Δεν φαίνεται να είναι μεγάλο το ρήγμα από το οποίο έχει προέλθει η δόνηση των 5,2 ρίχτερ και αυτό ενισχύει την άποψη ότι πιθανώς πρόκειται για τον κύριο σεισμό» λέει στα «ΝΕΑ» ο εισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξηγώντας πως στην ευρύτερη περιοχή – και κυρίως προς την πλευρά της Αττικής – υπάρχουν μεγάλα γνωστά σεισμικά ρήγματα που, όμως, δεν σχετίζονται με το προχθεσινό φαινόμενο. «Από την πλευρά της Ανατολικής Αττικής έχουμε το ρήγμα του Λιμνιώνα με μήκος 10 χλμ., το Ρήγμα της Αγίας Μαρίνας μήκους 6 χιλιομέτρων και λίγο βορειότερα ένα ακόμη μεγαλύτερο ρήγμα, μήκους 12 χλμ., που αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του ρήγματος της Αγίας Μαρίνας. Ενα ρήγμα μήκους 10 χλμ. μπορεί να δώσει σεισμό ακόμη και 5,8 ή 6 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως επαναλαμβάνουμε ότι αυτά τα ρήγματα δεν έχουν σχέση με την τωρινή περιοχή που έχει διεγερθεί. Επειδή όμως πάντα υπάρχει αβεβαιότητα, θα πρέπει να συνδυάσουμε όλα τα στοιχεία με την πορεία μετασεισμών ώστε τις επόμενες μέρες να επιβεβαιώσουμε την εκτίμησή μας ότι ο σεισμός που συνέβη ήταν ο κύριος».