Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Αττική.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 7 Χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12,3 χλμ.