Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Αττική.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 7 Χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12,3 χλμ.
Οι καταγγελίες για κακοποίηση συνεχίστηκαν μέχρι το 2024, όταν ο πατέρας βρισκόταν ήδη στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία
Την τιμωρία των πολιτικών προσώπων που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία των Τεμπών ζήτησαν σήμερα καταθέτοντας στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στην τραγωδία των Τεμπών ο Νίκος Πλακιάς ο οποίος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα έχασε τις δίδυμες κόρες του και ο αδερφός του Δημήτρης ο οποίος έχασε τη […]
Τη σορό ενός άνδρα, υπηκόου Ουκρανίας, ανέσυραν το πρωί από θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, άνδρες του Λιμενικού. Η σορός, που εντοπίστηκε παράκτια της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία του θανόντος. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που […]
Στο εδώλιο του Αυτοφώρου θα καθίσει ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε “φακελάκι”. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του συλληφθέντος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος. […]
Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προχώρησαν χθες το απόγευμα στη σύλληψη δύο ημεδαπών, 23 και 31 ετών, για παραβάσεις του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», κατάσχοντας σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και συναφή αντικείμενα. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην πρώτη περίπτωση, στο πλαίσιο ελέγχων στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά και με τη συνδρομή […]