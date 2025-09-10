Ύψη χωρίς προηγούμενο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της METLEN Energy & Metals το πρώτο εξάμηνο του 2025, που ξεπέρασε τα 3,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 45% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024 (2,5 δισ. ευρώ). Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση βασίστηκε στην ισχυρή αύξηση που παρουσίασε ο τζίρος του ομίλου METLEN σε ενέργεια και μέταλλα. Ο κλάδος της ενέργειας έκλεισε το εξάμηνο με κύκλο εργασιών άνω των 2,9 δισ. ευρώ, με τις ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) να συνεισφέρουν σχεδόν 1 δισ. ευρώ. Ο κλάδος των μετάλλων είχε κύκλο εργασιών 480 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, ενώ ο κλάδος υποδομών και παραχωρήσεων «έγραψε» 212 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 (82 εκατ. ευρώ). Στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) καταγράφηκε μείωση στα 445 εκατ. ευρώ, έναντι 474 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση των εν λόγω μεγεθών σε σχέση με την περσινή χρονιά οφείλεται στον τομέα M Power Projects (MPP), που χαρακτηρίστηκε από υψηλά, μη επαναλαμβανόμενα έξοδα. Εξαιρουμένης της επίδοσης του ΜΡΡ, τα προσαρμοσμένα EBITDA θα ανέρχονταν σε περίπου 577 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη σε επίπεδο εξαμήνου ανήλθαν σε 254 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα σε ετήσια βάση (282 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,81 ευρώ από 2,04 ευρώ πέρυσι. Εξάλλου, ο καθαρός δανεισμός έκλεισε το εξάμηνο λίγο πάνω από τα 2 δισ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση.

«Το 2025 διαμορφώνεται ως έτος-ορόσημο για τη METLEN. Η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της, με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τη διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές» δήλωσε με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος. Αναφέρθηκε επίσης στην εισαγωγή νέων στρατηγικών πυλώνων δραστηριότητας της METLEN: τη νέα γραμμή παραγωγής γαλλίου που έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης στο σπάνιο μέταλλο, τη διεύρυνση της δραστηριότητας στον τομέα της άμυνας με νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις και την ανάπτυξη των Circular Metals για την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών από υπολείμματα, κατάλοιπα και λοιπά απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.

Το χρονοδιάγραμμα

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα μονάδα παραγωγής γαλλίου προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό, και αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2027. Παράλληλα, η επέκτασή της στον τομέα της άμυνας μέσω της M. Technologies συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με δύο εργοστάσια να βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και ένα τρίτο να είναι υπό κατασκευή. Η επένδυση προβλέπει την κατασκευή ακόμα δύο εργοστασίων στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, ενώ η έναρξη της παραγωγής αναμένεται έως τα μέσα του 2026. Για το τέταρτο εργοστάσιο η τελική απόφαση έκλεισε πριν από λίγες ημέρες (2 Σεπτεμβρίου), ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την πέμπτη μονάδα. Τέλος, μέσα στον Οκτώβριο υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία της πιλοτικής μονάδας στον τομέα των Circular Metals, με δυναμικότητα τροφοδοσίας 50.000 τόνων ανά έτος.