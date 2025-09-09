Διαθέσιμη προς όλους τους έλληνες φορολογούμενους για λήψη από το App Store και το Google Play είναι από χθες η εφαρμογή της Snappi, της πρώτης ελληνικής ψηφιακής τράπεζας με άδεια λειτουργίας σε όλη την ευρωζώνη. Έχει την έδρα της στα Ιωάννινα και διατηρεί γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, όμως δεν διαθέτει φυσικά καταστήματα, αφού είναι 100% ψηφιακή. Η neobank, που ανήκει κατά 55% στην Πειραιώς και κατά 45% στη νεοφυή εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (fintech) Natech, αποτελεί την τελευταία προσθήκη στην ελληνική τραπεζική αγορά, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.

Η Snappi κάνει έτσι το επίσημο ξεκίνημά της στην αγορά, φιλοδοξώντας να γίνει η προτιμητέα τράπεζα για μια σημαντική μερίδα των καταναλωτών των νεότερων γενιών, ηλικίας 18 έως 35 ετών. Μέχρι το τέλος του έτους, στοχεύει να φτάσει τους 100.000 πελάτες, ενώ θέλει να ξεπεράσει το 1 εκατ. χρήστες έως το 2027 και να αγγίξει τα 2 εκατ. το 2028. Στον στρατηγικό της σχεδιασμό περιλαμβάνεται η επέκτασή της σε τουλάχιστον τρεις χώρες του εξωτερικού μέχρι τότε. Οι χώρες-στόχοι για την επέκταση έχουν «κλείσει» βάσει χαρακτηριστικών των οικονομιών τους και, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πρόκειται για χώρες-έκπληξη, που δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν την ελληνική τραπεζική αγορά.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για κινητά τηλέφωνα, με τη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού να είναι πολύ εύκολη. Για να δημιουργήσει κανείς τον λογαριασμό του στην τράπεζα, συνδέεται με το email του. Στη συνέχεια, διασταυρώνει τα στοιχεία του με τους κωδικούς TAXISnet, δηλώνει τη συναίνεσή του για διάθεση στοιχείων μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ, βγάζει μια φωτογραφία για επαλήθευση και δημιουργεί τους κωδικούς του για να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή.

Από εκεί, μπορεί να ζητήσει, χωρίς χρέωση, τη δημιουργία άυλης χρεωστικής κάρτας MasterCard της Snappi, για την οποία επιλέγει το ΡΙΝ. Στη συνέχεια, την αποθηκεύει στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού του και μπορεί από εκεί να τη χρησιμοποιεί. Η φόρτιση της άυλης κάρτας γίνεται άμεσα και δωρεάν μέσω χρεωστικής κάρτας άλλης τράπεζας. Δίνεται επίσης η επιλογή φόρτισης μέσω τραπεζικού λογαριασμού, επίσης χωρίς χρέωση, όμως η μεταφορά μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί και να εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό της Snappi.