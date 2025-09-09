Μικρή είναι η ανταπόκριση των ασφαλισμένων (ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών) για τη ρύθμιση που επιτρέπει τη συνταξιοδότηση με αυξημένα χρέη προς τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 6.546 αιτήσεις για σύνταξη με βάση τα νέα όρια, που αυξήθηκαν σε 30.000 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες (π. ΕΤΑΑ) και σε 10.000 ευρώ για αγρότες (π. ΟΓΑ).

Από τις αιτήσεις αυτές, έχουν ήδη εκδοθεί 3.618 αποφάσεις, έχουν απορριφθεί 1.025, και υπό επεξεργασία παραμένουν 1.903. Άν και πρόκειται για έναν διευρυμένο αριθμό σε σύγκριση με την προ της ρύθμισης περίοδο, το ποσοστό συμμετοχής παραμένει χαμηλό, δεδομένου ότι το 87,78% των οφειλετών (1.864.531 οφειλέτες) στον ΚΕΑΟ έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το όριο οφειλών αυξήθηκε για τη λήψη σύνταξης από 20.000 στις 30.000 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους (π. ΕΤΑΑ) και από 6.000 στις 10.000 ευρώ για αγρότες (π. ΟΓΑ).

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης εκτιμούν πως η διαδικασία δεν προχωρά κυρίως εξαιτίας της προϋπόθεσης που ορίζει ο νόμος, για διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με τις τράπεζες, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι καταθέσεις δεν ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ.

Προυποθέσεις

Για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση, ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)Οι οφειλές να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ και ειδικά προς τον π. ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ. Το τμήμα των οφειλών πάνω από αυτά τα όρια μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ για να ενταχθεί στη ρύθμιση.

2)Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του.

3)Να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. Με την αίτηση υπαγωγής, ο ασφαλισμένος παρέχει τη συγκατάθεσή του στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρση απορρήτου

Η αίτηση συνεπάγεται νόμιμη άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεών του. Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Δήλωση του αριθμού των λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα του ασφαλισμένου και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται.

β) Δήλωση ότι το υπόλοιπο των ως άνω λογαριασμών κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της υποβολής της αίτησης και ο μέσος όρος των καταθέσεων κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνουν το όριο.

γ) Δήλωση ότι πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία του αιτούντος διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία ανακτώνται εντός 10 εργάσιμων ημερών στοιχεία αναφορικά με τις καταθέσεις του που τηρούνται σε αυτά, καθώς και την αξία αποτίμησής τους. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ο ΕΦΚΑ προχωρεί στη διαδικασία ρύθμισης και ακολούθως στην έκδοση της σύνταξης.