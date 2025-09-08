Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πάρει τ’ όπλο της και κυνηγάει τον Τσίπρα καιρό τώρα. Οπότε, κανένας δεν εξεπλάγη όταν την άκουσε να τον κατηγορεί πως είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που «παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, που κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγη να τα καταργήσει, κατήργησε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, παραβίασε τη λαϊκή εντολή, έφερε περικοπές, φόρους, φοβερή ιδιωτικοποίηση και φτώχεια». Αλλωστε, αυτή συνεχίζει να έχει τις αυταπάτες που η πραγματικότητα διέλυσε για άλλους αριστερούς.

Ανάστημα

Στη σαββατιάτικη διαδήλωση στη συμπρωτεύουσα ο Χάρης Δούκας συναντήθηκε με τον Σωκράτη Φάμελλο και συζήτησαν. Μετά ο δεύτερος εξέφρασε τη στήριξή του στον δήμαρχο επειδή – κατά τις αριστερές «διαρροές» – συμφώνησαν ότι πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, αλλά και οι δήμαρχοι να υψώσουν το ανάστημά τους και να υπερασπιστούν τον θεσμό και τους πολίτες. Το ερώτημα βέβαια είναι πόσο «μπόι» μπορεί να ρίξει κάποιος όταν βασίζεται σε κόμματα τα οποία, αντί να ψηλώνουν δημοσκοπικά, κονταίνουν ολοένα και περισσότερο.

Σχέδιο

Το σχόλιο του Κώστα Ζαχαριάδη πάνω στην πρωθυπουργική ομιλία του Σαββάτου ήταν μακροσκελέστατο και κατέληγε στο συμπέρασμα πως «αυτή η κυβέρνηση είναι και επικίνδυνη και επιζήμια. Η χώρα έχει ανάγκη ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Εχει ανάγκη από το σχέδιο για την Προοδευτική Ελλάδα, το οποίο θα παρουσιάσει την Τετάρτη στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ». Δεν θέλω να διαλύσω το ροζ συννεφάκι που καλύπτει την Κουμουνδούρου, αλλά κανένας δεν παρουσιάζει τέτοιο πλάνο ημέρα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Μόνο Σάββατο γίνεται αυτό.

Πλειοψηφία

Προφανώς οι εξαγγελίες ενθουσίασαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο υπουργός όμως δεν αρκέστηκε να ποστάρει πως ο αρχηγός του προχώρησε στη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας από συστάσεως ελληνικού κράτους – όχι απλά στη Μεταπολίτευση. Αποφάνθηκε ότι πάνω της «θα οικοδομηθεί μία νέα μεγάλη Πλειοψηφία, διότι οι Ελληνες δεν θα αφήσουν την Χώρα τους να καταστραφεί επειδή κάποιοι δεν συμπαθούν τον Μητσοτάκη». Οφείλει να αναγνωρίσει κανείς την υπερβολική ειλικρίνειά του. Διαπίστωσε κομψά πως οι περισσότεροι ψηφίζουν με βάση την τσέπη τους, όχι την ιδεολογία.