«Καλημερούδια! Πού ήσασταν την 7η Οκτωβρίου;», φέρεται ότι αναφώνησε σαρκαστικά ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα νέα πολεμικά σχέδια στη Λωρίδα της Γάζας των άνω των 63.500 νεκρών Παλαιστινίων από τους βομβαρδισμούς και εκατοντάδων άλλων από πείνα. Κλεισμένοι επί έξι ώρες την περασμένη Κυριακή σε ένα υπόγειο καταφύγιο στο Τελ Αβίβ, υπουργοί και στρατηγοί διαπληκτίζονταν για την προοπτική επίτευξης «ολοκληρωτικής νίκης». «Τώρα θυμάστε να μιλάτε για την ήττα της Χαμάς, ύστερα από δύο χρόνια;», συμπλήρωσε έμπλεος ειρωνείας – σύμφωνα με διαρροές σε ισραηλινά ΜΜΕ – ο Ζαμίρ, ενόσω τα «Αρματα του Γεδεών» ανέβαζαν ταχύτητα εν αναμονή της πλήρους κατάληψης της υπό λιμό Πόλης της Γάζας. Μια επιτάχυνση της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης, που ξεκίνησε τον Μάιο και φέρεται ότι στιγματίστηκε από «κάθε πιθανό λάθος», σύμφωνα με διαβαθμισμένο έγγραφο των IDF, που έφερε στο φως το ειδησεογραφικό κανάλι Channel 12.

«Οδεύουμε προς μια στρατιωτική διοίκηση» στον παλαιστινιακό θύλακο, «προσπαθήστε να αντιληφθείτε τις συνέπειες», προειδοποίησε ο – διορισθείς τον περασμένο Μάρτιο και γνωστός ως σκληροπυρηνικός – επιτελάρχης την πολιτική ηγεσία μια χώρας βαθιά πλέον διχασμένης, που έπειτα από δύο χρόνια αιματοκυλίσματος και ανθρωπιστικής καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας ακόμη περιμένει την επιστροφή όλων των ομήρων της Χαμάς, ενόσω μετατρέπεται με ταχείς πλέον ρυθμούς σε κράτος – παρία στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Και δη στενών συμμάχων της στη Δύση, οι οποίοι δεσμεύονται όψιμα για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εντός του μήνα.

Έλλειψη στρατηγικής

Καταδεικνύοντας μια σπάνια – εν μέσω πολέμου – ρήξη μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού κατεστημένου στο Ισραήλ, ο Εγιάλ Σαμίρ και οι IDF έχoυν απευθύνει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα προειδοποιήσεις στην κυβέρνηση Νετανιάχου ότι το στράτευμα είναι πια εξουθενωμένο και οι έφεδροι απρόθυμοι. Οτι η πλήρης κατάληψη της Πόλης της Γάζας – που το Ισραήλ λέει ότι πλέον ελέγχει κατά 40% – θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των περίπου 20 εν ζωή ομήρων (σε σύνολο 48 εναπομεινάντων), πέραν αυτής του ενός και πλέον εκατομμυρίου παλαιστίνιων άμαχων κατοίκων της. Ότι το Τελ Αβίβ να πρέπει να αποδεχθεί την πρόταση κατάπαυσης του πυρός – που έχει ήδη εγκρίνει η Χαμάς – ελλείψει σαφούς στρατηγικής για την επόμενη ημέρα.

«Θα ενθαρρύνουμε την εθελοντική μετανάστευση», φέρεται ότι αντέτεινε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβιρ, έποικος στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη – με την προσάρτηση του 82% της οποίας απειλεί τώρα ο ομοϊδεάτης του υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ως απάντηση στις διεθνείς προσπάθειες αναβίωσης της λύσης των δύο κρατών. Το θέμα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός «δεν είναι καν στην ημερήσια διάταξη», ξεκαθάρισε στον Ζαμίρ ο Νετανιάχου. Τρία 24ωρα μετά παρομοίασε με «φασιστικές πολιτοφυλακές» τις διογκούμενες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ και απέρριψε ως «τέχνασμα» τη νέα έκφραση προθέσεων της Χαμάς (κατόπιν απαίτησης του αμερικανού προέδρου Τραμπ) για συνολική συμφωνία, με απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Υπάρχει κάποιο μεγαλεπήβολο σχέδιο ή μήπως το Ισραήλ ετοιμάζεται να επεκτείνει έναν πόλεμο, που ο ίδιος ο αρχηγός του στρατού θέλει να διακόψει;», αναρωτιέται σε άρθρο γνώμης ο Ντέιβιντ Χόροβιτς των «Times of Israel», δίνοντας ελάχιστες πιθανότητες στην πρώτη εκδοχή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Γάζα «μετατρέπεται σε νεκροταφείο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», επισημαίνει ο Φιλίπ Λαζαρίνι, επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Εργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA). «Εχουμε καταστήσει τη Σύμβαση της Γενεύης σχεδόν άνευ σημασίας», προειδοποιεί μιλώντας στην «El Pais». «Αυτό που συμβαίνει και γίνεται σήμερα αποδεκτό στη Γάζα δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο· θα γίνει ο νέος κανόνας για όλες τις μελλοντικές συγκρούσεις».