Στη ΔΕΘ χωρίς (;) άσους στο μανίκι

Κανονικά, έπειτα από τόσες και τόσες διαρροές, όλες τις προηγούμενες ημέρες, περί του περιεχομένου του «πακέτου Θεσσαλονίκης», ο πρόεδρος Κυριάκος θα πρέπει να ανέβει απόψε στο βήμα του Βελλίδειου και να πει «καλησπέρα, όπως όλοι διαβάσατε, ακούσατε, πληροφορηθήκατε κ.λπ. τα μέτρα είναι αυτά που γνωρίζετε, και ως εκ τούτου χάρηκα που σας είδα». Είναι τέτοιος ο καταιγισμός της πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, για το τι προτίθεται να εξαγγείλει, ώστε, νομίζω, δεν έχουν απομείνει και πολλά για να ανακοινώσει εκείνος. Ακόμη και τα μέτρα για το δημογραφικό, τα οποία υποτίθεται ότι θα ήταν το ατού της αποψινής ομιλίας, κυκλοφόρησαν, οπότε τι απομένει από… άσους στο μανίκι; Εκτιμώ, τίποτε. Εκτός πια, κι αν αποφασίσει να τα ανατρέψει όλα αυτά, και να παρουσιάσει κάτι εξαιρετικό, προκειμένου να εντυπωσιάσει – πράγμα ωστόσο που δεν το πιστεύω. Το ύψος των παροχών προσδιορίστηκε, λέει, στο 1,7 δισ., αν και κυκλοφορούν κάτι αόριστα ότι ενδέχεται σε ορισμένες εξ αυτών να υπάρξει μία κλιμάκωση, ώστε να φτάσουν σχεδόν 2 τα δισ. σε βάθος χρόνου. Ίδωμεν, και συστήνω να περιμένουμε. Κυριάκος είναι αυτός…

Θα φανεί στο χειροκρότημα

Πάντως, μπορεί έστω και θεωρητικά το ενδιαφέρον της αποψινής ομιλίας του προέδρου Κυριάκου στο Βελλίδειο κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, να επικεντρώνεται (όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε χρόνο) στις εξαγγελίες που θα κάνει για την ελληνική οικονομία, και το κοινωνικό κράτος, όμως σημασία έχει και το ακροατήριο. Πόσο ενθουσιώδες θα είναι, ακούγοντάς τον. Είθισται στον πρώτο-δεύτερο χρόνο μιας διακυβέρνησης, οι πρωθυπουργοί να αποθεώνονται. Και παραμονές εκλογών, να συμβαίνει το ίδιο, για να δει ο κόσμος ότι η δημοφιλία του παραμένει στα ίδια, υψηλά, επίπεδα, που ήξερε. Η πρώτη εκδοχή προκύπτει χωρίς μεγάλες προετοιμασίες. Η δεύτερη, είναι πιο δύσκολη, και απαιτεί κινητοποίηση οπαδών, φίλων, και του κράτους που τον ακολουθεί. Αμα όμως έχουν περάσει έξι-επτά χρόνια διακυβέρνησης και έχουν μεσολαβήσει όσα έχουν μεσολαβήσει, πραγματικά, θέλω να δω, το κλίμα στο Βελλίδειο, απόψε το βράδυ. Και θα το δω!

(Εχει πραγματοποιηθεί, μου είπε ένας κολλητός, η σχετική κινητοποίηση, αλλά δεν ήταν σε θέση να προβλέψει αν θα είναι και αποτελεσματική. Σε λίγες ώρες, θα φανεί…)

Ερωτήματα που καίνε

Και εάν μεν όλα αυτά είναι λίγο-πολύ αναμενόμενα, η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην αυριανή, καθιερωμένη, μεγάλη συνέντευξη Τύπου. Ειδικότερα στις απαντήσεις που θα δώσει στο αρκετά διευρυμένο μενού των ερωτήσεων. Για παράδειγμα, τι θα πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που αναμένονται, για τον εκλογικό νόμο και τις προθέσεις του, τις συμμορίες της Κρήτης, τα ελληνοτουρκικά, για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ κ.λπ.

Με ενδιαφέρον αναμένεται επίσης και τι θα απαντήσει σε ερώτηση, η οποία όλως τυχαίως θα του τεθεί, και θα αφορά τα «συμφέροντα» τα οποία υποτίθεται ότι απεργάζονται στο παρασκήνιο την υπονόμευσή του ή ακόμη και την αποχώρησή του από την εξουσία. Επ’ αυτού, έχω να προσθέσω απλώς, ότι η καταφυγή στην περίφημη «διαπλοκή» η οποία (δήθεν) τον πολεμά και που επιχειρεί (τάχα μου) να επαναφέρει τον Τσίπρα στο προσκήνιο είναι μεν μια εύκολη διέξοδος, αλλά τόσο φθηνό επιχείρημα που δύσκολα θα «τσιμπήσει» κόσμος. Θα το αντιμετωπίσει όπως πρέπει – πρόχειρη δικαιολογία για την παρατεταμένη αποτυχία της διακυβέρνησής του…

Τα ιπτάμενα «σαπάκια»…

Μια που ξαναμπήκε, τόσο θυελλωδώς στη ζωή μας, ο καμένος συνεταίρος του προέδρου Αλέξη του απόμαχου του βετεράνου, ας θυμηθούμε μερικά από τα έργα και τις ημέρες του, ως υπουργού Εθνικής Άμυνας. Επειδή διάβασα κάπου, δεν θυμάμαι πού αλλά και δεν έχει και καμία σημασία, κάτι διθυράμβους για την αξεπέραστη απόφασή του, να ανασκευαστούν πέντε σαπάκια αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας Ρ-3, αντί 500 εκατ. ευρώ, από τη Lockheed Martin, και ένα από αυτά κατάφερε να πετάξει – ω του θαύματος! Ηταν, αν δεν με απατά η μνήμη μου, η πρώτη σοβαρή απόφαση που είχε υπογράψει αυτή η μούρη, με το που ανέλαβε υπουργός Αμυνας, το 2015. Θυμάμαι όμως καλά, ότι από το ρεπορτάζ που είχα κάνει τότε, προέκυπτε ότι στην αγορά υπήρχαν διαθέσιμα, μεταχειρισμένα μεν αλλά εντελώς σύγχρονα αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας τα οποία κόστιζαν έως και το ½ της τιμής της επισκευής των δικών μας Ρ-3. Ωστόσο ο συνέταιρος του Τσίπρα, υπέγραψε τη σχετική απόφαση, και τώρα που έπειτα από τόσα χρόνια η δικογραφία για αυτή την περίεργη, το λιγότερο, απόφαση, έφτασε – επιτέλους – στη Βουλή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κάνει… αβαβά…

…και η «χαμένη» δικογραφία

Σημειωτέον, ότι από τα πέντε αεροσκάφη Ρ-3 που θα επισκευάζονταν, οι τεχνικοί κατάφεραν να καταστήσουν αξιόπλοο μόνο ένα!! Πόσο χρόνο πήρε για να επισκευαστεί αυτό το ένα, «σαπάκι»; 10 ολόκληρα χρόνια! Από τα υπόλοιπα, απομένουν προς επισκευή-ανακατασκευή τρία. Το τέταρτο, μου είπαν, δεν πρόκειται ποτέ να επισκευαστεί, γιατί το κανιβάλισαν για να πάρουν ανταλλακτικά – άλλωστε τα αεροσκάφη αυτά, είναι της δεκαετίας του… ’60!

Αν λοιπόν, τους πήρε 10 χρόνια για να επισκευάσουν ένα, και να το δοκιμάσουν ότι πετάει, φαντάζομαι ότι το τελευταίο από τα υπόλοιπα τρία αεροσκάφη, πρώτα ο Θεός, θα καταφέρουν να το κάνουν να πετάξει εκεί γύρω στο 2055-2060!!!

Υποθέτω, τότε θα ανασύρουν και τη δικογραφία για την απίστευτη αυτή υπόθεση, από τα συρτάρια της Βουλής της εποχής. Εκεί όπου την έχουν παραχώσει, και (φαντάζομαι) της έχουν ρίξει από πάνω χοντρό αλάτι, για να την παστώσουν καλά.

Ειρήσθω εν παρόδω, δεν φαντάζομαι το «πάστωμα» της δικογραφίας να έχει να κάνει με τις πασίγνωστες σχέσεις που διατηρεί ο καμένος συνέταιρος Τσίπρα με τον πρόεδρο Τραμπ, ε; Να περιμένει δηλαδή ο πρόεδρος Κυριάκος να του κλείσει ραντεβού, με τον πλανητάρχη, όπως υποστηρίζουν άθλιοι συνωμοσιολόγοι. Αυτά εγώ δεν τα πιστεύω, με τίποτε. Ούτε μου περνάνε από το μυαλό…

Το ΠΑΣΟΚ και το δημογραφικό

Δεν είναι ακόμη σαφές τι πρόκειται να εξαγγείλει απόψε στο Βελλίδειο ο πρόεδρος Κυριάκος για το δημογραφικό, όμως, αν θέλει να εντυπωσιάσει, πρέπει να παρουσιάσει μια πρόταση, πιο ολοκληρωμένη από εκείνη που του έχουν ετοιμάσει οι δικοί του – ήτοι, μόνο επιδόματα. Ο πήχης που έβαλε το ΠΑΣΟΚ κατά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, την Τετάρτη στο Ζάππειο, στην ομιλία του για την επέτειο των 51 ετών από την ίδρυση του Κινήματος, είναι τόσο ψηλά, που πραγματικά, πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια τα παλικάρια που συνέταξαν τον λόγο του αρχηγού.

Οι τρεις πυλώνες για το δημογραφικό του ΠΑΣΟΚ, που είναι μια σοβαρή, ολοκληρωμένη, πρόταση για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και κατ’ επέκταση του δημογραφικού, βάζει τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση, και αφού αποδεδειγμένα η κυβέρνηση, και προσωπικά ο Κυριάκος, δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσουν πρόταση της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον, αυτό το δικό τους, ας είναι κάτι ουσιαστικό, και όχι τα κλασικά φληναφήματα, ανακατεμένα με ευχολόγια.

(Παρεμπιπτόντως το ΠΑΣΟΚ με την τόσο μελετημένη πρόταση για το δημογραφικό, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που παράγει πραγματικά πολιτικές).