Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων από συνδικάτα, σωματεία, φορείς και πολίτες, που κορυφώνονται κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει οριστικοποιηθεί μετά από διαδοχικές συσκέψεις των τελευταίων ημερών. Επί ποδός θα βρίσκονται όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις της πόλης, ενώ ενισχύσεις έχουν μεταφερθεί και από άλλες περιοχές, τόσο της Μακεδονίας όσο και της Αττικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και η ασφάλεια των πολιτών.

Ενισχυμένα μέτρα με «Αίαντα», drones και κάμερες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., ισχυρές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης απ’ όπου θα περάσουν οι πορείες, ενώ περιμετρικά του «Ι. Βελλίδης» θα τοποθετηθούν αστυνομικά λεωφορεία και κιγκλιδώματα με σκοπό να αποτραπεί η πρόσβαση διαδηλωτών στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χρήση του οχήματος εκτόξευσης νερού, γνωστού ως «Αίαντα», το οποίο θα βρίσκεται σε ετοιμότητα, ενώ drones θα επιτηρούν τις συγκεντρώσεις παρέχοντας ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. Ταυτόχρονα, αστυνομικοί που θα περιπολούν στο ιστορικό κέντρο, θα είναι εξοπλισμένοι με φορητές κάμερες. Την όλη διαδικασία επιβλέπουν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένας στο Επιχειρησιακό Κέντρο και άλλος στο κέντρο της πόλης.

Σημαντικές πορείες και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ημέρα κινητοποιήσεων αναμένεται να είναι η σημερινή, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και συλλογικότητες να έχουν απευθύνει δημόσια καλέσματα για συμμετοχή σε συγκεντρώσεις. Οι ακόλουθες κινητοποιήσεις είναι ήδη γνωστές έως τώρα:

Στις 6 μ.μ. στο Άγαλμα του Βενιζέλου , συγκέντρωση από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ.

, συγκέντρωση από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ. Στις 5:30 μ.μ., κάλεσμα του ΠΑΜΕ στην Πλατεία ΧΑΝΘ.

στην Πλατεία ΧΑΝΘ. Στις 6 μ.μ. στην Καμάρα , συγκέντρωση ατόμων που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

, συγκέντρωση ατόμων που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Στις 5 μ.μ. στην Πλατεία Λευκού Πύργου , συγκέντρωση των μελισσοκόμων.

, συγκέντρωση των μελισσοκόμων. Στις 7 μ.μ. εκκρεμεί διαδικτυακό κάλεσμα στον Λευκό Πύργο από άτομα προσκείμενα στον πατριωτικό χώρο, διαμαρτυρόμενα για τον «Προσωπικό Αριθμό και την παράνομη μετανάστευση».

Στις 7 μ.μ. στην Πλατεία ΧΑΝΘ, συγκέντρωση συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα ΜΜΜ

Σημαντικές θα είναι οι αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 3 το μεσημέρι και σε συνάρτηση με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, θα εφαρμοστεί καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στους εξής βασικούς οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ)

3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου έως Αγίου Δημητρίου)

Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος)

Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος έως Μ. Ανδρόνικου)

Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη

Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ’ Σεπτεμβρίου)

Εγνατία (από Λαγκαδά έως 3ης Σεπτεμβρίου)

Εθν. Αμύνης (από Αγ. Δημητρίου έως Πλ. Λευκού Πύργου)

Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά έως Στεφάνου Δραγούμη)

Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Η τροχαία ανακοίνωσε πως η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου (ανάλογα με τις συνθήκες), και από δυτικά προς ανατολικά μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού και Αγίου Δημητρίου.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τροποποιήσεις και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, ενώ από τις 3 το απόγευμα θα διακοπεί προσωρινά η λειτουργία έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής της αστυνομίας. Οι σταθμοί που θα παραμείνουν κλειστοί είναι οι:

Ευκλείδης

Παπάφη

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Αγίας Σοφίας

Βενιζέλου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας Thema, οι συρμοί θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς στάση, ενώ η επαναλειτουργία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ενημέρωση. Η λειτουργία των υπόλοιπων σταθμών θα συνεχιστεί κανονικά.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν κατανόηση και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, προσαρμόζοντας ανάλογα τις μετακινήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων της 89ης ΔΕΘ και των παράλληλων κινητοποιήσεων.