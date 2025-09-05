Εθεσε όρους ο Άδωνις Γεωργιάδης για να επισκεφθεί το Νοσοκομείο Δράμας, στο οποίο αρνήθηκε να πάει χθες διότι προηγήθηκαν επεισόδια. Ο υπουργός Υγείας, που όπου κι αν βρίσκεται εσχάτως συναντά διαμαρτυρόμενους για την κατάσταση στο ΕΣΥ, αυτή τη φορά τα έβαλε ευθέως με τους εργαζόμενους, δηλώνοντας πως «για να πάω στο νοσοκομείο αυτό, θα πρέπει όχι μόνο να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του, αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλειά μου». Γιατί, όμως, ο υπουργός αισθάνθηκε απειλή;

Ενόψει της επίσκεψης Γεωργιάδη, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Δράμας είχε καλέσει σε συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου. Οχι κάτι ιδιαίτερο, σαν αυτές που γίνονται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ωστόσο, αυτή τη φορά στην πύλη μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας ενόψει της υπουργικής επίσκεψης, αποφασισμένες να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να την προσεγγίσουν. Ακολούθησαν σπρωξίδια, προπηλακισμοί, ένταση, τα (δυστυχώς) αναμενόμενα. Ο Γεωργιάδης σχολίασε ότι «στα νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν». Από την πλευρά των εργαζομένων γίνεται λόγος για κατασυκοφάντησή τους, το ΚΚΕ τον κατηγόρησε για «χυδαιότητα», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ του συνέστησε αν δεν αντέχει την κριτική να παραιτηθεί.

Ο αιωνίως… διεθνής Παπανδρέου

Η απουσία του από τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο σχολιάστηκε. Οπως και το γεγονός ότι προτίμησε να πάει καλεσμένος του κινέζου προέδρου Σι στη στρατιωτική παρέλαση και στις εκδηλώσεις που προσεκλήθη και ξεχώρισε ο Πούτιν. Στον Γιώργο Παπανδρέου αναφέρομαι, φυσικά, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε, οφείλω να πω, δεόντως την παρουσία του στο Πεκίνο, όπου βρέθηκε, όπως είπε, για να τιμήσει «τον αγώνα του κινεζικού λαού και τη συμβολή του στη συλλογική νίκη απέναντι στον φασισμό».

Στο Πεκίνο είχε συναντήσεις και συνομιλίες με πολλές διεθνείς προσωπικότητες, όπως μας έγραψε σε ανάρτηση που ανέβασε με πλήθος φωτογραφικών ενσταντανέ. Μεταξύ άλλων, είδε τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον Μάσιμο ντ’ Αλέμα και τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Γιούκιο Χατογιάμα. Ενώ τον δέχτηκαν επισήμως στα γραφεία τους ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι και ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας Μα Χούι.

«Στο επιτελείο του Τραμπ…»

Ως διαμεσολαβητής για ρουσφέτι από τον… Τραμπ εμφανίζεται ο Πάνος Καμμένος σε συνομιλία που κατέγραψαν οι επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Σε μια από τις συνομιλίες τους, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης ακούγεται να συζητεί με τον πρώην υπουργό για την εκλογή του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, με τον Καμμένο να διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι «το δώσαμε αμέσως» το αίτημα και, συγκεκριμένα, «εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ… τελείωσε». Διατυπώνει δε μια επιφύλαξη «μήπως είναι Δημοκρατικός ο διοικητής της αμερικανικής βάσης στη Σούδα και αντιδράσει».

Σημειώνεται, ότι ο Καμμένος έχει διαψεύσει ότι ενεπλάκη με κάποιον τρόπο στην εκλογή του αρχιμανδρίτη, ενώ είπε, επίσης, ότι δεν γνώριζε αρκετά καλά τον κατηγορούμενο για «εγκέφαλο» της μαφίας, παρά την οικειότητα στις μεταξύ τους συνομιλίες.

«Κατηγορώ» για την πολιτική προστασία

Την ίδια ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη συνέρχονταν από το ξενύχτι της γενέθλιας βραδιάς, για να πραγματοποιήσουν την τρίτη συνέντευξη Τύπου της «”Μαύρης Βίβλου“ της διακυβέρνησης της ΝΔ», που θέμα είχε τα κενά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πολιτική προστασία, την οποία επιμελήθηκαν οι υπεύθυνοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Πουλάς, Μιχάλης Χάλαρης και Παναγιώτης Δημόπουλος.

Συνοπτικά καταλόγισαν στην κυβέρνηση ,ότι το όλο σύστημα που αφορά την πολιτική προστασία «παραμένει δαιδαλώδες, δύσκαμπτο και χωρίς ενιαίο σχέδιο», ότι η κατανομή πόρων που κάνει δίνει ελάχιστα για την πρόληψη και πολλαπλάσια για την καταστολή, ότι δεν δίνεται προτεραιότητα στην έρευνα και ότι οι αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις αργούν πάρα πολύ.

«Μαύρη Βίβλος» και στα θεσμικά

Νομίζω, πάντως, ότι στο ΠΑΣΟΚ κράτησαν για το τέλος ένα θέμα στο οποίο δίνουν μεγάλη έμφαση. Σήμερα είναι η τελευταία συνέντευξη Τύπου για τη «Μαύρη Βίβλο» με τις… επιτυχίες της κυβέρνησης στους τομείς της Δικαιοσύνης, των θεσμών και της δημόσιας διοίκησης, με ομιλητές την Ευαγγελία Λιακούλη, τον Παναγιώτη Δουδωνή, τον Χρήστο Κακλαμάνη, την Κωνσταντίνα Γεωργάκη και τον Παναγιώτη Βλάχο.

Θα ειπωθούν όλα εκεί και σκληρά, μου λένε. Για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, τα σκάνδαλα, τον σεβασμό στη Δικαιοσύνη (ελληνική και ευρωπαϊκή), τα Τέμπη και τις Εξεταστικές.