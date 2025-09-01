Εντείνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» για την εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ, όπου η κάθε πλευρά επιμένει να παρουσιάζει τα δικά της στοιχεία και επιχειρήματα σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πορεία της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν αποτυχίες στη διαχείριση της ακρίβειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ η Νέα Δημοκρατία απαντά με εκτενή απομυθοποίηση των ισχυρισμών, επισημαίνοντας την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις βελτιώσεις στα εισοδήματα των πολιτών.

«Και μόνο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στη μακροσκελή της ανακοίνωση δεν κατάφερε να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία με πίνακες και αριθμούς, που παρουσίασαν οι Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, είναι η ισχυρότερη απόδειξη της αποτυχίας τους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την απάντηση της ΝΔ.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προσθέτει: «Ραντεβού αύριο για τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και του δυσθεώρητου κόστους ζωής».

Από την πλευρά της, η ΝΔ με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της, απαντά: «Με ανακριβή στοιχεία, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και κυρίως χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μία «Μαύρη Βίβλο» για την ανάπτυξη, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει ότι «Απέναντι στην προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποβαθμίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, με τη στήριξη του ελληνικού λαού, στην εθνική μας οικονομία, αναδεικνύουμε την «Μαύρη Βίβλο των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ», αποκαθιστώντας την αλήθεια. Δεν θριαμβολογούμε, όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υλοποιώντας πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά απαντούμε στην καταστροφολογία και στις ισοπεδωτικές λογικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Στη συνέχεια, η ΝΔ αναφέρεται στα 5 βασικά «fake news» που αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ: