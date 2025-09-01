Εντείνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» για την εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ, όπου η κάθε πλευρά επιμένει να παρουσιάζει τα δικά της στοιχεία και επιχειρήματα σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πορεία της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν αποτυχίες στη διαχείριση της ακρίβειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ η Νέα Δημοκρατία απαντά με εκτενή απομυθοποίηση των ισχυρισμών, επισημαίνοντας την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις βελτιώσεις στα εισοδήματα των πολιτών.
«Και μόνο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στη μακροσκελή της ανακοίνωση δεν κατάφερε να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία με πίνακες και αριθμούς, που παρουσίασαν οι Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, είναι η ισχυρότερη απόδειξη της αποτυχίας τους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την απάντηση της ΝΔ.
Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προσθέτει: «Ραντεβού αύριο για τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και του δυσθεώρητου κόστους ζωής».
Από την πλευρά της, η ΝΔ με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της, απαντά: «Με ανακριβή στοιχεία, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και κυρίως χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μία «Μαύρη Βίβλο» για την ανάπτυξη, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».
Η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει ότι «Απέναντι στην προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποβαθμίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, με τη στήριξη του ελληνικού λαού, στην εθνική μας οικονομία, αναδεικνύουμε την «Μαύρη Βίβλο των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ», αποκαθιστώντας την αλήθεια. Δεν θριαμβολογούμε, όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υλοποιώντας πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά απαντούμε στην καταστροφολογία και στις ισοπεδωτικές λογικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης».
Στη συνέχεια, η ΝΔ αναφέρεται στα 5 βασικά «fake news» που αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ:
- «Το αναπτυξιακό θαύμα της Ελλάδας αποδεικνύεται θολό, η κυβέρνηση ακολουθεί συστηματικά στον τομέα των επενδύσεων μία πορεία χαμηλών πτήσεων». Η αλήθεια, σύμφωνα με τη ΝΔ, είναι ότι η Ελλάδα μεταξύ 2019-2024 παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση του όγκου επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 60,3%, ενώ η ΕΕ έμεινε στάσιμη. Παράλληλα, η ανεργία μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
- «Ο στόχος της σύγκλισης των εισοδημάτων προς τον μέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου απομακρύνεται». Η ΝΔ απαντά ότι το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 11,2% την περίοδο 2019-2024, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται συνεχώς.
- «Σταθερά η Ελλάδα πρωταθλήτρια στο κόστος ζωής». Αντίθετα, η Ελλάδα, σύμφωνα με τη ΝΔ, παρουσιάζει τον τέταρτο χαμηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην ΕΕ, με σωρευτική αύξηση 16,4% σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 23,4%.
- «Η ανάπτυξη στηρίζεται στην αύξηση των ανισοτήτων, ενισχύοντας το εισόδημα κεφαλαίου έναντι του εισοδήματος από εργασία». Η ΝΔ αναφέρει στοιχεία της Eurostat που δείχνουν πραγματική αύξηση εισοδημάτων σε όλα τα στρώματα, με μεγαλύτερη βελτίωση στα χαμηλότερα, ενώ το ποσοστό φτώχειας μειώθηκε.5
- «Οι ξένες επενδύσεις στη χώρα μας είναι λίγες και μειούμενες, και αφορούν κυρίως ακίνητα». Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι καθαρές ξένες επενδύσεις από το 2019 έως το 2024 είναι οι υψηλότερες των τελευταίων δεκαετιών, με σημαντική αύξηση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας πέρα από τον τομέα των ακινήτων σύμφωνα με τη ΝΔ.