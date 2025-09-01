Οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου ξεκινούν διαχρονικά για το ΠΑΣΟΚ με το πολιτικό σύνθημα της επετείου της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματος – που στην ουσία αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για την πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Το φετινό φθινόπωρο, ωστόσο, είναι διαφορετικό για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το ΠΑΣΟΚ την υποδέχεται, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και κάπως έτσι η 3η Σεπτέμβρη γίνεται η αφορμή για μια εβδομάδα αντιπολιτευτικής αντιπαράθεσης, ώστε λίγες μέρες αργότερα, στην παρουσία του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης να περιγράψει όχι μόνο το γιατί πρέπει η ΝΔ να χάσει τις επόμενες εκλογές, αλλά και αν το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα και το σχέδιο για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Με άρωμα από τις παλιές, μεταπολιτευτικές συγκρούσεις μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναδύεται από την αναφορά σε «Μαύρη Βίβλο» της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, και με τον επιθετικό τίτλο «Αποτύχατε: να η Ελλάδα που παραδίδετε», η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ξεκινάει μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου, μια κάθε μεσημέρι ξεκινώντας από σήμερα, για να αναδείξει τα πεπραγμένα της γαλάζιας εξαετίας. Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη και την οικονομία και στο βήμα θα βρεθούν οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες – οι Παύλος Γερουλάνος, Πάρις Κουκουλόπουλος, Μανώλης Χνάρης, Γιώργος Παλαιοδήμος και Κωνσταντίνος Γάτσιος – ενώ οι επόμενες θεματικές αφορούν την εργασία και τις κοινωνικές ανισότητες, την ανθεκτικότητα και το περιβάλλον, καθώς επίσης την ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών.

Τα σχήματα περιλαμβάνουν και στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια το κόμμα να δείξει ενιαίο μέτωπο απέναντι τόσο στην εντεινόμενη επίθεση από την πλευρά της ΝΔ όσο και να σηκώσει τείχος για την αναγκαιότητα ενός νέου σχήματος εξ αριστερών, με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί αξιόπιστα και με προοπτική να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε μορφή συντήρησης», ανέφερε στο ίδιο μήκος κύματος ο Νίκος Ανδρουλάκης («Καρφί»). «Γιατί τα πειράματα του χθες όχι μόνο κρίθηκαν αναξιόπιστα αλλά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και το «ξέπλυμα» των ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία».