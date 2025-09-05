Ο λόγος του δεν ήταν ποτέ ξύλινος. Πάντα ήταν ουσιαστικός και τσεκουράτος. Και, επιπλέον, εύληπτος, χωρίς να φλερτάρει με τον λαϊκισμό. Γιατί ο Γιαννίτσης δεν φοβόταν ποτέ να είναι αντιδημοφιλής. Οχι τώρα που είναι συνταξιούχος, αλλά και όταν ασχολούνταν ενεργά με την πολιτική.

Μετράω τους «πυροβολισμούς» στην προχθεσινή του ομιλία για το δημογραφικό. Πολιτική αδιαφορία. Αναποτελεσματικότητα. Αδράνεια και αυταρέσκεια. Πολιτικός αρνητισμός. Διαφθορά στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και της πολιτικής. Αλλοπρόσαλλες προσεγγίσεις της πολιτικής. Αδιαφορία των διαφόρων μορφών εξουσίας, της κρατικής, της εξουσίας της κοινωνίας και, ναι, της εξουσίας των ΜΜΕ. Το σύνθημα, είπε, δεν είναι «γεννάτε γιατί χανόμαστε», αλλά «να ξυπνήσουμε γιατί χανόμαστε».

Κι όταν λέμε «χανόμαστε», εννοούμε, ότι το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει μειωθεί από 10,5 εκατομμύρια σε λιγότερο από 8 εκατομμύρια, ενώ στη γειτονική Τουρκία θα έχει αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια. Η Guardian κάνει μια ακόμη πιο μακροπρόθεσμη πρόβλεψη. Το 2100, ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει φτάσει τα 5,8 εκατομμύρια. Εκτός αν αξιοποιηθούν οι μετανάστες, οπότε ο αριθμός αυτός θα ανεβεί στα 7,3 εκατομμύρια.

Στη μετανάστευση αναφέρθηκε και ο πρώην υπουργός, περιλαμβάνοντάς την στα επτά μεγάλα προβλήματα που συνδέονται ευθέως με το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού. Η Ελλάδα, τόνισε, χάνει τόσο «στα πρόσωπα υψηλής εξειδίκευσης, που αποτελούν το κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό κεφάλαιο της χώρας, όσο και στα πρόσωπα χαμηλής εξειδίκευσης, που αδυνατεί να συγκρατήσει ή να προσελκύσει». Αυτό συνοδεύεται από μια «ιδεοληπτική και μυωπική μη-αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος στη χώρα» και από μια «προβληματική αντιμετώπιση όσων μεταναστών και των παιδιών τους έχουν εγκατασταθεί και ενσωματωθεί εδώ και χρόνια στον ελληνικό χώρο».

Θα το λέγαμε κωμικό αν δεν ήταν επικίνδυνο: οι ίδιοι άνθρωποι που κινδυνολογούν για την τουρκική απειλή και πλειοδοτούν για την αγορά όσο το δυνατόν περισσότερων όπλων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές τουρκικές προκλήσεις είναι εκείνοι που τα βάζουν καθημερινά με τους μετανάστες, που απαιτούν να τους σταματάμε στη θάλασσα, να τους αποκρούουμε στα σύνορα, να τους μπαγλαρώνουμε και να τους διώχνουμε με συνοπτικές διαδικασίες ακόμη κι αν έχουν εγκατασταθεί σε ελληνικό έδαφος.

Ο ίδιος πρωθυπουργός που ετοιμάζεται να ανακοινώσει αύριο στη ΔΕΘ φοροελαφρύνσεις με «δημογραφικό πρόσημο» σε μια προσπάθεια δημιουργίας αναχωμάτων στον «δημογραφικό κατήφορο» έχει δώσει το πράσινο φως στον υπουργό Μετανάστευσης να κυνηγάει με κάθε τρόπο τους μετανάστες, να τους βάζει φυλακή, να τους διώχνει από τη χώρα ακόμη κι αν έχουν μείνει εδώ επτά χρόνια.

Φυσικά το δημογραφικό δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο με τους μετανάστες. Είναι όμως αυτό που είπε ο Γιαννίτσης: απαιτείται πολιτική ικανότητα και βούληση να δημιουργηθεί «ένα συνολικό περιβάλλον, στο οποίο θα είναι βελτιωμένα όχι απλώς κάποια αριθμητικά δεδομένα, αλλά βασικές σχέσεις και αξίες που αγγίζουν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας».