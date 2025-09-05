Καταλαβαίνω ότι η ιστορία με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, που παρά λίγο να δημιουργήσει αξεπέραστα προβλήματα και σε εθνικό επίπεδο, με την Τουρκία, έχει ένα οικονομικό υπόβαθρο. Είναι το ποιος θα πληρώσει τα «κερατιάτικα» σε μια ιστορία, η οποία είναι λίγο-πολύ «καθαρή», από την άποψη του περιεχομένου της: η αλόγιστη εγκατάσταση και λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, δημιουργεί υπερπλεόνασμα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, και αυτό κάπου πρέπει να διοχετευτεί.

Διότι έχουμε φτάσει – ως χώρα – στο επίπεδο, κάποιες ημέρες, ειδικά το καλοκαίρι, το υπάρχον δίκτυο να μην μπορεί να αντέξει (να «σηκώσει» όπως λένε οι ειδήμονες) άλλο ηλεκτρικό ρεύμα από αυτό που παράγεται, με αποτέλεσμα ο ΑΔΜΗΕ να κατεβάζει διακόπτες. Θα μου πεις, αντί να κατεβάζει διακόπτες, και να μην υποδέχεται άλλο ρεύμα στο δίκτυό του, γιατί οι καταναλωτές πληρώνουν τόσα χρήματα για ηλεκτρικό; Γιατί να είναι τόσο ακριβό το ρεύμα; Θα σε δικαιώσω ως προς τις απορίες, όμως αυτή είναι μιας άλλης τάξεως συζήτηση. Και δεν είναι του παρόντος.

Ο Κεραυνός και η Κοβέσι

Επί του παρόντος η συζήτηση αφορά το γιατί εμείς, ως χώρα, επιμένουμε να διοχετεύσουμε το (πλεονάζον) ηλεκτρικό μας ρεύμα στην Κύπρο, και η Κύπρος να αρνείται σθεναρά. Εξ όσων μου είπαν, πρώτον, διότι της ζητείται να καλύψει εκείνη το κόστος του καλωδίου, και δεύτερον, γιατί θεωρεί ότι με πολύ λιγότερα από τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να εγκαταστήσει δικές της πηγές ΑΠΕ και να καταστεί αυτάρκης σε ηλεκτρική ενέργεια.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνονται – το είπε και ο κύπριος υπουργός Οικονομικών, Κεραυνός ονόματι:

«Εχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο με τους συγκεκριμένους όρους».

Από την άλλη, έχουν ήδη ξοδευτεί σε έρευνες καμιά 100 εκατ. και αν σταματήσει το έργο, η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του θα μας πάει στα διεθνή δικαστήρια, απαιτώντας κάπου μισό δισ. αποζημίωση. Χρήματα τα οποία θα πληρώσει ο έλληνας καταναλωτής – όλοι μας.

Και στον χορό έχει μπει κι εκείνη η ενοχλητική ευρωπαία εισαγγελέας κυρία Κοβέσι, η οποία, λέει, ξεκίνησε έρευνα γιατί έχει ενδείξεις για ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Μύλος. Κανονικός.

Χτύπημα (πολύ) κάτω από τη μέση

Χθες, πήρα αμπάριζα ορισμένα (κυβερνητικά) τηλέφωνα να δω τι ακριβώς γίνεται, και προς τι όλος αυτός ο πανικός με τη Λευκωσία. Μήπως υπάρχει κάτι που μου έχει διαφύγει. Συνάντησα θυμωμένους ανθρώπους, και στόματα κλειστά – πέραν των κλασικών που λέγονται όταν κάποιος θυμώνει και εκφράζεται υπό το κράτος του θυμού. Το μόνο που κατάφερα να μάθω, είναι ότι ο πρόεδρος Κυριάκος είναι έξαλλος με τους Κυπρίους για το θέμα.

Οχι μόνο γι’ αυτό καθ’ εαυτό το καλώδιο, αλλά και για την αναφορά που έκανε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καθότι εμείς την έχουμε κάθε μέρα στα πόδια μας, την κυρία Κοβέσι και τους δικούς της, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εδώ και ημέρες καθόμαστε στα κάρβουνα αναμένοντας τη δεύτερη δόση του σκανδάλου σε συσκευασία δικογραφίας, το τελευταίο που θα περίμενε το Μέγαρο Μαξίμου είναι να ανακοινώσει ο… Χριστοδουλίδης καινούργια έρευνα της Εισαγγελίας για ποινικές πράξεις, στην υπόθεση του καλωδίου.

Εγώ, για χτύπημα (πολύ) κάτω από τη μέση, το διάβασα αυτό, και νομίζω έτσι ακριβώς το αποκωδικοποίησε και ο πρόεδρος Κυριάκος. Εξού και το έχει πάρει πολύ στραβά, μα πάρα πολύ στραβά, σας λέω. Κι έχει και ΔΕΘ ο άνθρωπος αύριο, και συνέντευξη την Κυριακή…

Αθώος και στις… 40 μηνύσεις

Στην υπόθεση με τη συμμορία της Κρήτης και την πολυσχιδή δραστηριότητά της, έχουμε ακούσει να εμπλέκονται μια σειρά εκπροσώπων από ευγενείς κοινωνικές ομάδες: από μπράβους και βαποράκια μέχρι γνωστά στελέχη του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου, ενστόλους των Ενόπλων Δυνάμεων, αστυνομικούς, «παπάδες, φιλάνθρωπες κυράδες, κοράκια, εργολάβοι και…» (στίχος του Σαββόπουλου είναι αυτός, ο τελευταίος), αλλά όχι δικαστές!

Η απουσία τους, εν προκειμένω, μου δημιουργεί μεγάλη απορία. Διότι εξ όσων άκουσα σε αυτό το ωραίο απόσπασμα της συνομιλίας του γνωστού καμένου συνεταίρου Τσίπρα στη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τον αρχισυμμορίτη, ο τελευταίος ακούγεται να δηλώνει με περηφάνια ότι έφαγε… σαράντα μηνύσεις, και αθωώθηκε σε όλες.

Δεδομένου ότι και ο Ιησούς επί γης να είσαι, αν σε έχουν μηνύσει γιατί είχαν λόγους να σε μηνύσουν (και μάλιστα, ποιος; Η Αστυνομία που την ελέγχεις…), το να αθωωθείς σε όλες τις υποθέσεις, μάλλον δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Αρα κάτι «παίζει» σε σχέση με αυτό. Για να μη μακρηγορώ λοιπόν, μήπως η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, δικαστής άτεγκτη και σοβαρή, ρίξει μια ματιά στο όλο θέμα;

Πλήγωσε τον πρόεδρο

Ωχ… ωχ… ωχ… Τα βλέπω να ανατρέπονται τα σχέδια του προέδρου Αλέξη, του βετεράνου, του απόμαχου, για την ίδρυση νέου κόμματος. Η εκτίμηση μου βγήκε αυθόρμητα, μετά την πόρτα που έριξε χθες στον πρόεδρο Τσίπρα, η αντιπρόεδρος του κόμματος Κασσελάκη, Θεοδώρα Τζάκρη. Η Θεοδώρα, που κάποτε είχε αποτελέσει και αυτή μία από τις ηγερίες του προέδρου Τσίπρα (την είχε χρίσει και υφυπουργό Τουρισμού), το ξεκαθάρισε χωρίς πολλά πολλά χθες το πρωί στο Mega, στον Ιορδάνη και την Ανθή:

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούν Στέφανος Κασσελάκης και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω και εγώ την παραφιλολογία και τις φήμες περί ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς όμως εκπροσωπούμε κάτι διαφορετικό».

Ολα καλά, αυτό το «παραφιλολογία» όμως, τι το ήθελε; Τον πλήγωσε τον πρόεδρο Αλέξη…

Rebranding

Στο μεταξύ απόψε, ο πρόεδρος Αλέξης κάνει σοβαρή παρέμβαση στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, όπου ως βασικός ομιλητής της βραδιάς απειλεί να πάρει «όλο το χαρτί» από τον πρόεδρο Κυριάκο ο οποίος θα μιλήσει στον ίδιο χώρο αύριο το βράδυ. Η ομιλία Τσίπρα, προφανώς προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται υπό το κράτος των εντυπώσεων που δημιουργεί η συνεχής τροφοδοσία της επικαιρότητας με «πληροφορίες» ότι προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Φυσικά απόψε δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ανακοίνωση.

Η ομιλία του, αναφέρουν οι πληροφορίες, θα κινείται στο πλαίσιο της οικονομίας, με στόχο να παρουσιάσει όχι μόνο τη δική του εκδοχή για την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και να αντιδιαστείλει την οικονομική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης με εκείνη των κυβερνήσεών του. Το επίμαχο φυσικά θα είναι το «μαξιλάρι» των 37 δισ. ευρώ, σε σχέση με το πλεόνασμα των 7,9 δισ. της σημερινής κυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον παρουσιάζει, ποια και πόσα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσουν την ομιλία – ο πρόεδρος Φάμελλος πάντως, όχι. Θα στείλει τον Γιαννούλη να τον εκπροσωπήσει, αν κι ο Χρηστάρας έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε…