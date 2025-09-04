Δεύτερος γύρος διαβουλεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης επανεκκινεί από Δευτέρα, σε πρώτο χρόνο με τη Βεγγάζη του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος στέλνει στην Αθήνα τον γιο του Μπελκάσεμ Χαφτάρ, επικεφαλής του Οργανισμού Ανασυγκρότησης και Ανοικοδόμησης στην Ανατολική Λιβύη, για συνέχιση των συζητήσεων (που ξεκίνησαν στη Λιβύη τον Ιούλιο) με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Μια εβδομάδα μετά, στις 15 Σεπτεμβρίου, αναμένεται στο ελληνικό ΥΠΕΞ ο υπουργός Εξωτερικών της δυτικής Λιβύης, τον οποίο ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε συναντήσει στην Τρίπολη στις 15 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ελληνικής αποστολής και στον απόηχο της κρίσης που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι – και με τις δύο διοικήσεις της γειτονικής χώρας – η οποία αποτυπώθηκε σε εκατέρωθεν ρηματικές διακοινώσεις με κύριο επίδικο τις θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια ώρα, και ενώ τα σενάρια για τουρκικό δάκτυλο πίσω από την ελληνολιβυκή κρίση του θέρους δεν έχουν σταματήσει να διακινούνται, τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επικείμενη επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση που του απηύθυνε ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, εφόσον επαληθευθεί, έχει τη σημασία της καθώς δείχνει πως η Βεγγάζη συνεχίζει να αφήνει περιθώρια ανοιχτά στην Άγκυρα κινούμενη γύρω από τη σφαίρα επιρροής της την ώρα που, ταυτόχρονα, η Άγκυρα εμφανίζεται ως ένας παίκτης της περιοχής που δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αμαχητί την προοπτική για κύρωση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου (και) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης. Με στόχο πάντα να επιχειρήσει να επιβάλλει τους όρους της – όπως αυτοί αποτυπώνονται στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» – σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και παρά το ότι η ΕΕ μέσω της Κάγια Κάλας επαναλαμβάνει διαρκώς πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Δεν είναι μια χαμένη υπόθεση

Ο σχεδιασμός της Αθήνας αποκαλύπτει πως για την ελληνική εξωτερική πολιτική η Λιβύη δεν είναι μια χαμένη υπόθεση. Στην αποτίμησή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ εκτιμά πως οι στόχοι της διπλής αποστολής Γεραπετρίτη σε Βεγγάζη και Τρίπολη των Ιούλιο επετεύχθησαν και με το παραπάνω ενώ οσονούπω επίκειται η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την πλευρά της Τρίπολης.

Οπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές, η δυτική Λιβύη απέστειλε πριν από το τέλος Αυγούστου τη σύνθεση της διαπραγματευτικής της ομάδας, η οποία θα καθίσει στο τραπέζι για τεχνικές συνομιλίες με την ελληνική ομάδα με επικεφαλής την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ το μόνο που μένει πλέον προκειμένου να εκκινήσουν οι διερευνητικές συνομιλίες είναι ο καθορισμός της ημερομηνίας συνάντησης των δύο ομάδων.

Με την πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, δεν έχει προσώρας προχωρήσει η συζήτηση για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ωστόσο δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να τεθεί επί τάπητος στο ραντεβού της Δευτέρας μεταξύ Γεραπετρίτη και υιού Χαφτάρ. Για την Αθήνα, ισχυρό όπλο κατά την επαναπροσέγγισή της με τη διχασμένη Λιβύη αποτελεί το υπό διαμόρφωση τόξο που επανασυγκροτείται σταδιακά στην Ανατολική Μεσόγειο υπό την ομπρέλα της αναθέρμανσης του σχήματος «3+1», το οποίο μπορεί να προσφέρει υπολογίσιμο δέλεαρ στη γειτονική χώρα για να γίνει κι εκείνη μέρος του, υπό την προϋπόθεση βέβαια να προχωρήσει η πολιτική διαδικασία προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης λύσης και να υπάρξει πλήρης τήρηση του Διεθνούς Δικαίου.

Πέραν της κατακόρυφης μείωσης των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη, της συμφωνίας για επανεκκίνηση των συνομιλιών με Τρίπολη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και της ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής (48 άτομα), ακόμη ένα σημάδι που εκπέμπει εμφατικά πως η Αθήνα αρχίζει να καταγράφει αποτελέσματα στη διπλωματική της επαναπροσέγγιση με τη Λιβύη είναι και το γεγονός πως η απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας – Τρίπολης (που είχε προαναγγελθεί) έχει πλέον προχωρήσει σημαντικά ώστε να μπορεί να ενταχθεί στα ελληνολιβυκά παραδοτέα, τα οποία προέκυψαν μετά τη διπλή, θερινή αποστολή Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη.