Δύο κορυφαίοι δημιουργοί σήκωσαν την αυλαία για την αποχαιρετιστήρια γιορτή του Ηρωδείου. Ο Χρήστος Λεοντής παρουσίασε προχθές την παράσταση «Αριστοφάνεια», με συνθέσεις γραμμένες για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη («Αχαρνής», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππής», «Λυσιστράτη», «Ειρήνη»). Ακολούθησε χθες, ο «Μεγάλος Ερωτικός – Δεκαπέντε Εσπερινοί» του Μάνου Χατζιδάκι, μέσα από τις ερμηνείες του Αλκίνοου Ιωαννίδη και της Μαρίας Κωστράκη, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού και με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων. Το φινάλε του ιστορικού θεάτρου, που θα παραμείνει κλειστό για τρία χρόνια λόγω εργασιών συντήρησης, το συνθέτουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, γράφει απόψε τη συνέχεια των τελευταίων παραστάσεων του Ηρωδείου πριν από τη μεγάλη παύση του. Ο σκηνοθέτης επιστρέφει για τρίτη φορά στο εμβληματικό έργο του Σοφοκλή, με τη Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης και τον Μελέτη Ηλία ως Κρέοντα.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Μίλτος Πασχαλίδης (4/9), ο οποίος συνεχίζει την επιτυχημένη περιοδεία του γιορτάζοντας τα τριάντα χρόνια δημιουργίας του. Η συναυλία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη όπου στο πρώτο, με τη σύμπραξη της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ, παρουσιάζονται επιλεγμένα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη όπως δεν έχουν ξανακουστεί. Στο δεύτερο μέρος, με τη σύμπραξη του Γιάννη Κότσιρα και της – μόνιμης πια – ορχήστρας του γνωστού τραγουδοποιού (Θύμιος Παπαδόπουλος: πνευστά – ενορχηστρώσεις, Πάρις Περυσινάκης: λύρα – μαντολίνο, Νίκη Γρανά: ακορντεόν – τραγούδι, Γιάννης Μπελώνης: πιάνο, Λάμπης Κουντουρόγιαννης: ηλεκτρικές κιθάρες, Αντωνία Τσολάκη: μπάσο) θα ολοκληρωθεί η εορταστική συναυλία με τις πιο αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας του αγαπημένου τραγουδοποιού.

Στις 7 Σεπτεμβρίου η σκηνή παραδίδεται σε δέκα από τα κορυφαία étoiles του σύγχρονου κλασικού μπαλέτου, διάσημους χορευτές που πρωταγωνιστούν στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, όπως το Bolshoi, η Οπερα του Παρισιού και το Royal Ballet. Μετά το αστραπιαίο sold out της εμφάνισης του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδειο για την παρουσίαση της παράστασής του «Ταξίδι στο φως» στις 8 Σεπτεμβρίου δόθηκε άλλη μία μέρα, για να ακούσουν την υπέροχη μουσική, στις 12 Οκτωβρίου. Θερμή ήταν η ανταπόκριση του κοινού και για τον σπουδαίο Γιάννη Χουβαρδά. Μετά το sold out στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η παράσταση «Οιδίπους, Η ιστορία μιας μεταμόρφωσης: από το σκοτάδι στο φως» ανεβαίνει στο Ρωμαϊκό Ωδείο στις 9 και στις 13 Σεπτεμβρίου – τα εισιτήρια των οποίων επίσης εξαντλήθηκαν. Ο σημαντικός λυρικός τενόρος Juan Diego Florez θα συναντηθεί με το αθηναϊκό κοινό την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ερμηνεύοντας αγαπημένες άριες από το κλασικό ρεπερτόριο των Bellini, Rossini, Gounod, Verdi και Donizetti.

Το Ηρώδειο θ’ αποχαιρετήσουν, μεταξύ άλλων, η «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου (22/9, με Ηλέκτρα την υπέροχη Λουκία Μιχαλοπούλου) αλλά και δυο σπουδαίοι μουσικοί, ο Jordi Savall και ο Χάρης Λαμπράκης με την παράσταση υπό τον τίτλο “Mare Nostrum” (24/9). Ο καταλανός αρχιμουσικός και δεξιοτέχνης της βιόλας ντα γκάμπα επιστρέφει στην Αθήνα με το σύνολο Hespèrion ΧΧΙ, σε συνεργασία με τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα της ΕΛΣ. Μαζί τους η Κατερίνα Παπαδοπούλου και ο γάλλος τραγουδιστής Marc Mauillon, σε ένα πρόγραμμα μελωδιών από χριστιανική, σεφαραδίτικη, οθωμανική και αραβοανδαλουσιανή παράδοση.

Αφού έκανε μια μεγάλη περιοδεία και πήρε το βάπτισμα στην Επίδαυρο, με το έργο του Ευριπίδη, η Μαρία Πρωτόπαππα φέρνει την «Ανδρομάχη» της στη σκηνή του Ηρωδείου στις 25 Σεπτεμβρίου (Αργύρης Ξάφης – Ανδρομάχη, Τάσος Λέκκας – Ερμιόνη, Γιάννης Νταλιάνης – Μενέλαος, Δημήτρης Πιατάς – Πηλέας).

Τον Οκτώβριο

Προχωρώντας προς το μεγάλο φινάλε την αυλαία του Οκτώβρη σηκώνει η συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο τρικαλινό συνθέτη, με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του, σε μια παράσταση με τίτλο «Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα». Οι Ιουλία Καραπατάκη, Λένα Κιτσοπούλου, Ρένα Μόρφη, Imam Baildi και ΑΡΟΝ συναντιούνται στη σκηνή, για να ερμηνεύσουν τα αριστουργήματά του με αφηγητή τον Λεωνίδα Κακούρη. Συνοδεύουν δύο ορχήστρες, συνολικά 20 μουσικοί: η Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης με επιμέλεια του Μανώλη Πάππου και μια δεύτερη ορχήστρα σε επιμέλεια του Γιάννη Δίσκου.

Ενα αφιέρωμα στην Αρλέτα φέρνει στο Ηρώδειο ο Μελωδία 99,2 (4/10). Η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Νεφέλη Φασούλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου με τις φωνές τους θα ζωντανέψουν ξανά τα τραγούδια της, με σεβασμό στην καλλιτεχνική της ταυτότητα και τον μοναδικό της χαρακτήρα. Μια μεγάλη μουσική βραδιά – αφιέρωμα στη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη, του αυθεντικού ερμηνευτή της παράδοσης που ένωσε με τη φωνή του τη Θράκη, την Πόλη και τη Μικρασία πραγματοποιείται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Η συναυλία «Στον Γαλατά ψιλή βροχή» γίνεται 30 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή του στον χώρο και λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του. Συμμετέχουν η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ικαρη και ο Δημήτρης Μπάσης.

Η «Παγκρήτιος Ενωση» και η ΑΜΚΕ «Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος» παρουσιάζουν (6/10) στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου, με νέα, ελεύθερη προσέγγιση και μουσική αφήγηση που βοηθά τον θεατή να ακολουθήσει την πλοκή. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ross Daly. Τραγούδι: Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργος Ξυλούρης, Ευγενία Τόλη Δαμαβολίτη, Γιώργος Μανωλάκης. Αφήγηση: Μήτσος Σταυρακάκης, Νίκος Βρέντζος.

Ανάμεσα στις συναυλίες που ξεχωρίζουν είναι το αφιέρωμα στον Ακη Πάνου – για πρώτη φορά, στις 9 Οκτωβρίου – μία από τις πιο αυθεντικές και καθοριστικές μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Τα τραγούδια του, που σφράγισαν γενιές δημιουργών και ακροατών, θα ερμηνεύσουν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και η Ασπασία Στρατηγού.

Οι σπουδαίες φωνές τους θα ενωθούν με κομμάτια όπως «Η ζωή μου όλη», «Η πιο μεγάλη ώρα», «Το θολωμένο μου μυαλό» και «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». Την ενορχήστρωση υπογράφει ο διακεκριμένος μαέστρος Αχιλλέας Γουάστωρ, συνοδευόμενος από κορυφαίους μουσικούς. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο εξαιρετικός ηθοποιός Χρήστος Στέργιογλου.

Οι τελευταίες συναυλίες

Εντυπωσιακή είναι η συνέχεια με τη συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη (10/10) που φέρει τον τίτλο «Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς». Μια βραδιά όμως δεν έφτασε για τον σπουδαίο συνθέτη οπότε προστέθηκε και δεύτερη στις 13 Οκτωβρίου. Το αντίο θα γραφτεί με τις συνθέσεις της Ευανθίας Ρεμπούτσικα η οποία έχει την τελευταία συναυλία στο Ηρώδειο στις 16 Οκτωβρίου. Την ονόμασε “Soundtracks” και θα παρουσιάσει τις δημιουργίες που έχει επιλέξει στο πρόγραμμά της με τη Συμφωνική της Κωνσταντινούπολης “Istanbul Cinema Symphonic Orchestra”.