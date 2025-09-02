Κρίσιμες είναι οι τελευταίες ώρες στο Σινά, καθώς εντείνονται οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις εντός κι εκτός της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης. Από την Κυριακή το βράδυ βρίσκονται στη μονή ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλαντζής και ο έλληνας πρεσβευτής στο Κάιρο, Νικόλαος Παπαγεωργίου. Με την παρουσία τους, όπως μου μεταφέρει ο εκκλησιαστικός συντάκτης μας, Δημήτρης Αλεξόπουλος, διεξάγονταν εκτεταμένες συνομιλίες προκειμένου να οριοθετηθεί μια διαδικασία «ειρηνικής» επίλυσης του εσωτερικού προβλήματος στην Αδελφότητα και τη συνύπαρξη όλων των μοναχών, ένθεν κακείθεν, για να περισωθεί το κύρος της μονής. Σε αυτό το πλαίσιο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ακόμα και αυτό της παραίτησης του 91χρονου Αρχιεπισκόπου, χωρίς όμως η προοπτική αυτή να διατυπώνεται με σαφήνεια, αλλά μόνον να εικάζεται.

Δύο συνάξεις

Επισημαίνω εδώ ότι ο ίδιος ο Δαμιανός έχει δρομολογήσει για τις 7 Σεπτεμβρίου σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως της Μονής, η οποία δεν έχει διευκρινισθεί εάν τελικά θα λάβει χώρα και ποια θα είναι η ημερήσια διάταξη. Από το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου μετέφεραν πάντως πως η διάθεσή του παραμένει πολύ καλή και πως η απόφασή του να κατέβει αιφνιδίως στο Σινά και να εκδιώξει τους «στασιαστές» μοναχούς, μόνον πρόχειρη δεν ήταν. Αυτή τη στιγμή στο Σινά υπάρχουν δύο συνάξεις: εκείνη του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού (Δικαίος ο ιερομόναχος Πορφύριος Καναβάκης, Σκευοφύλαξ ο ιερομόναχος Ακάκιος Σπανός, Οικονόμος ο μοναχός Εφραίμ Προβατάς) και εκείνη των διαμαρτυρομένων μοναχών (Δικαίος ο ιερομόναχος Νήφων Καράφαλης, Σκευοφύλαξ ο μοναχός Ησύχιος Μοχάμεντ και Οικονόμος ο μοναχός Σωφρόνιος). Η σύναξη των μοναχών έπαυσε προ εβδομάδων τον Δαμιανό από καθηγούμενο, η δε σύναξη του Αρχιεπισκόπου προχώρησε στην «απόλυση» των – κατ’ αυτούς – «στασιαστών» μοναχών.

Υπέρ της ενότητας

Η χθεσινή ημέρα, πάντως, ξεκίνησε με την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Γεωργίου, με την οποία καλούσε τη Σιναϊτική Αδελφότητα να συνεργαστεί «με τον νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο Σινά κ. Δαμιανό», προκειμένου «να διαφυλαχθούν τα πάσης φύσεως συμφέροντα της Μονής και του Εθνους μας». Η ανακοίνωση του αγίου Κύπρου ακολούθησε εκείνες του Ιεροσολύμων και του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τις οποίες τα δύο εκκλησιαστικά κέντρα «έδειξαν τα δόντια τους», καθώς αντηλλάγησαν έμμεσες, αλλά σαφείς προειδοποιητικές αναφορές περί των ορίων δικαιοδοσίας τους.

Το σημείωμα του Μυλωνάκη

Μια σοβαρή πτυχή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ επαναφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, που στοχεύει απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου, επικαλούμενη δημοσιεύματα που φέρουν τον Γιώργο Μυλωνάκη ενήμερο για το υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίστοιχη ερώτηση είχε καταθέσει και ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας και δήλωση του παραιτηθέντος υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστου Μπουκώρου, που τον περασμένο Ιούλιο υποστήριξε ότι είχε ενημερωθεί από στέλεχος του Μαξίμου πριν από 1½ χρόνο ότι υπήρχε εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών και ότι οι παρακολουθήσεις είχαν «πιάσει» και δικές του συνομιλίες. Στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε χθες ο Μυλωνάκης παραδεχόμενος πως είχε στα χέρια του ένα εσωτερικό σημείωμα «για λόγους προσωπικής ενημέρωσης» από «εξειδικευμένο συνεργάτη γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην προεδρία της κυβέρνησης». Απέφυγε, πάντως, να απαντήσει αν, πώς και γιατί το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ενήμερο για το περιεχόμενο επισυνδέσεων πριν συνταχθεί η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ερωτήματα για τις επισυνδέσεις

Επ’ αυτού αποφάσισε να επανέλθει η Κωνσταντοπούλου, η οποία ρωτά τον Μυλωνάκη πώς βρέθηκε το υλικό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στα χέρια του από τον Ιούνιο του 2024, «αν παρακολουθούσαν μόνο βουλευτές ή και ευρωπαίους εισαγγελείς» και, τέλος, «για πόσους είχε στοιχεία και πώς τα αξιοποίησε». Για την ιστορία, θυμίζω ότι οι επισυνδέσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πραγματοποιούνταν από την ΕΥΠ (που εποπτεύεται απευθείας από το Μαξίμου) αλλά από την Οικονομική Αστυνομία.

Δικαστές κατά Πλεύρη

Σας αποκάλυψα το Σάββατο το υπόμνημα του Συνηγόρου του Πολίτη που αποδομεί το νομοσχέδιο που εισήγαγε ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή με αυστηροποίηση του πλαισίου για τη μετανάστευση. Δυστυχώς τις ίδιες και σκληρότερες κρίσεις κάνει στο αντίστοιχο υπόμνημά της και η Ενωση Διοικητικών Δικαστών, δηλώνοντας αντίθετη σε 9 άρθρα του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι αποτελούν «απόπειρα φαλκίδευσης της Συνθήκης της Γενεύης».