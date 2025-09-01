Επιτρέψτε μου: Το ρεύμα της απενοχοποίησης του λαϊκού και δημοτικοφανούς τραγουδιού δεν είναι μία ιστορία που ξεκίνησε τώρα. Ούτε την ανακάλυψαν τώρα οι όψιμοι εξερευνητές της. Ηδη ο διάλογος έχει ξεκινήσει μεταπολιτευτικά με τις μεγάλες συναυλίες του περιοδικού «Ντέφι» και με πρωταγωνιστή τον Τάσο Φαληρέα, αυτόν το φωτισμένο παραγωγό. Τότε ένα κοινό αποδεσμεύτηκε από μία βαριά πολιτικοποίηση και επανήλθε στο λαϊκό είδος. Ολο αυτό προφανώς εξέβαλε κάποια στιγμή και σε στρεβλές όψεις, κάτι που έκανε τον Φαληρέα – και αναζητήστε το κείμενο στον περίφημο τόμο Χαριστική Βολή από τις εκδόσεις Ιστός – να λέει πως «όχι παιδιά δεν εννοούσαμε αυτό». Αυτή ακριβώς η φράση μού ήρθε αυτό το καλοκαίρι παρατηρώντας και βιώνοντας τα λεγόμενα πανηγύρια ανά την Ελλάδα και μία επιστροφή στις ρίζες ενός νέου κόσμου.