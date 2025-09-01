Δημοφιλή
Εμφανώς συγκινημένος ήταν ο Ντέμης Νικολαΐδης πίσω από τα μαύρα του γυαλιά αποχαιρετώντας χθες στο Κοιμητήριο Χολαργού τη σύντροφό του Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε σε ηλικία 41 ετών χτυπημένη από την επάρατη νόσο. Ο Ντέμης ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που η ζωή τούς έδωσε πολλά. Εκανε το χόμπι του επάγγελμα, αγαπήθηκε πολύ από τους […]
Μετά τον Ολυμπιακό κέρδισαν στις πρεμιέρες τους και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Πανσερραϊκό σε ένα ματς όπου όλα τα έκανε ο Ζίνι: κέρδισε ένα πέναλτι (που κάπως βιαστικά και χωρίς υπόδειξη του VAR παραχώρησε ο διαιτητής Πολυχρόνης) με το οποίο ο Μάνταλος άνοιξε το σκορ, έβαλε το γκολ του 2–0 […]
Η σαββατιάτικη πρεμιέρα του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος μας έδωσε ήδη μια από τις ωραιότερες ιστορίες της σεζόν: τη θεαματική επιστροφή του Γιαζίτζι, του ποδοσφαιριστή που έδωσε στον Ολυμπιακό την πρώτη νίκη του, γκρεμίζοντας με ένα σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής τα σχέδια του προπονητή του Αστέρα Σάββα Παντελίδη, που με ένα συνηθισμένο αλλά πολύ […]
Με τα παιχνίδια Αρης – Βόλος, Ατρόμητος – Παναιτωλικός και Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης στο άδειο Γ. Καραϊσκάκης ξεκινά απόψε η Σούπερ Λίγκα. Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό φέτος είναι ότι οι τρεις από τους τέσσερις παραδοσιακούς διεκδικητές της, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, έχουν λίγο περισσότερη πίεση για να την κατακτήσουν. Ο […]
Εφταναν κάτι λιγότερο από είκοσι λεπτά παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο γήπεδο στο ματς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με τη Λετονία για να επιστρέψουν τα χαμόγελα στις τάξεις της ομάδας και να αρχίσουν τα αφιερώματα στις πιθανότητες της ομάδας να διακριθεί στο Euro που ξεκινά την επόμενη Τετάρτη. Απέκτησε ξαφνικά ελπίδες διάκρισης η ομάδα του […]