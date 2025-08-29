Στο ακριβότερο ποδοσφαιρικό ανταλλακτήριο του κόσμου, όπως αυτό άπλωσε την πραμάτεια του χθες το απόγευμα στο Grimaldi forum του Μονακό, δεν δικαιούσαι να μιλάς για εύκολα και δύσκολα. Ούτε φυσικά μπορείς να λογαριάζεις για εκείνα που έρχονται από τα μισά του Σεπτέμβρη ως τα τέλη του Γενάρη για τις κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης: αυτές που θα περάσουν τα μεσοβδόμαδά τους κάτω από τα άστρα του Champions League.

Μπορείς όμως να καμαρώνεις που βρίσκεσαι εκεί, γιατί η παρουσία είναι από μόνη της μια πράξη επιβεβαίωσης. Και γιατί όχι; Να ονειρεύεσαι νύχτες αξέχαστες από εκείνες που αφήνουν το σημάδι τους στην ιστορία. Όπως το διατύπωσε ο Χαλίλ Γκιμπράν: Να πιστεύεις στα όνειρα, γιατί σε αυτό είναι κρυμμένη η πύλη της αιωνιότητας.

Ή όπως το έκανε μερικά χρόνια πριν ο Βαγγέλης Μαρινάκης με εκείνη τη «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» φιλοσοφία που άλλαξε την ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού. Ηταν εκεί ο ισχυρός άνδρας των Ερυθρολεύκων. Και με όλη την εμπειρία του κόσμου που προσφέρουν 15 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, αντιμετώπισε με χαμόγελο τον πόλεμο των Άστρων που ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο Γ. Καραϊσκάκης ή να δοκιμάσει εκτός έδρας τους νταμπλούχους: Ρεάλ εντός και Μπαρτσελόνα εκτός από το πρώτο γκρουπ σε μια παρέλαση 12 κατακτήσεων μόνο από το 2000 και πέρα (!) για τα πιο επιδραστικά κλαμπ των καιρών μας (και όχι μόνο). Άρσεναλ εκτός και Μπάγερ Λεβερκούζεν εντός από το δεύτερο γκρουπ σε μια παράξενη ισορροπία ανάμεσα στο αριστούργημα που κρατά ακόμη ο Μικέλ Αρτέτα αγκαλιά στο Λονδίνο και εκείνο που άφησε – για τη Ρεάλ και τη Μαδρίτη – ο φίλος του Τσάμπι Αλόνσο στο Λεβερκούζεν που ζει ένα παράξενο τέλος εποχής.

Με τους Ολλανδούς

Ολλανδικό πακέτο με Αϊντχόφεν εντός και Άγιαξ εκτός στα λημέρια όπου ο Ολυμπιακός μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες έκανε την προετοιμασία του. Και φινάλε με τέταρτο γκρουπ με το κοντράστ Πάφος εντός με τους Κύπριους που θα φτάσουν σε μία ώρα στην Αθήνα, και Καϊράτ Αλμάτι εκτός που θα πει ότι οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν κάποια στιγμή 10 ώρες με το αεροπλάνο για να φτάσουν στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καζακστάν. Πότε; Αυτό θα γίνει γνωστό αύριο Σάββατο, όπως συνολικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός έμαθε αντιπάλους χθες στο Μονακό. Πρόγραμμα, σειρά και ημερομηνίες… έρχονται. «Ηταν μια δύσκολη κλήρωση. Βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, μας αρέσουν τα δύσκολα. Ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία σε μεγάλους αγώνες, έχουμε καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο» έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση με συνοπτικές διαδικασίες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είδε μάλιστα με την ολοκλήρωση της κλήρωσης τον καλό του φίλο Τζόρτζιο Κιελίνι που εκπροσωπούσε την Γιουβέντους και συμφώνησαν οι δυο τους να τα ξαναπούν με το καλό στην επόμενη: τότε που οι 24 καλύτερες ομάδες του Champions League θα συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

Δίψα για το παραπάνω

Πέρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που είδαμε ελληνική ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Αλλαξε το format, άλλαξε προς τα πάνω ο συντελεστής δυσκολίας, τα έσοδα – ο Ολυμπιακός ξεκινά από τα 29 εκατ. ευρώ. Αυτό που δεν άλλαξε όμως είναι η δίψα των Ερυθρολεύκων για εκείνο το «παραπάνω». «Θα ήθελα ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Βασίλισσα Ρεάλ μέσα στο Γ. Καραϊσκάκης» παραδέχθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχοντας εκείνο το βαθύ χαμόγελο της επιθυμίας. Αμέσως όμως γύρισε στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις: «Αυτό που θέλω να υποσχεθώ είναι ότι θα τα δώσουμε όλα, θα είμαστε κοντά στην ομάδα, τους παίκτες, τον προπονητή μας και μαζί με τον κόσμο θα τους σπρώξουμε όσο γίνεται, ώστε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Ας πάμε στον επόμενο γύρο και τα ξανασυζητάμε αυτά στην επόμενη κλήρωση».

Και ο σοφός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που δύο χρόνια μετά – τη Σεβίλλη – επιστρέφει στο Champions League έχοντας την υποχρέωση να τα βάλει με Βάσκους (Μικέλ Αρτέτα, Τσάμπι Αλόνσο), Καταλανούς (Μπαρτσελόνα), Μαδριλένους (Ρεάλ); Και εκείνος ψύχραιμος όπως το συνηθίζει μια ζωή ολόκληρη: «Είναι η καλύτερη διοργάνωση, άρα θα έχουμε τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Δεν μπορείς να διαλέξεις» έλεγε πριν κληρώσει και ήταν ανοιχτός να αντιμετωπίσει τις ομάδες της πατρίδας του. «Θα είναι δύσκολα, αλλά θα έχουν ενδιαφέρον τέτοια ματς» ήταν η ατάκα του. Και την κράτησε: «Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Οσο δύσκολο και να είναι, πρέπει να παλέψουμε για το καλύτερο, με τον κόσμο μας στο πλευρό μας. Είμαστε ικανοί να πετύχουμε πολλά πράγματα. Ο κόσμος μας βοηθάει πολύ. Αν θυμηθούμε το παρελθόν, ο Ολυμπιακός έχει αποκλείσει σπουδαίες ομάδες και όταν παίζαμε εκτός, καλούμασταν να κάνουμε ανατροπές».

Τους ξέρει ο Μεντιλίμπαρ

Απαραίτητη σημείωση: ο Μέντι με όλες εκείνες τις μικρομεσαίες της πατρίδας του έχει αντιμετωπίσει ως προπονητής 27 φορές την Μπαρτσελόνα και 25 τη Ρεάλ. Τους Καταλανούς τους κέρδισε μία φορά με την Οσασούνα τη σεζόν 2011-12. Τους Μαδριλένους πρώτη φορά με τη Βαγιαδολίδ τη σεζόν 2008-09 και έπειτα με την Εϊμπάρ τη σεζόν 2018-19. Τρεις νίκες για 23+20 (ναι, 43 ήττες). Ετσι δεν είναι με όλους όμως αυτές οι ομάδες;

Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει την πρόκριση μαζί τους, ούτε με την υπερηχητική Άρσεναλ. Πέρυσι η 24η Μπριζ πέρασε με 11 βαθμούς και η 25η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έμεινε έξω στην ισοβαθμία των γκολ. Η περσινή πρώτη εφαρμογή του format ζητά τέσσερις νίκες για να σου δώσει εισιτήριο για τα νοκάουτ: με Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Πάφο εντός έδρας με Καϊράτ και Άγιαξ εκτός έδρας οι νταμπλούχοι προφανώς και θα «χτυπηθούν» για νίκες. «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και θα παίξει ως τέτοια… Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι» πρόσθεσε με νόημα ο Μέντι. Και προφανώς περιμένει αύριο νέες συντεταγμένες. Για τη σειρά των αγώνων, που επίσης έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχει και το πρωτάθλημα και έπειτα από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του Champions league υπάρχουν διαδοχικά ντέρμπι. Εκτός με τον Παναθηναϊκό, εκτός με τον ΠΑΟΚ, μέσα με την ΑΕΚ. Πέρυσι ο Ολυμπιακός πριν και μετά τα ματς της league phase του Europa έχασε 14 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Μετά έκανε… παρέλαση. Ποιος είπε ότι δεν έχουν όλα τη σημασία τους;