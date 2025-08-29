«Πακέτο» για το Δημογραφικό

Το μεγάλο μυστικό των πρωθυπουργικών εξαγγελιών το Σάββατο στα εγκαίνια της ΔΕΘ δεν είναι ούτε το ύψος των παροχών ούτε το περιεχόμενό τους. Αν αυτές αφορούν φορολογικές απαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ποιες θα είναι αυτές. Δεν αφορά ούτε τα μέτρα υπέρ των χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το μεγάλο μυστικό είναι η παρουσίαση ενός σύνθετου, ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων, τα οποία θα αφορούν το πραγματικό εθνικό πρόβλημα που συνιστούν το Δημογραφικό και η υπογεννητικότητα. Κατά τις πηγές μου, η κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα – κίνητρα που αφορούν νέα ζευγάρια τα οποία ουσιαστικά θα «πριμοδοτούνται» προκειμένου να δημιουργήσουν οικογένεια. Τα μέτρα θα είναι φορολογικά (απαλλαγές κ.λπ. για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο παιδί), αλλά και παροχές σε χρήμα, διευκολύνσεις για το Στεγαστικό κ.ά. Οπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, όλο αυτό θα αναδειχθεί ως κυρίαρχο στοιχείο των φετινών εξαγγελιών της κυβέρνησης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες θα δελεάσουν τα νέα ζευγάρια.

Κατά τις πηγές μου, «το πακέτο θα προκαλέσει τέτοια εντύπωση, που πραγματικά θα αλλάξει όλο το κλίμα».

Μακάρι, θα προσθέσω – για το Δημογραφικό εννοείται. Για την κυβέρνηση, ποσώς με ενδιαφέρει αν καταφέρει να αλλάξει το «κλίμα»…

Το ύψος των μέτρων

Οι πηγές μου ωστόσο δεν ήταν σε θέση να μου προσδιορίσουν το ύψος του πακέτου Δημογραφικού, έτσι μου είπαν. Ή μπορεί, όπερ και το πιθανότερο, να μην ήθελαν να γίνουν πιο συγκεκριμένες επί του θέματος. Μου εξήγησαν πάντως ότι «βρισκόμαστε στη φάση που υπάρχει ένας πυρήνας μέτρων ο οποίος αυξάνεται ή μειώνεται αναλόγως του κόστους του. Ας πούμε, προτείνονται ακόμη μέτρα και, όπως καταλαβαίνετε, για να ενταχθούν, αυτό απαιτεί μια κοστολόγηση, η οποία θα κρίνει και την τύχη τους». Οι ίδιες πηγές μού τόνισαν επίσης ότι… το πακέτο για το Δημογραφικό «δεν θα είναι τόσο γενναιόδωρο όπως αυτά που περιγράφατε πρόσφατα στη στήλη σας ότι πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπισή του, διότι υπάρχουν και οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις».

Και πρόσθεσαν: «Παρενθετικά πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύνολο των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, μαζί με εκείνα για το Δημογραφικό, δεν θα υπερβαίνει τα 1,7 δισ. ευρώ. Καμία σχέση με όσα λέγονται, ότι θα είναι πάνω από 2 δισ.».

Το ακούω, αλλά έχω μάθει, σε σχέση με τις εξαγγελίες για παροχές, επιδόματα κ.λπ., να κρατάω μικρό καλάθι…

Τους «έτριξε» τα δόντια

Στο μεταξύ, μετά το χθεσινό πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος Κυριάκος αποφάσισε σήμερα να συγκαλέσει Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου, πέραν της ατζέντας, να ζητήσει από τους φουκαράδες τους υπουργούς του επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Και παράλληλα, σύμφωνα με μια πηγή μου, να τους «τρίξει» (και πάλι) τα δόντια να είναι «προσεκτικοί» στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, να μη δίνουν λαβή για σχόλια και κριτική, να ακολουθούν κατά γράμμα τη «γραμμή» που παίρνουν καθημερινά και γενικά να συστρατευθούν όλοι στην προσπάθεια να γυρίσει το «ματσάκι» στη δημόσια εικόνα της κυβέρνησης, που έχει γρατζουνιστεί άσχημα…

Δεν μπορώ να ξέρω, ούτε κι εκείνος άλλωστε, τι αποτέλεσμα θα έχουν οι παραινέσεις/εντολές του, είναι σίγουρο πάντως ότι όλα θα κριθούν στη ΔΕΘ και στο αμέσως έπειτα από αυτή διάστημα…

Μια επανάληψη

Αναφορικά τώρα με τη χθεσινή «Κυριάκου ανάβαση» στη Θεσσαλονίκη, για την παρουσίαση του περιφερειακού προγράμματος έργων στην πόλη και τα γύρω, σημείωνα χθες πως πρόκειται για μια «πρωτοτυπία» και πως είθισται οι πρωθυπουργοί να στριμώχνουν σε ένα τμήμα της ομιλίας τους στα εγκαίνια της ΔΕΘ και τα έργα στην πόλη ή την περιοχή.

Ελαβα «διορθωτική» επιστολή του συναδέλφου μου Πάνου Αμυρά, υπό την ιδιότητά του, του γενικού διευθυντή Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού. Ο Πάνος μού γράφει ότι η χθεσινή παρουσίαση κατά την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής δεν έγινε για πρώτη φορά, ούτε συνιστά κάποια «πρωτοτυπία». «Και πέρυσι, τέλη Αυγούστου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο ανέπτυξαν σε αντίστοιχη παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και την πρόοδο των έργων συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά κυρίως άκουσαν τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιστημονικού κόσμου». Και πως εξ αυτού του λόγου «η ανταπόκριση ήταν απολύτως θετική από το σύνολο των συμμετεχόντων».

Το καταγράφω. Δεν ήταν λοιπόν μια «πρωτοτυπία», ήταν – λόγω επιτυχίας, κατά τον Αμυρά – μια επανάληψη…

«Τα φράγκα της εξουσίας»

«Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, μαζέψου», έλεγε η μανούλα μου, η κυρά Βασιλική, κάθε φορά που ήθελε να με «συνεφέρει», βλέποντάς με «φουριόζο» σε καμιά τηλεοπτική εκπομπή, κι είχε φυσικά δίκιο. Η σοφία με την οποία την προίκισαν ο χρόνος και ο Θεός δεν αμφισβητήθηκε ποτέ κι από κανένα – πόσω μάλλον από εμένα.

Τη θυμήθηκα χθες το πρωί, κάνοντας ένα «πέρασμα» από το ΟΡΕΝ την ώρα που συνεντευξιαζόταν η πρόεδρος «μπλα… μπλα… μπλα» Ζωή, άρτι επιστρέψασα – ήταν προφανές – από τις διακοπές. Ετυχε (;) να ερωτηθεί από τους παρουσιαστές για την πιθανότητα ο πρόεδρος Αλέξης, ο απόμαχος, ο βετεράνος, να ιδρύσει νέο κόμμα. Δεν θα αναφέρω κάτι περισσότερο. Θα παραθέσω τα όσα είπε, τα οποία παραπέμπουν ευθέως στα περί γλώσσας και κοκάλων που τσακίζει:

«Είναι δύο χρόνια και δύο μήνες βουλευτής, δεν έχει πατήσει στη Βουλή, δεν έχει κάνει καμία ομιλία, κάνει ζωάρα και εισπράττει αποζημίωση. Αλλά φαίνεται δεν του φτάνουν αυτά. Οταν λέει ενεργός πολιτικός ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας (…) βλέπει την πολιτική ως μπίζνες».

Το κορυφαίο της πάντως ήταν ότι «το κόμμα του θα πρέπει να το λένε “Το Λαγούμι”»!!!

Και να σκεφτείς ότι ο Τσίπρας και οι φίλοι του εμένα θεωρούν χειρότερο εχθρό! Χα!..

Ο φόβος των διαρροών

Γιατί όμως αυτή η επίθεση; Πολλοί θα ισχυριστούν ότι κρατάει από το ’15 αυτή η… «κολόνια», τότε που ο πρόεδρος Αλέξης την αποκαθήλωσε από πρόεδρο της Βουλής και ουσιαστικά της έδειξε την έξοδο από το κόμμα. Ισχύει. Αλλά περισσότερο απ΄ όλα νομίζω ότι ρόλο σε αυτά τα, στα όρια της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, λόγια της προέδρου «μπλα… μπλα… μπλα…» Ζωής έχει παίξει ο φόβος που τη διακατέχει για τη λεηλασία που θα υποστεί το κόμμα της από τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Οπως όλα δείχνουν, δεν θα διαλυθούν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά από την ίδρυση του νέου κόμματος, η μπάλα θα παρασύρει και την Πλεύση Ελευθερίας της προέδρου «μπλα… μπλα… κ.λπ.» Ζωής. Και δεν σου λέω ότι θα διαλυθεί το κόμμα, διότι πλέον έχει καταφέρει να συγκεντρώσει και όλες εκείνες τις δυνάμεις των αντισυστημικών, αγανακτισμένων, πικραμένων και τα ρέστα, όμως θα χάσει κόσμο, και αρκετό κόσμο.

Εξού και πιστεύει ότι αν την «πέφτει» τόσο άσχημα στον πρόεδρο Τσίπρα, θα ανακόψει τις διαρροές. Δύσκολο το εγχείρημα, έχω να πω. Ασε που υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος τη στηρίζει μεν, αλλά κάποτε προσκυνούσε γονυπετής το «τοτέμ» του αρχηγού…

(Ο Τσίπρας θα απαντήσει; Ειδικά στο σκέλος περί «φράγκων»; Και πώς άραγε;)