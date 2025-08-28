Σε μια δραματική έκκληση προς τις αιγυπτιακές και ελληνικές αρχές για την προστασία της ίδιας της ζωής του προχώρησε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου και Καθηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης, Δαμιανός. Εμφανώς συγκινημένος αλλά με ένταση είπε: «Παρακαλώ τόσο την αιγυπτιακή κυβέρνηση της χώρας της οποίας είμαι πολίτης και την ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου διότι κινδυνεύει η ζωή μου!». Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα έγινε λίγες ώρες μετά την έφοδο του Δαμιανού στο ιστορικό μοναστήρι και την εκδίωξη των μοναχών που είχαν πρωτοστατήσει στην αντικανονική Γενική Συνέλευση με την οποία τον είχαν κηρύξει «έκπτωτο». Μάλιστα ο Δαμιανός αργά το βράδυ της Τρίτης προχώρησε στη σύγκληση Συνέλευσης και την εκλογή νέου Ηγουμενοσυμβουλίου.

Η κίνηση ρουά ματ

Όπως υποστηρίζουν συνεργάτες του Σιναίου, η κίνηση Δαμιανού – κίνηση ρουά ματ, όπως τη χαρακτήρισαν παρεμπιπτόντως έγκριτοι εκκλησιαστικοί κύκλοι – να κατέβει στο Σινά και να εκδιώξει τους μοναχούς ήταν αναπόφευκτη και επιβεβλημένη μετά τις κινήσεις που έκαναν οι στασιαστές να προχωρήσουν σε σύγκληση δικής τους Γενικής Συνέλευσης και εκλογή νέου Καθηγουμένου πριν από εκείνη που είχε αρχικά συγκαλέσει, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Μονής, ο Δαμιανός για τις 7 Σεπτεμβρίου. Εάν πραγματοποιούνταν ο σχεδιασμός τους, και δεν παρέμβαινε με την κίνηση ρουά ματ ο Δαμιανός, σήμερα θα είχαμε «δύο διοικήσεις» της Μονής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το κύρος εκπροσώπησης της Μονής Αγίας Αικατερίνης στη δεδομένη κομβική συγκυρία των ελληνοαιγυπτιακών διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Μονής και της Αδελφότητας.

Επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί το ανακύψαν ζήτημα εσωτερικό ζήτημα της Αδελφότητας και εμμένει στην αναγνώριση της νομιμότητας αποκλειστικά και μόνον στο πρόσωπο του Καθηγουμένου της Μονής και Αρχιεπισκόπου Σιναίου, Δαμιανού. Άλλωστε χθες με δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Σινά είπε ότι επικοινώνησαν μαζί του εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, τους ενημέρωσε για τη διαμορφωθείσα κατάσταση και τους ευχαρίστησε για το συγκινητικό ενδιαφέρον τους. «Η ελληνική κυβέρνηση επικοινώνησε μαζί μου και την ενημέρωσα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιερά Μονή μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας, καθώς και για την υγεία εμού και των μοναχών που φυλάττουμε, υπό τη σκέπη και την αγάπη της Αιγύπτου, την Ιερά Μονή Σινά. Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της καθώς και τους χιλιάδες Ελληνες, αλλά και πιστούς από όλον τον κόσμο που επικοινωνούν με τη δοκιμαζόμενη Σιναϊτική Αδελφότητα».

Εξω από την κλειδωμένη πόρτα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκδιωχθέντες μοναχοί παρέμεναν κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα έξω από την κλειδωμένη πόρτα επιχειρώντας κατά χρονικά διαστήματα να επανεισέλθουν στο μοναστήρι. «Δεν βρέθηκε κερκόπορτα όμως», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Αν και από πλευράς Αιγύπτου δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση στην έκκληση του Δαμιανού για προστασία, η αστυνομία της χώρας παρακολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις και κατά πληροφορίες ενεργεί υποστηρικτικά προς τους περίπου 11 εκδιωχθέντες στασιαστές μοναχούς. Αρχιεπίσκοπος και εναπομείναντες κανονικοί μοναχοί, περί τα 10 άτομα εν συνόλω, βρίσκονται κλειδωμένοι στη Μονή αρνούμενοι να επιτρέψουν την είσοδο στον οποιονδήποτε.

Η στάση της Αιγύπτου

Από την πλευρά της η Αίγυπτος δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση για το θέμα. Ωστόσο από τη γραπτή δήλωση των ανταρτών μοναχών που βρίσκονται εκτός της Μονής φαίνεται πως υπάρχει στο σημείο αστυνομική δύναμη η οποία παρουσιάζεται ως να έχει οδηγίες να σταθεί στο πλευρό των πραξικοπηματιών. «Όλα αυτά συνέβησαν παρόλο που η Αστυνομία με την Ασφάλεια του αιγυπτιακού κράτους ήρθαν έξω από το μοναστήρι και ζητούσαν επίμονα να τους ανοίξουν οι καταληψίες» αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους. Να σημειωθεί ότι στους στασιαστές μοναχούς έχει επιβληθεί από τον νόμιμο Καθηγούμενο, Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό το επιτίμιο της ακοινωνησίας. Για τον Δαμιανό οι αντάρτες μοναχοί «θα παραδοθούν στον συνετιστικό χαρακτήρα των Ιερών Κανόνων ώστε να έχουν την ευκαιρία να μετανοήσουν και να μη γίνουν πατραλοίες», δηλαδή πατροκτόνοι, καθώς η συντριπτική πλειονότητα είναι χειροτονίες του Δαμιανού τα τελευταία πενήντα χρόνια που είναι Καθηγούμενος της Μονής.