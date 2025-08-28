Ψηφιακό Μουσείο, και μάλιστα παγκόσμιας εμβέλειας, πρόκειται να αποκτήσει το Θωρηκτό «Αβέρωφ», με στόχο να διαφυλαχθεί η μνήμη των στιγμών δόξας που σφράγισε με τη δράση της η ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού.

Μάλιστα, η σχετική πρόσκληση προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφη από την Περιφέρεια Αττικής και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η υποβολή των προτάσεων εκ μέρους του υπουργείου Άμυνας προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 28 Ιανουαρίου 2026, με τη συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 1.600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω της πρόσκλησης επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του Μουσείου με τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, τη διαμόρφωση σύγχρονων διαδραστικών εκθεμάτων και την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής του περιεχομένου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών. Αλλωστε, η υλοποίηση της δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτιστική και τεχνολογική παρέμβαση, η οποία θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ».

«Η ανάδειξη της ιστορίας του Θωρηκτού “Γεώργιος Αβέρωφ”, με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, θα προσφέρει τη δυνατότητα ιδίως στις νέες Ελληνίδες και τους νέους Ελληνες να γνωρίσουν τις στιγμές δόξας που προσέφερε στην πατρίδα η ιστορική ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης μέσα από τα εργαλεία που προσφέρει η ψηφιακή εποχή. «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το Θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ” όπως του αξίζει: με τεχνολογικά προηγμένα μέσα, με σεβασμό στην ιστορική του αξία και με καινοτόμες προσεγγίσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες».