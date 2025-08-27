Σημαντική πρωτοβουλία για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της ναυτικής μας ιστορίας αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής, με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να υπογράφει τη σχετική πρόσκληση προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου στο εμβληματικό Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ». Το ιστορικό πλοίο, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νεώτερης Ελλάδας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός φιλόδοξου σχεδίου ψηφιακής αναβάθμισης.

Η δράση αυτή εντάσσεται στον άξονα «Πολιτισμός και Βιώσιμος Τουρισμός» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027. Στόχος είναι η βιώσιμη αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, μέσα από καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και σύγχρονες παρεμβάσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 1.600.000 ευρώ, ενώ οι προτάσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να κατατεθούν έως τις 28 Ιανουαρίου 2026.

Ψηφιοποίηση και Προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του «Γ. Αβέρωφ»

Η υλοποίηση της δράσης συνιστά μία ολοκληρωμένη πολιτιστική και τεχνολογική παρέμβαση. Θα δώσει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτισμικού αποθέματος του ιστορικού θωρηκτού, το οποίο εδώ και πάνω από έναν αιώνα αποτελεί σύμβολο ανεξαρτησίας, ναυτικής ισχύος και εθνικών αγώνων.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε το έργο ως ορόσημο για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και επεσήμανε: «Το Θωρηκτό ‘Γεώργιος Αβέρωφ’ επί τέσσερις δεκαετίες συνεισέφερε τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Είναι συνδεδεμένο με εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης Ιστορίας μας. Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στις επιχειρήσεις Απελευθέρωσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, με κυβερνήτη τον Σοφοκλή Δούσμανη».

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι η ψηφιακή ανάδειξη της ιστορίας του θωρηκτού θα επιτρέψει στη νέα γενιά να ανακαλύψει τις στιγμές δόξας του, ενώ επισήμανε: «Η συλλογική εθνική μνήμη αποτελεί κύριο ταυτοτικό στοιχείο του νέου Ελληνισμού. Η ανάδειξή της αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως στέρεο θεμέλιο της Εθνικής Ύπαρξης».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε: «Με τη σημερινή μας απόφαση, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά, για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μας μνήμης μέσα από τα εργαλεία που μας προσφέρει η ψηφιακή εποχή. Το Θωρηκτό ‘Γεώργιος Αβέρωφ’ αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο της ναυτοσύνης του Έθνους μας, της πίστης, της ελευθερίας και της αυτοθυσίας. Στόχος μας είναι να το αναδείξουμε όπως του αξίζει: με τεχνολογικά προηγμένα μέσα, με σεβασμό στην ιστορική του αξία, και με καινοτόμες προσεγγίσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες».

Καινοτόμες Ψηφιακές Υποδομές στο Μουσείο Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ»

Η πρόσκληση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων σχεδιασμένων για τον εκσυγχρονισμό και την εκπαίδευση:

Εκπόνηση ειδικών μελετών (μουσειολογικής, μουσειογραφικής, τεχνολογικών εφαρμογών)

Συστηματική ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του μουσειακού υλικού (αρχειακό, φωτογραφικό, οπτικοακουστικό υλικό)

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή του περιεχομένου

Δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών παραγωγών

Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών

Ανάπτυξη σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας που θα φιλοξενεί το ψηφιακό μουσείο, με διαδραστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές για μαθητές, οικογένειες, ερευνητές και γενικό κοινό

Με τις παραπάνω δράσεις, το Μουσείο Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» εκσυγχρονίζεται, αποκτώντας μια νέα, δυναμική παρουσία που στοχεύει τόσο στην εκπαιδευτική διάσταση όσο και στη διεύρυνση της προσβασιμότητας για το ευρύ κοινό. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στην εθνική μνήμη, ενισχύοντας τη σύνδεση των πολιτών – και κυρίως των νέων – με τη ναυτική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.