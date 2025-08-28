Σε μια προσωπική αναγνώριση των Γενοκτονιών των Αρμενίων, των Ποντίων Ελλήνων και των Ασσυρίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις δεκαετίες του 1910 και του 1920 προχώρησε χθες, για πρώτη φορά, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας και οξύνοντας περαιτέρω τις ήδη τεταμένες, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα και όχι μόνο, σχέσεις της χώρας του με την Τουρκία.

Ο Νετανιάχου παραχωρούσε συνέντευξη στον αμερικανό συντηρητικό επιχειρηματία και πόντκαστερ Πάτρικ Μπετ-Ντέιβις, ο οποίος είναι γεννημένος στο Ιράν και έχει ασσυριακή και αρμενική καταγωγή. Ο Μπετ-Ντέιβις ρώτησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό γιατί δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ τη «Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων» (ενίοτε χρησιμοποιείται διεθνώς και στον ενικό ο όρος, με τις τρεις Γενοκτονίες να αναγνωρίζονται κάποιες φορές από κοινού). «Στην πραγματικότητα, νομίζω πως το έχουμε κάνει γιατί η Κνεσέτ πέρασε ένα τέτοιο ψήφισμα», απάντησε ο Νετανιάχου. Ο Μπετ-Ντέιβις τον πίεσε να πει αν την αναγνωρίζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. «Ναι, μόλις το έκανα», του απάντησε ο Νετανιάχου – με τον πόντκαστερ να τον ευχαριστεί.

Συζητήσεις χωρίς επίσημο ψήφισμα

Στην πραγματικότητα, παρότι η Κνεσέτ έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 14 χρόνια αρκετές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, είτε σε επίπεδο ολομέλειας είτε σε επίπεδο επιτροπών, ουδέποτε πέρασε σχετικό, επίσημο ψήφισμα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες των ισραηλινών «Ynet News» και «Times of Israel», ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε δώσει τα τελευταία χρόνια εντολή στους υπουργούς να αποσύρουν νομοσχέδια αναγνώρισης από τη νομοθετική ατζέντα, προκειμένου να αποφευχθούν διπλωματικές αντιπαραθέσεις με την Τουρκία (έναν εταίρο που το Ισραήλ θεωρούσε για χρόνια πολύ σημαντικό τόσο εμπορικά όσο και στον τομέα της ασφάλειας) και το Αζερμπαϊτζάν.

Εμμεση προειδοποίηση

Η προσωπική αναγνώριση στην οποία προχώρησε χθες ο Νετανιάχου ίσως να είναι μια έμμεση προειδοποίηση προς την Άγκυρα πως αν δεν κατεβάσει τους τόνους θα ακολουθήσει και επίσημη αναγνώριση – εκτός αν είναι μια εσκεμμένη προσπάθεια να ανεβούν περαιτέρω οι τόνοι. Για «μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς» έκανε λόγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. «Ο Νετανιάχου», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του, «ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του».