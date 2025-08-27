Ενοχοι ή αθώοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες που οδηγήθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου με βάση τις μηνύσεις πολιτικών προσώπων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Novartis, η οποία εξακολουθεί να έχει έντονο αποτύπωμα όχι μόνο στο δικαστικό πεδίο, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας;

Μία πρώτη απάντηση στο κρίσιμο αυτό ερώτημα, που συνδέεται ευθέως και με όσα ισχυρίστηκαν απολογούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι, θα δώσει σήμερα με την αγόρευσή της εισαγγελέας της έδρας, η οποία αξιολογώντας και σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους της ιστορίας θα διατυπώσει την πρότασή της προς το δικαστήριο για τον Φιλήστορα Δεστεμπασίδη («Μάξιμος Σαράφης») και τη Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση») που κάθονται στο εδώλιο. Και ύστερα από λίγες ημέρες, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των αγορεύσεων των δικηγόρων και των δύο πλευρών, δηλαδή των νομικών που εκπροσωπούν τους μηνυτές – πολιτικούς και τους νομικούς που υπερασπίζονται τους κατηγορουμένους, η πρόεδρος του δικαστηρίου με τη δική της ετυμηγορία θα σφραγίσει το πρώτο μέρος αυτής της ιστορίας που εδώ και οκτώ χρόνια εξακολουθεί να ταλανίζει τη χώρα και να προκαλεί κλυδωνισμούς σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

Οπως εύστοχα είχε παρατηρήσει καταθέτοντας ως μάρτυρας ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έχει κινηθεί νομικά εναντίον των άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων, «μια υπόθεση θεσμικής συνωμοσίας κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου έρχεται να εκκαθαριστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ενώ πέρασε απονευρωμένη, με ευθύνη και της Δικαιοσύνης, και από το Ειδικό Δικαστήριο».

Kρας τεστ

Και κάπως έτσι η απόφαση του Δικαστηρίου, που αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου, θα αποτελέσει το καθοριστικό κρας τεστ, όπως σημειώνουν νομικοί, της αξιοπιστίας των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι ανέδειξαν τις παράνομες πρακτικές της Novartis, της γνωστής φαρμακοβιομηχανίας που ελέγχθηκε τόσο από τις αμερικανικές όσο και από τις ελληνικές Αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταθέσεις που αρχικά είχαν δώσει οι τότε προστατευόμενοι μάρτυρες στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ουσιαστικά δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι υποθέσεις που άνοιξαν και οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα έχουν ήδη κλείσει εδώ και καιρό με διαφορετικές αποφάσεις της ίδιας της Δικαιοσύνης.

Κι ενώ η απόφαση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον δεν λείπουν και οι τοποθετήσεις – αρχής γενομένης από την υπεράσπιση – που διατυπώνουν τη θέση ότι από τα πολιτικά πρόσωπα μόνο για τον πρώην υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί με οριστικό και αμετάκλητο τρόπο διά της έκδοσης απαλλακτικού βουλεύματος. Έτσι, με τον τρόπο τους αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η Δικαιοσύνη θα κρίνει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, να ξεκινήσει νέος κύκλος ερευνών.

Όλα αυτά βέβαια τελούν σε άμεση συνάρτηση με την απόφαση που θα ανακοινώσει το δικαστήριο. Γιατί αν η πρόεδρος του δικαστηρίου κρίνει ότι έχουν τελεστεί τα αδικήματα που έχουν καταγγείλει τα πολιτικά πρόσωπα από τους κατηγορουμένους, τότε αυτό, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, θα έρθει να «επισφραγίσει» και μέσω άλλης δικονομικής οδού την αρχειοθέτηση όλων των φακέλων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες είναι πρωτοβάθμια, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στους επόμενους μήνες ενδέχεται να κριθεί από ανώτερο δικαστήριο, όπως συνήθως συμβαίνει στις ποινικές υποθέσεις.