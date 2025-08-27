Με την ενοχή σε βάρος οκτώ πολιτικών προσώπων για την Μαρία Μαραγγέλη και σε βάρος τεσσάρων πολιτικών προσώπων για τον Φιλήστορα Δεστεμπασίδη σφραγίστηκε η εισαγγελική πρόταση που διατύπωσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η εισαγγελέας της έδρας Ειρήνη Πελεκάνου στη δίκη για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis.

Μέσα σε 67 σελίδες η εισαγγελική λειτουργός αποτύπωσε βήμα βήμα τις σκέψεις της για την ενοχή και την απαλλαγή των δύο άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων με τις κώδικες ονομασίες Αικατερίνη Κελέση και Μάξιμος Σαράφης μετά τις καταθέσεις των οποίων δέκα πολιτικά πρόσωπα βρέθηκαν στο κάδρο των ερευνών για την Νοβάρτις χωρίς τελικά να προκύψει ουδέν μεμπτό για κανέναν με την ίδια τη δικαιοσύνη να έχει κλείσει όλους τους φακέλους.

Έτσι σήμερα μετά από τις μηνύσεις των πολιτικών προσώπων και αφού προηγήθηκε πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία είχε φτάσει η ώρα της Εισαγγελέως να τοποθετηθεί για τους άλλους “κατηγόρους” των πολιτικών που βρίσκονται πλέον στη θέση του κατηγορούμενου .

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας και σταθμίζοντας όλα τα στοιχεία εξετάζοντας ενδελεχώς λέξη λέξη όσα είπαν οι κατηγορούμενοι τότε στις καταθέσεις τους υπό τον μανδύα των προστατευόμενων μαρτύρων εισηγήθηκε την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη για τους Αντώνη Σαμάρα, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λινα Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Νίκο Μανιαδάκη. Αντίστοιχα, την ενοχή του Φιλιστωρα Δεστεμπασίδη για μέρος των καταθέσεων του σε βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Αντίθετα , η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή και των δύο κατηγορουμένων για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης , σημειώνοντας πως «η μόνη ευθεία καταμήνυση που υπάρχει είναι από τον κ. Σαράκη ( σ.σ.αναφερεται στον δικηγόρο Παύλο Σαράκη ο οποίος εκπροσώπησε τους προστατευόμενους μάρτυρες στη διαδικασία που έγινε στις ΗΠΑ ) από τους πελάτες του. Δεν υπάρχει καμία άλλη καταμήνυση, οποιασδήποτε μορφής. Ούτε μήνυση, ούτε κατάθεση ούτε τίποτα που να δείχνει πρόθεση καταμήνυσης. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία που είχε ήδη γίνει. Η ψευδής καταμήνυση προστέθηκε αυτεπάγγελτα από την εισαγγελία. Θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι για την ψευδή καταμήνυση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθοριστικό ρόλο για την διαφορετική ποινική μεταχείριση που επιφύλαξε η εισαγγελέας στους κατηγορούμενους αφορά το γεγονός ότι η μεν Μαραγγέλη όσα κατέθεσε τα παρουσίασε ως πραγματικά περιστατικά, ο δε Δεστεμπασίδης -στη συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων του- αποδίδει όσα λέει στον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Νοβάρτις Κωνσταντίνο Φρουζή, μεταφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες και όχι γεγονότα. Οπως χαρακτηριστικά είπε η κ. Πελεκάνου, «όποιος κηρύσσεται ένοχος για ψευδή κατάθεση πρέπει συνειδητά να καταθέτει ψευδή περιστατικά, κρίσεις και απόψεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση».Επιπελειν στην κρίση της μέτρησε το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά πρόσωπα ελέγχθηκαν μετά τις καταθέσεις των άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων και δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος τους ,γεγονός που όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν δείχνει το αβάσιμο και το ψευδές των μαρτυρικών τους καταθέσεων που άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην πολύωρη αγόρευση της αποτέλεσε η περίοδος που οι δύο κατηγορούμενοι εξετάζονταν στη δικαιοσύνη υπό την αρχική ιδιότητα τους ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και προστατευόμενοι μάρτυρες . «Οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ότι θέλουν γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρόλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από το Φρουζή. Προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορώνες. Ο Φρουζής όμως τα αρνείται, αλλά δεν τους έχει κατά μηνύσει…Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση ότι θα σκάψει παραπάνω; Το δικαστήριο αυτό δε δικάζει εγκλήματα διαφθορας, είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης» επισήμανε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας .

Σχετικά με τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη η εισαγγελέας ανέφερε πως η αθωότητα του για την εξ απορρήτων συνεργάτιδα του Αδωνι Γεωργιάδη, Βασιλική Κατραβά, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Αντώνη Σαμάρα και τον Ευάγγελο Βενιζελο, προκύπτει από την κατάθεση του και μόνο.

Αναλυτικά η εισαγγελέας μεταξύ άλλων τόνισε :

Μαραγγέλη για Σαμαρά

«Η Μαραγγέλη λέει πως η Novartis κέρδισε την εύνοια Σαμαρά. Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανύπαρκτος ο χώρος στάθμευσης και μόνο οι αρχηγοί κρατών μπαίνουν. Στις 28/1/2018 αναφέρει ότι συνάντησε τον Πτωχό και κλείστηκε έπειτα το ραντεβού. Έφυγε «υποτίθεται» για το Μαξίμου, αυτό το λέω εγώ, εκείνη δεν το είπα έτσι. Από τις καταθέσεις της βλέπω ότι ο Φρουζής είχε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχει όποιος θα το επισκεπτόταν. Η βαλίτσα, τα πολύχρωμα χαρτονομίσματα, το τηλεφώνημα για το πάρκινγκ παίζουν ρόλο δημιουργίας εντυπώσεων. Η Μαραγγέλη χθες έδωσε άλλη διάσταση. Έγινε τραπεζική έρευνα και προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε παράνομη πράξη. Η Μαραγγέλη να κηρυχθεί ένοχη για Σαμαρά»

Μαραγγέλη για Γεωργιάδη

«Είπε για αντάλλαγμα 2 εκ ευρώ τα οποία πήρε σε βαλιτσάκι. Είπε πως τα γνωρίζει από το Φρουζή. Ανάφερε συνάντηση Φρουζή και Γεωργιάδη, γεγονός που παραδέχθηκαν και οι δύο άνδρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η Μαραγγέλη αναφέρει ότι μπροστά της έγιναν τρεις παραλαβές χρημάτων. Για τον Γεωργιάδη υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις ποσών αλλά δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω αφού δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο.

Μαραγγέλη για Στουρνάρα και Νικολοπούλου

«Κατέθεσε με βεβαιότητα ότι ο Στουρνάρας χρηματίστηκε και τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω της εταιρίας της συζύγου του. Δεν είπε πως της μεταφέρθηκαν από άλλον οι πληροφορίες, αλλά πως το γνωρίζει γιατί συμμετείχε στη διοργάνωση. Οι λογαριασμοί της οικογένειας Στουρνάρα έχουν ελεγχθεί 11 φορές και δεν έχει βρεθεί τίποτα».

Μαραγγέλη για Αβραμόπουλο

«Δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της. Δεν αφήνει περιθώριο παρεξήγησης. Μεταφέρει ως πραγματικά περιστατικά την καταβολή των 200.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν αλλά δε βρέθηκαν χρήματα να προέρχονται από τη Novartis».

Μαραγγέλη για Λοβέρδο

«Η Μαραγγέλη παρουσιάζει ως βέβαιο το γεγονός χρηματισμού Λοβέρδου και δεν το αποδίδει στο Φρουζή, όπως ο Δεστεμπασίδης. Παρουσιάζει όσα λέει ως γεγονότα και όχι ως πληροφορίες. Σε δεύτερη κατάθεση της, καταθέτει με υποδειγματικό τρόπο όλα τα περιστατικά που την οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό. Ο Λοβερδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό. Να κηρυχθεί ένοχη Λοβέρδο»

Μαραγγέλη για Σαλμά

«Επί Σαλμά ελήφθησαν αποφάσεις που δεν ευνοούσαν καμία φαρμακευτική. Ολα αυτά μηδενίζουν την πιθανότητα να ευνοούσε φαρμακευτικές εταιρίες. Να κηρυχθεί ένοχη για Σαλμά».

Δεστεμπασίδης για Γεωργιάδη

«Ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές αυτή τη φορά. Εξήγαγε συμπέρασμα και έκανε λόγο για ξέπλυμα χρημάτων. Λέει πως γνώριζε τα έσοδα Γεωργιάδη και δε θα μπορούσαν να στηριχτούν οι κινήσεις του σε αυτά και συμπέρανε ότι ξεπλένει χρήματα. Παρουσίασε ως δεδομένο ότι τα έσοδα των τηλεπωλήσεων είναι εικονικά και προέρχονται από ξέπλυμα».

Δεστεμπασίδης για Αβραμόπουλο

«Την αρμοδιότατα να αποφασίσει για την πανδημία δεν έχει εκάστοτε υπουργός. Σε καμία περίπτωση οι αρμοδιότητες δεν συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας. Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγόμενων του. Τέλεσε το αδίκημα, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση»

Δεστεμπασίδης για Στουρνάρα και Νικολοπούλου

«Αν και οι ισχυρισμοί του αποδίδονται στον Φρουζή, υπάρχει και διαφορά. Τα θέματα της διοργάνωσης συνεδρίων εμπίπτουν στον επαγγελματικό τομέα του, άρα ότι και να έλεγε ο Φρουζής, ο Δεστεμπασίδης έπρεπε να ξέρει πως διοργανώνονται τα συνέδρια. Δεν μπορούσε να παραπλανηθεί».

Η διαδικασία συνεχίζεται με αγορεύσεις των δικηγόρων των δύο πλευρών και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου.