Ηταν μια ηλιόλουστη ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν οι σημαίες. Τις έβλεπα να κυματίζουν παντού στην πόλη μου, το Σόμερσετ, τοποθετημένες σε δέντρα ή σε μπαλκόνια, σε πολλά κτίρια. Και ξαφνικά είχα μια ανησυχητική αίσθηση απειλής.

Αυτός είναι ο αντίκτυπος της επιχείρησης «Υψώστε τις σημαίες», μιας εκστρατείας που φαίνεται να ξεκίνησε στα προάστια του Μπέρμιγχαμ. Η προέλευσή της προφανώς βρίσκεται στην απομάκρυνση μερικών σημαιών από τους στύλους φωτισμού καθώς το δημοτικό συμβούλιο προσπαθούσε να εγκαταστήσει φωτισμό LED. Στα χέρια διαδικτυακών προβοκατόρων, αυτό ήταν αρκετό για να επιβεβαιώσει ιστορίες για τοπικούς γραφειοκράτες που αρνούνταν στους ανθρώπους την εθνική τους ταυτότητα. Αυτή η αφήγηση διογκώθηκε γρήγορα, με μερικές φορές κωμικοτραγικές συνέπειες: ο βουλευτής του Reform UK Λι Άντερσον είπε ότι κάθε αιρετός αξιωματούχος που υποστηρίζει την αφαίρεση βρετανικών ή αγγλικών σημαιών «θα πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του επειδή πρόδωσε την ίδια τη χώρα που υπηρετεί», ενώ ο επικεφαλής του συμβουλίου του κόμματος του στο Νορθάμπτονσαϊρ επιμένει ότι για λόγους υγείας και ασφάλειας «μπορεί να χρειαστεί να τις κατεβάσουμε προς το συμφέρον των κατοίκων μας».

Αυτή η πολύ μικρή δευτερεύουσα πλοκή είναι ίσως το μόνο μισό διασκεδαστικό μέρος της ιστορίας: όλα τα άλλα είναι εξαιρετικά σοβαρά. Στη σελίδα της καμπάνιας στο Facebook υπάρχουν κραυγές για τη συγκέντρωση υπέρ της «ελευθερίας του λόγου» τον Σεπτέμβριο, με επικεφαλής τον ηγέτη της Ακροδεξιάς Τόμι Ρόμπινσον, ανακοινώσεις για επικείμενες διαμαρτυρίες έξω από ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση αιτούντων άσυλο και λακωνικές αναφορές στις συνήθεις θεωρίες συνωμοσίας («οι αφέντες μας μάς πούλησαν στο Ισλάμ»).

Η αντιρατσιστική ομάδα Hope Not Hate επισημαίνει γνωστούς ακροδεξιούς ακτιβιστές που εμπλέκονται. Το αποτέλεσμα είναι μια πολιτική έκτακτη ανάγκη. Για απόδειξη, δείτε το πεισματικό προβάδισμα του Reform UK στις δημοσκοπήσεις και την προοπτική να γίνει ο Νάιτζελ Φάρατζ πρωθυπουργός. Σκεφτείτε επίσης τον μετασχηματισμό του αγγλικού συντηρητισμού μετά το Brexit και το γεγονός ότι πολλές ελπίδες των Συντηρητικών βρίσκονται τώρα στον Ρόμπερτ Τζένρικ, τον επίδοξο ηγέτη του οποίου η πρόσφατη επίσκεψη σε μια διαμαρτυρία στο Επινγκ τον έφερε δίπλα σε έναν διαβόητο ακροδεξιό ακτιβιστή, ο οποίος έχει υποστηρίξει έντονα την επιχείρηση «Υψώστε τις σημαίες». Λάβετε επίσης υπόψη κάτι πολύ πιο τρομακτικό: αυτό που συμβαίνει πηγαίνει πολύ πιο βαθιά από τους ελιγμούς των πολιτικών και των κομμάτων. Πηγαίνει στους χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους.

Κάποια από αυτά αφορούν τη ζοφερή συνέργεια μεταξύ της χρήσης παραπληροφόρησης και της πρόκλησης από τη Δεξιά και του πώς η πολιτική έχει αλλάξει με τρόπους που οι περισσότεροι από τους ασκούντες την πολιτική φαίνεται να μην καταλαβαίνουν σχεδόν καθόλου. Στο παρελθόν, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης διασφάλιζαν ότι οι άνθρωποι που υποστήριζαν τους εμπόρους των ακροδεξιών ιδεών ήταν εκτεθειμένοι σε επιχειρήματα εναντίον τους. Αλλά ο 21ος αιώνας δεν λειτουργεί έτσι: η ριζοσπαστικοποίηση συμβαίνει σε απομονωμένους διαδικτυακούς χώρους που λειτουργούν σύμφωνα με τη δική τους διαταραγμένη λογική, ανοίγοντας ένα μονοπάτι από τα πρώτα, απερίσκεπτα βήματα στην πλήρη μεταστροφή. Ενας πολύ δύσκολος κύκλος να σπάσει.

Κάτι άλλο με βασανίζει συνεχώς. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ακούγαμε πολλές συζητήσεις για προοδευτικό πατριωτισμό, ένα νέο όραμα της Αγγλίας που ήταν πιο πιστό στην πραγματικότητα του 21ου αιώνα, και την τελική απόσπαση συμβόλων εθνικής υπόστασης από ανθρώπους με κακοήθεις ιδέες. Το γεγονός ότι αυτές οι συζητήσεις δεν κατέληξαν ποτέ πουθενά μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε σήμερα στο χάος. Ο θόρυβος που κάνουν οι νέοι που κυματίζουν σημαίες γίνεται όλο και πιο δυνατός. Γίνονται ολοένα και πιο ξεδιάντροπες διασυνδέσεις μεταξύ κακοποιών και, υποτίθεται, πολιτικών χωρίς αποδείξεις. Αυτό είναι που ορίζει το επείγον και τον φόβο αυτού του καλοκαιριού: όπως τραγούδησαν οι Clash πριν από πολύ καιρό σε ένα προφητικό μουσικό κομμάτι με τίτλο «Clampdown»: Τι θα κάνουμε τώρα;