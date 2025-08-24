Αερόστατο προσγειώθηκε στη μέση του δρόμου στο Μπέντφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο το Σάββατο 23/8, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των κατοίκων.

Το βίντεο που τράβηξε η Sian Marie King δείχνει το αερόστατο να προσγειώνεται στην Bower Street.

Στο βίντεο, φαίνεται ότι αρκετοί περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν. Πιάνονται από το σχοινί καθοδήγησης για να βοηθήσουν να κατεβάσουν το αερόστατο σε ένα ασφαλές σημείο, για να αποφευχθεί η σύγκρουση με σπίτια ή παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Ο Βρετανικός Σύλλογος Αερόστατων και Αερόπλοιων δήλωσε ότι από το συμβάν κανείς δεν τραυματίστηκε.

