Τα μέλη της Εθνοφρουράς που περιπολούν στους δρόμους της Ουάσιγκτον, έπειτα από απόφαση του προέδρου Τραμπ, θα αρχίσουν να φέρουν όπλα στις περιπολίες τους, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τους κατεβάσει και στους δρόμους του Σικάγου αλλά και της Βαλτιμόρης. Όλες είναι πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς δημάρχους ή κυβερνήτες και όπως είπε χθες ο Τραμπ «θα στέλνουμε στρατό όπου αποφασίζουμε, ακόμα και εάν δεν μας το ζητήσει ο κυβερνήτης». Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς θα γίνει με πρόσχημα την εγκληματικότητα παρότι και στις τρεις αυτές μεγαλουπόλεις τα ποσοστά των βίαιων εγκλημάτων μειώνονται τα τελευταία χρόνια. Ο γενικός εισαγγελέας του Ιλινόις Κουάμε Ραούλ τόνισε, μιλώντας στο CBS News, ότι ο πρόεδρος Τραμπ «στρέφει τον στρατό εναντίον των αμερικανών πολιτών» με κινήσεις «αντιαμερικανικές» και «λανθασμένες» που έχουν στόχο «να οδηγήσουν το έθνος μας προς τον αυταρχισμό». Και κατέληξε: «Οι πόλεις μας δεν γίνονται ασφαλέστερες με την ανάπτυξη των εθνοφρουρών για καθήκοντα πολιτικής επιβολής του νόμου όταν δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Για να είμαστε σαφείς: Δεν έχουμε υποβάλει κανένα τέτοιο αίτημα για το είδος της ομοσπονδιακής παρέμβασης που έχουμε δει στο Λος Αντζελες ή την Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία του Ιλινόις». Ο αμερικανός πρόεδρος ήταν σιβυλλικός: «Μπορεί να στείλουμε στρατιώτες στο Σικάγο, μπορεί όχι».

«Ο Τραμπ παίζει με τις ζωές των Αμερικανών», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να αναπτύξει στρατεύματα στο Σικάγο και ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση αποτελεί προσπάθεια του Ρεπουμπλικανού προέδρου να «κατασκευάσει μια κρίση». Το έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, έχει μειωθεί στο Σικάγο τον τελευταίο χρόνο. «Δεν υπάρχει καμία βάση, καμία εξουσία για τον Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθήσει να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στην πόλη του Σικάγου», ανέφερε ο Τζέφρις μιλώντας στο CNN και επικαλέστηκε σχόλια που έκανε ο Τζέι Μπι Πρίτζκερ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις, ότι δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ή άλλων στρατιωτικών δυνάμεων. Μετά την Ουάσιγκτον και το Σικάγο η προσοχή στρέφεται στη Βαλτιμόρη, η οποία φαίνεται ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται συχνά στην εγκληματικότητα στην πόλη αυτή και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ τον προσκάλεσε να κάνει μαζί του μια βόλτα στην πόλη, να περπατήσουν για να διαπιστώσει ότι δεν συμβαίνουν τα όσα ισχυρίζεται. Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τραμπ απείλησε να «στείλει στρατεύματα» στη Βαλτιμόρη και απευθυνόμενος στον Μουρ έγραψε: «Ως πρόεδρος θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να καθαρίσει την πόλη από τους εγκληματίες πριν πάω εκεί για “περίπατο”. Αλλά αν ο Μουρ χρειαστεί βοήθεια, όπως ο Γκάβιν Νιούσομ (εδώ έκανε ένα υβριστικό λογοπαίγνιο με το όνομα του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας) στο Λος Αντζελες, θα στείλω τα “στρατεύματα”, κάτι που ήδη γίνεται στην Ουάσιγκτον».

Ο Μουρ απάντησε λίγο αργότερα στον ίδιο προσβλητικό τόνο στον πρόεδρο. «Ο πρόεδρος Οστεόφυτα θα κάνει τα πάντα για να μην περπατήσει – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα ξεστομίσει περισσότερα ψέματα για την πρόοδο που σημειώνουμε όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια στο Μέριλαντ», έγραψε στο X. «Εϊ Ντόναλντ, μπορούμε να σου βρούμε ένα αμαξίδιο του γκολφ αν αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Απλώς ενημέρωσε την ομάδα μου».